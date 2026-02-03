Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Η κυβέρνηση αμφισβητεί τους μηχανισμούς ελέγχου που την ενοχλούν

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπολύει ο τομέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εν όψει της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε επιτεθεί στις Ανεξάρτητες Αρχές σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη, διερωτώμενος πού αυτές λογοδοτούν. «Πού λογοδοτούν οι Ανεξάρτητες Αρχές σήμερα; Ο βουλευτής λογοδοτεί στον λαό. Αν εγώ δεν τα κάνω καλά, θα με μαυρίσουν. Η Ανεξάρτητη Αρχή, πού λογοδοτεί; Η φιλελεύθερη άποψη στην Ευρώπη, οδήγησε σε μια πολύ μεγάλη υποβάθμιση της λαϊκής κυριαρχίας. Η λαϊκή κυριαρχία πρέπει να είναι ο πυρήνας της Δημοκρατίας. Η Ανεξάρτητη Αρχή έχει φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Πολύς κόσμος ήθελε να μπουν κάμερες στον δρόμο. Πριν από 2 μήνες σταμάτησαν ένα έργο της Αστυνομίας. Πού λογοδοτεί ο κύριος που τη σταμάτησε;», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία, καταστρατηγώντας διαρκώς το άρθρο 86 του Συντάγματος, έχει καταστήσει τους υπουργούς της θεσμικά ανεύθυνους, επιχειρεί σήμερα να μας παραδώσει μαθήματα λογοδοσίας. Ο κ. Γεωργιάδης, επιτιθέμενος για πολλοστή φορά στις ανεξάρτητες αρχές, αναρωτιέται σε ποιον λογοδοτούν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι λειτουργούν χωρίς έλεγχο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Συνεχίζει λέγοντας πως «οφείλουμε, ωστόσο, να του υπενθυμίσουμε ότι οι ανεξάρτητες αρχές δεν είναι ανέλεγκτες: υπόκεινται τόσο σε δικαστικό έλεγχο, όσο και σε έλεγχο από τη Βουλή — δηλαδή από το ίδιο Σώμα στο οποίο συμμετέχει και στο οποίο το κόμμα του διαθέτει την πλειοψηφία, την οποία αξιοποιεί επιλεκτικά για τη συγκάλυψη κυβερνητικών ευθυνών. Υπενθυμίζουμε στον κ. Γεωργιάδη ότι το θεσμικό αυτό πλαίσιο κατοχυρώθηκε συνταγματικά με την αναθεώρηση του 2001, επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, ακριβώς για να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία της εκτελεστικής εξουσίας».

«Η κυβέρνηση έρχεται αμφισβητήσει και επισήμως μηχανισμούς ελέγχου που την ενοχλούν»

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τονίζει ότι «η χρονική σύμπτωση της δήλωσης αυτής με την προαναγγελία της νέας συνταγματικής αναθεώρησης από τον πρωθυπουργό είναι ενδεικτική των προθέσεών τους: Η κυβέρνηση δεν προσέρχεται σε αυτήν για να θεραπεύσει θεσμικές παθογένειες, αλλά για να αμφισβητήσει και επισήμως μηχανισμούς ελέγχου που την ενοχλούν, επικαλούμενη ως άλλοθι προβλήματα τα οποία η ίδια έχει δημιουργήσει ή οξύνει στην πράξη».

Τέλος, υπογραμμίζει πως «το ΠΑΣΟΚ, θα εξακολουθήσει να στέκεται εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια περαιτέρω υπονόμευσης των θεσμών, προσερχόμενο στην συνταγματική αναθεώρηση με ολοκληρωμένες προτάσεις που θα προασπίσουν τη συνταγματική τάξη και θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της εκτελεστικής εξουσίας».