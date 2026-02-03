newspaper
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 18:11
Τραγωδία στη Λάρισα – Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 03 Φεβρουαρίου 2026, 17:44

Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο

Κατά τη συνάντηση του με τον Ισπανό ομόλογο του, στη Μαδρίτη ο Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την πολιτική Τραμπ ως κίνητρο να επανεξετάσει η Ευρώπη τις ιδέες για το μέλλον και την αυτονομία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Explorationship: Ένα νέο στάδιο στις σύγχρονες σχέσεις;

Explorationship: Ένα νέο στάδιο στις σύγχρονες σχέσεις;

Spotlight

Η εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας – Ισπανίας, το μέλλον της ΕΕ σε μία ιστορική συγκυρία, όπως η παρούσα, αλλά και τα όσα λαμβάνουν χώρα στο μέτωπο της Ουκρανίας, της Γάζας, της Συρίας, ήταν στο τραπέζι των συνομιλιών που είχε την Τρίτη στη Μαδρίτη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ισπανός ομόλογος του, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρεζ Μπουένο. Στην ατζέντα ήταν και η πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το Ιράν, αλλά και σε Γροιλανδία και Βενεζουέλα.

Ο Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην κοινή αντίληψη που έχουν οι δύο χώρες για τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις και τα ισχυρά θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομούν τις εξωτερικές τους σχέσεις.

Η γεωγραφία παίζει καθοριστικό ρόλο

«Η γεωγραφία μας παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών μας. Ως μεσογειακά έθνη με εκτεταμένες ακτογραμμές και βαθιές ναυτικές παραδόσεις, αντιμετωπίζουμε παρόμοιες προκλήσεις στην ευρύτερη γειτονιά μας και μοιραζόμαστε την ευθύνη για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεργασία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γεραπετρίτης για να επισημάνει ότι και οι δύο χώρες «ελευθερώθηκαν από δικτατορίες και μετέβησαν σε φιλελεύθερες δημοκρατίες τη δεκαετία του 1970, και επέλεξαν μια στρατηγική πορεία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συμμαχία του ΝΑΤΟ».

Ο ΥΠΕΞ εξέφρασε την άποψη ότι «είναι πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο και να προστατεύσουμε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» ενώ όπως είπε έγινε συζήτηση και για το μέλλον της ΕΕ, «σε μια ιστορική συγκυρία» με τους δύο υπουργούς να συμφωνούν στην ανάγκη «για ένα αποφασιστικό άλμα προς τη στρατηγική αυτονομία, για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων και τη μείωση των κρίσιμων εξαρτήσεων στην ενέργεια, την τεχνολογία και την άμυνα».

Η Ελλάδα υπέρ της Ουκρανίας και ενάντια στον αναθεωρητισμό

Η Ελλάδα επανέλαβε τη στήριξη της στην Ουκρανία «αντιτιθέμενη στον αναθεωρητισμό», όπως ανέφερε ο Γεραπετρίτης, σημειώνοντας ότι η Αθήνα υποστηρίζει «όλες τις προσπάθειες που στοχεύουν στον τερματισμό των εχθροπραξιών. Η Ουκρανία πρέπει να είναι μέρος όλων των διαπραγματεύσεων για τη διασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης με πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας της και με αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που αποτρέπουν οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση».

Ο Γεραπετρίτης για τη Μέση Ανατολή

Όπως είπε στη Μέση Ανατολή «η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες που φέρνουν την περιοχή πιο κοντά σε διαρκή ειρήνη και σταθερότητα. Ως εκ τούτου, υποστηρίξαμε σθεναρά το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς μια βιώσιμη εκεχειρία και την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα».

Χαρακτήρισε το μερικό άνοιγμα του ζωτικού περάσματος της Ράφα ως θετικό αλλά όχι επαρκές βήμα. Ενώ υποστήριξε για μία ακόμα φορά ότι η Αθήνα «δηλώνει έτοιμη να συμβάλει ενεργά και υπεύθυνα στην επόμενη μέρα στη Γάζα, σε στενή συνεργασία με την Παλαιστινιακή Αρχή και την Παλαιστινιακή Εθνική Επιτροπή. Η Παλαιστινιακή Αρχή παραμένει το μόνο νόμιμο όργανο του παλαιστινιακού λαού και πρέπει να ενισχυθεί πολιτικά, οικονομικά και θεσμικά».

Όσον αφορά το Ιράν ο Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και επαναλαμβάνει την ανάγκη για αποκλιμάκωση, διάλογο και ειρηνική επίλυση της τρέχουσας κρίσης, τονίζοντας ότι η διπλωματία πρέπει να επικρατήσει.

Γροιλανδία και Βενεζουέλα

Σαφής ήταν η αναφορά του Υπουργού Εξωτερικού σε σχέση με τη Γροιλανδία, για την οποία ανέφερε ότι «η Ελλάδα αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία της αρκτικής ασφάλειας για τη διατλαντική σταθερότητα. Το μέλλον της Γροιλανδίας ανήκει στη Δανία και την ίδια τη Γροιλανδία, και οποιαδήποτε λύση πρέπει να διασφαλίζει την ενότητα και τη συνοχή εντός της Συμμαχίας».

Ενώ σχετικά με τη Βενεζουέλα, ο Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η Ελλάδα ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, «ζητά τον καθολικό σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε καταστήσει σαφές εδώ και καιρό ότι ο λαός της Βενεζουέλας έχει το νόμιμο και αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίζει για το μέλλον του με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών».

Μεταναστευτικό με το βλέμμα στην Αφρική

Οι εξελίξεις στην υποσαχάρια Αφρική, το Σαχέλ και το Σουδάν, όπου «σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις προκαλούν μεγάλες μετακινήσεις αθώων πολιτών» αποτέλεσαν επίσης ένα θέμα στην ατζέντα σε συνδυασμό με την παράτυπη μετανάστευση, η οποία σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ «απαιτεί μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση. Ενώ οι προετοιμασίες για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο προχωρούν, πρέπει να παραμείνουμε εστιασμένοι στις βασικές μας προτεραιότητες σε αυτόν τον τομέα: περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, αύξηση των αποτελεσματικών επιστροφών και ενίσχυση της συνεργασίας με βασικές τρίτες χώρες».

Ο Γεραπετρίτης έκανε ειδική αναφορά και στα Δυτικά Βαλκάνια λέγοντας ότι «μια ισχυρότερη και πιο ανθεκτική Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να είναι και μεγαλύτερη. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουμε σθεναρά την επιτάχυνση της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων. Προσβλέποντας στην Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027, η Ελλάδα σκοπεύει να παρουσιάσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των εταίρων μας στα Δυτικά Βαλκάνια».

Στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων Γεραπετρίτης και Αλμπάρες αναφέρθηκαν και στους τρόπους ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την ενέργεια, αλλά και όσον αφορά την ενίσχυση της ήπιας ισχύος (soft power), τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Αλμπάρες: Περίπλοκο διεθνές πλαίσιο

Ο Αλμπάρες από την πλευρά του αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ «σε ένα πολύ περίπλοκο διεθνές πλαίσιο, το οποίο έχει εγείρει νέες συζητήσεις στις ευρωπαϊκές κοινωνίες μας και απαιτεί να προχωρήσουμε περαιτέρω στην ένωσή μας», εκφράζοντας την άποψη ότι «είναι η ώρα για την Ευρώπη να προχωρήσει προς μεγαλύτερη κυριαρχία και ανεξαρτησία. Είναι ζωτικής σημασίας για εμάς να επιτύχουμε πραγματική οικονομική κυριαρχία, να άρουμε τα τελευταία εναπομείναντα εμπόδια της ενιαίας αγοράς, να προχωρήσουμε προς πραγματικές ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, στις οποίες το ευρωπαϊκό κεφάλαιο θα χρηματοδοτεί πρωτίστως ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και ιδέες. Και συμφωνήσαμε και οι δύο ότι πρέπει να βρούμε νέους εταίρους. Οι συμφωνίες που υπεγράφησαν με τη Mercosur και την Ινδία είναι σίγουρα ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε».

Στο ζήτημα της Άμυνας ο Ισπανός ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι πρέπει «να επικεντρωθούμε στην αποτροπή και την ασφάλειά μας με δικά μας μέσα. Έχουμε έναν συμβατικό πόλεμο πολύ μεγάλης κλίμακας με μια επιθετική δύναμη, όπως είναι η Ρωσία, ακριβώς δίπλα μας, και επομένως πρέπει να επανενεργοποιήσουμε τον αμυντικό μας τομέα για να παράγουμε αυτά που χρειάζεται η Ευρώπη».

Υπέρ Ευρωπαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων

Τάχθηκε δε υπέρ της δημιουργίας Ευρωπαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων γιατί όπως είπε «πρέπει να διασφαλίσουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποτρέψουμε οποιονδήποτε, οποιαδήποτε απειλή ή απόπειρα εξαναγκασμού. Και γι’ αυτό χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή κυριαρχία γύρω από τις αξίες μας και για να υπερασπιστούμε και να προστατεύσουμε τις αξίες του δημοκρατικού και διεθνούς δικαίου μας».

ΕΕ και Τραμπ

Απαντώντας σε ερώτηση για την εξωτερική πολιτική Τραμπ και αν θα βρεθεί ένα modus vivendi, με την Ουάσιγκτον ο Γεραπετρίτης εξέφρασε την άποψη ότι η «διατλαντική συνεργασία ασφαλείας πρέπει να διατηρήσει τη δυναμική της. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο μεταπολεμικός κόσμος έχει θεμελιωθεί στη βάση αυτής της διατλαντικής συνεργασίας. Είναι σημαντικό να τη διατηρήσουμε αποτελεσματική για την ειρήνη και την ευημερία στον κόσμο. Και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι αυτή η δυναμική θα διατηρηθεί».

Υποστήριξε δε ότι αυτό που η νέα αμερικανική κυβέρνηση παρείχε στην ΕΕ ήταν «το κίνητρο να επανεξετάσουμε ουσιαστικά κάποιες θεμελιώδεις ιδέες μας για την Ευρώπη και ειδικά για το μέλλον και την αυτονομία της Ευρώπης. Όταν μιλάμε για αυτονομία, μπορούμε να συζητάμε μόνο για τη στρατηγική αυτονομία του να έχουμε έναν κοινό μηχανισμό αποτροπής, την ιδέα ότι πρέπει να διευρύνουμε περαιτέρω την Ευρώπη ώστε να έχουμε μια μεγαλύτερη και ακόμα πιο κοντινή Ευρώπη».

Όπως είπε «πρέπει να δούμε το κοινό μας όραμα στην Ευρώπη μέσα από μια σταθερή στρατηγική αναπτυξιακή πρόοδο, η οποία θα αγκαλιάζει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και της ευρωπαϊκής ηπείρου, αλλά επίσης ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική συνοχή και άλλους παράγοντες που αποτελούν παγκόσμιες προκλήσεις αυτή τη στιγμή, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης την κλιματική κρίση και την κρίση επισιτιστικής ασφάλειας. Επομένως, συνολικά, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι με την πρόοδο που προσπαθούμε να κάνουμε στην Ευρώπη για να γίνουμε πιο ανθεκτικοί, πιο αυτόνομοι, ενώ ταυτόχρονα διατηρούμε τις γέφυρες με τις ΗΠΑ, γέφυρες που ήταν σταθερές και πρέπει να διατηρηθούν στο μέλλον».

Η νέα αμερικανική κυβέρνηση έχει νέο όραμα

Ο Αλμπάρες από την πλευρά του σημείωσε ότι «η διατλαντική σχέση ήταν αμοιβαία επωφελής για τους Αμερικανούς και για τους Ευρωπαίους για δεκαετίες. Τόσο όσον αφορά την οικονομική πρόοδο όσο και όσον αφορά την αποτροπή και την ασφάλεια. Και η Ισπανία εργάζεται για να διατηρήσει αυτόν τον δεσμό και να τον κρατήσει τόσο δυνατό όσο ήταν μέχρι τώρα».

Όπως είπε όμως «πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι από τη μία πλευρά, η νέα αμερικανική κυβέρνηση έχει ένα νέο όραμα. Ένα νέο όραμα και για τα δύο, για το εμπόριο – βλέπετε μαζικούς δασμούς ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής – και επίσης όταν πρόκειται για τη διατλαντική ασφάλεια, πολύ συγκεκριμένα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και αν συνδέσετε αυτό με τη Ρωσία στην πόρτα μας, με έναν συμβατικό πόλεμο μεγάλης κλίμακας, πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι καιρός η Ευρώπη να προχωρήσει προς την κυριαρχία και την ανεξαρτησία».

Και αυτό, όπως είπε περνάει από τρία διαφορετικά κεφάλαια: «Το πρώτο είναι όταν πρόκειται για την οικονομία και το εμπόριο, πρέπει να αφαιρέσουμε το τελευταίο εμπόδιο της εσωτερικής αγοράς. Οι εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα μας έχουν πει τι πρέπει να κάνουμε, είναι απλώς θέμα βούλησης. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων για να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματά μας χρηματοδοτούν πρωτίστως και πάνω απ’ όλα τις δικές μας ευρωπαϊκές ιδέες και καινοτομία. Και πρέπει να βρούμε νέους εταίρους, νέους εμπορικούς εταίρους. Mercosur, Ινδία, αυτά είναι δύο εξαιρετικά νέα και πρέπει να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο».

Εν συνεχεία αναφέρθηκε στην ασφάλεια, λέγοντας ότι «πρέπει να εγγυηθούμε τον τρόπο ζωής μας. Πρέπει να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πολιτών μας. Και επομένως η αποτροπή πρέπει να είναι στα χέρια μας. Και η αποτροπή περνάει μέσα από την καλύτερη ενσωμάτωση των αμυντικών μας βιομηχανιών και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού. Όχι επειδή θέλουμε η Ευρώπη να γίνει μια άλλη επιθετική δύναμη. Αλλά αντίθετα, επειδή η Ευρώπη πρέπει να πει σε όλους ότι δεν μπορεί να ασκηθεί καμία απειλή, κανένας εξαναγκασμός όταν πρόκειται για το εμπόριο ή τη χρήση βίας. Και επειδή πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι των μεγάλων δυνάμεων για να εξισορροπήσουμε αυτούς που είναι επιθετικοί και να προστατεύσουμε τα Ηνωμένα Έθνη, το διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία».

Και έκλεισε σημειώνοντας ότι υπάρχει ανάγκη συσπείρωσης γύρω από τις ευρωπαϊκές αξίες, τις αξίες «της δημοκρατίας, της ανεκτικότητας, της ισότητας, επειδή η παγκόσμια ακροδεξιά θέτει τις δημοκρατίες μας στην Ευρώπη και επίσης το ευρωπαϊκό εγχείρημα υπό απειλή. Θέλουν μια Ευρώπη που είναι αδύναμη και διαιρεμένη επειδή θέλουν ευρωπαϊκά κράτη που είναι αδύναμα και διαιρεμένα. Και η απάντηση, η απόκριση σε αυτή τη νέα εποχή στην παγκόσμια τάξη είναι αυτή η κυρίαρχη και ανεξάρτητη Ευρώπη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Explorationship: Ένα νέο στάδιο στις σύγχρονες σχέσεις;

Explorationship: Ένα νέο στάδιο στις σύγχρονες σχέσεις;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil στο +1%

inWellness
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο
ΟΗΕ 31.01.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«H Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα
Διπλωματία 30.01.26

Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα

Στην Γαλλία τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως «η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς»

Σύνταξη
Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια
Διπλωματία 29.01.26

Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια

Η γαλλίδα ΥΠΑΜ, Κατρίν Βοτρίν συπλήρωσε τις δηλώσες Δένδια λέγοντας ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία είναι ένας παράγων σταθερότητας, αξιοπιστίας, ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων
Πολιτική 29.01.26

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έρχεται σε μία ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, που δεν επιτρέπει, όπως παραδέχονται διπλωμάτες πρωτοβουλίες και ακροβατισμούς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους
Ενημέρωση 28.01.26

Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους

Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών και την προετοιμασία για τον επαναπατρισμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο

Σύνταξη
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης
Διπλωματία 27.01.26

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in τις επιπτώσεις της πολιτικής Τραμπ σε σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά και τη δραστική αλλαγή στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα
Πολιτική 26.01.26

Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα

Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής κάνουν τη Σαουδική Αραβία να αναζητά αναβαθμισμένο ρόλο επιδιώκοντας νέες συμμαχίες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί
Εξωτερική πολιτική 24.01.26

Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί

«Θεωρώ αυτονόητο ότι η ενάσκηση νόμιμου δικαιώματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να προκαλεί κρίση στη σχέση μεταξύ δύο γειτονικών χωρών», υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας

Σύνταξη
Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA
Πολιτική 24.01.26

Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA

Οι διαφορές στην επιβολή των συμφερόντων των ΗΠΑ στην εποχή MAGA. Ο Τραμπ θα μπορούσε να συνδυαλέγεται κάτω από το τραπέζι όχι μόνο με τον Πούτιν, αλλά ενδεχομένως και με την Κίνα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX διετούς διάρκειας – Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών
Διπλωματία 23.01.26

NAVTEX διετούς διάρκειας εξέδωσε η Τουρκία - Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών

Συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία και, μάλιστα, λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, παρά το υποτιθέμενο «καλό κλίμα» στις σχέσεις με την Ελλάδα

Σύνταξη
Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
Διπλωματία 22.01.26

Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί

Ο Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ' οιονδήποτε - Τι απαντά στους επικριτές του εντός ΝΔ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς – Να μείνουν στα χαρτιά
Εθνικό απολυτήριο 03.02.26

ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς – Να μείνουν στα χαρτιά

Το ΚΚΕ κάνει λόγο για «σοβαρή στρέβλωση του μορφωτικού ρόλου του σχολείου, το οποίο μετατρέπεται σε φροντιστήριο, όμως σε 27αρια τμήματα»

Σύνταξη
Ένα ταξίδι στον αριστοτελικό στοχασμό: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 03.02.26

Ένα ταξίδι στον αριστοτελικό στοχασμό: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Ένα ξεχωριστό φιλοσοφικό ταξίδι προσφέρει ΤΟ ΒΗΜΑ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με την συνολική έκδοση τριών ιδιαίτερων πραγματειών που αποδίδονται στον Αριστοτέλη: «Περί Μέθης», «Περί Αρετών και Κακιών» και «Περί Κόσμου».

Σύνταξη
«Παντρέψου με!» – Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία
Σχέση εξάρτησης 03.02.26

«Παντρέψου με!» - Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία

Η πρώην δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον, επαίνεσε επίσης τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία ως «τον αδελφό που πάντα ήθελε να έχει».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone – Κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρo «Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 03.02.26 Upd: 19:47

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone – Κατευθυνόταν προς το αεροπλανοφόρo «Λίνκολν»

Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αναχαίτισε ιρανικό drone που φέρεται ότι πλησίαζε το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» στην Αραβική Θάλασσα. Αλλαγές στο πρόγραμμα των διαπραγματεύσεων ζητά το Ιράν.

Σύνταξη
Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»
On Field 03.02.26

Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά μίλησε στους διαιτητές της Super League, στο πλαίσιο του σεμιναρίου, εκφράζοντας την επιθυμία να παραμείνει αρχιδιαιτητής και μετά το καλοκαίρι

Βάιος Μπαλάφας
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προσέγγισαν για νηοψία αμερικανικό δεξαμενόπλοιο – Συνεχίζει την πορεία του
Στο Ορμούζ 03.02.26

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προσέγγισαν για νηοψία αμερικανικό δεξαμενόπλοιο – Συνεχίζει την πορεία του

Ιρανικά πλοιάρια πλησίασαν το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο και το διέταξαν να σταματήσει για νηοψία. Aυτό αύξησε την ταχύτητά του και συνέχισε την πορεία του συνοδευόμενο από αμερικανικό πολεμικό.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 03.02.26

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ουγγαρία για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
«Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά» λέει ο πατέρας της Λόρας – Νέες μαρτυρίες για την οικογένεια της 16χρονης
Ελλάδα 03.02.26

«Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά» λέει ο πατέρας της Λόρας - Νέες μαρτυρίες για την οικογένεια της 16χρονης

Γειτόνισσα της οικογένειας κάνει λόγο για μία οικογένεια πολύ κλειστή, ενώ ο πατέρας της 16χρονης, Λόρας σύμφωνα με τη μαρτυρία, είχε πει σε γείτονες ότι «τον ακολουθούν» και ότι νιώθει απειλή, πριν η οικογένεια αποφασίσει αιφνιδιαστικά να μετακομίσει.

Σύνταξη
Δίκη Λεπέν: Ο εισαγγελέας ζητά να επικυρωθούν οι ποινές της και η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι
Απόφαση το καλοκαίρι 03.02.26

Δίκη Λεπέν: Ο εισαγγελέας ζητά να επικυρωθούν οι ποινές της και η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Από την απόφαση του Εφετείου θα κριθεί αν η Μαρίν Λεπέν θα μπορέσει να είναι υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές το 2027. Ο εισαγγελέας ζητά επικύρωση των πρωτόδικων ποινών για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σύνταξη
Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Επιστήμες 03.02.26

Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ισπανίδα που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της δώρισε το πρόσωπό της σε μια γυναίκα που είχε παραμορφωθεί λόγω λοίμωξης. Η μεταμόσχευση είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ
Κάτι ξέχασες 03.02.26

Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ

Μια επιστολή του 1942, εντοπισμένη τυχαία σε παζάρι της Μαδρίτης, αποκαλύπτει ότι ο Φρανθίσκο Φράνκο δεν πλήρωσε ποτέ τρία αντίγραφα πίνακα του Γκόγια που είχε αγοράσει ως δώρο για τον Αδόλφο Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία
Ελλάδα 03.02.26

Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία

Ο 54χρονος από τη Ροδόπη εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου και κατηγορείται πως μαζί με έναν Ρουμάνο προκάλεσαν δολιοφθορά σε πολεμικό πλοίο της Γερμανίας - 19 τραπεζικά βιβλιάρια βρέθηκαν στο σπίτι του

Σύνταξη
Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα
Συνταγματική αναθεώρηση 03.02.26

Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα

«Δεν τους εμπιστευόμαστε. Δεν τους εμπιστεύεται η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Για αυτό τον λόγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να φύγει άμεσα αυτή η κυβέρνηση», τόνισε ο Διονύσης Καλαματιανός

Σύνταξη
Πολύ καλό βαθμό βάζει η ΚΕΔ στον Μακέλι για τη διαιτησία του στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 03.02.26

Πολύ καλό βαθμό βάζει η ΚΕΔ στον Μακέλι για τη διαιτησία του στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και ο αναπληρωτής Πάολο Βαλέρι μίλησαν με τον Μακέλι και έμειναν ευχαριστημένοι από την απόδοση του Ολλανδού, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο σε σεμινάριο ελίτ διαιτητών

Βάιος Μπαλάφας
Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή
«Βαθύ σοκ» 03.02.26 Upd: 18:23

Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή

Η επίθεση με μαχαίρι έγινε στην πόλη Σαναρι-σιρ-Μερ. Ο 15χρονος ύποπτος, μαθητής της Γ' Τάξης, κρατείται με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επιτέθηκε στην καθηγήτρια την ώρα του μαθήματος.

Σύνταξη
LIVE: Ντουμπάι – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 03.02.26

LIVE: Ντουμπάι – Ολυμπιακός

LIVE: Ντουμπάι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντουμπάι – Ολυμπιακός για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο