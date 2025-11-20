newspaper
Γεραπετρίτης: «Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την Ουκρανία έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης»
Διπλωματία 20 Νοεμβρίου 2025 | 11:32

Γεραπετρίτης: «Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την Ουκρανία έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση - Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ασχοληθεί με την Ουκρανία, τη Γάζα και το Σουδάν

Σύνταξη
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε δηλώσεις κατά την άφιξή του για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Η Ελλάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, για μία ακόμη φορά στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας εξασφαλίζοντας την ενεργειακή της επάρκεια για το επόμενο διάστημα»

«Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ασχοληθεί, σήμερα, με τρεις ανοιχτές πληγές της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας, με τη Γάζα, με την Ουκρανία και με την υποσαχάρια Αφρική, τη Ζώνη του Σαχέλ και ιδίως, με το Σουδάν.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την εκεχειρία στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ήταν πάντοτε υπέρ κάθε προσπάθειας, η οποία γίνεται για τη διακοπή των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει το οποιοδήποτε σχέδιο να τύχει της αποδοχής εκ μέρους της Ουκρανίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα και να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή αναθεωρητισμού. Η Ελλάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, για μία ακόμη φορά στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή της επάρκεια για το επόμενο διάστημα, μέσω μεγάλων συμφωνιών που υπεγράφησαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου Ζελένσκι στην Αθήνα».

Για τη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών είπε για τη Γάζα: «Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, η Ελλάδα συνέβαλε καθοριστικά τόσο στην παραγωγή, όσο και στη διαδικασία της λήψης της απόφασης του ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας, το οποίο δεν πρέπει να παραμείνει ανεκμετάλλευτο. Θα πρέπει αμέσως να αναληφθούν δράσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη μακρά ειρήνη στην περιοχή. Είναι αυτονόητο ότι θα συζητηθεί το ζήτημα της μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής. Η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να έχει σημαίνοντα ρόλο στην περιοχή, μετά από τη διαδικασία της μεταρρύθμισής της».

Για το Σουδάν

Στη συνέχεια ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε: «Σε ό,τι αφορά το Σουδάν, όπου σήμερα σοβεί μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση, είναι απολύτως αναγκαίο να ληφθούν άμεσα και ριζικά μέτρα, έτσι ώστε να διακοπεί κάθε πράξη, η οποία αντιβαίνει στον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχα την ευκαιρία χθες να συζητήσω εκτενώς και να λάβω τις θέσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Σουδάν. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να έχει έναν άμεσο και ενεργό ρόλο, έτσι ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία, να διακοπεί η ανθρωπιστική κρίση και να προστατευθούν μετακινήσεις πληθυσμών που μπορεί να προκαλέσουν και μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα.

Η Ελλάδα είναι ενεργώς παρούσα σε μια κρίσιμη γεωγραφία, με δομημένες διπλωματικές συμμαχίες, με ένα μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο, από τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς. Θα συνεχίσει να στηρίζει το Διεθνές Δίκαιο υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας των λαών».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Eurogroup: Το «φαβορί» Πιερρακάκης και οι καραμπόλες με την ΕΚΤ

Eurogroup: Το «φαβορί» Πιερρακάκης και οι καραμπόλες με την ΕΚΤ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρώτο μήνυμα στον ελληνικό λαό – «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»
Διπλωματία 19.11.25

Το πρώτο μήνυμα της Γκιλφόιλ στον ελληνικό λαό - «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»

Την πρόθεσή της «να εργαστεί σκληρά και να βοηθήσει στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας» εξέφρασε η Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο πρώτο της μήνυμα προς τον ελληνικό λαό.

Σύνταξη
Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ
Παρασκήνιο 19.11.25

Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ

Η σημασία της συνάντησης Αλεξανδρίδη - Κούσνερ και η οικοδόμηση σχέσεων με το περιβάλλον Τραμπ, ενόψει της άφιξης του στην Ουάσιγκτον, ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μιλλιέτ: Η Κύπρος βαδίζει προς πόλεμο
Διπλωματία 17.11.25

Μιλλιέτ: Η Κύπρος βαδίζει προς πόλεμο

Η Μιλλιέτ υποστηρίζει ότι το Ισραήλ καλλιεργεί συνθήκες πολέμου στην Κύπρο, με όργανο ακροδεξιές ομάδες και στόχο τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής, μέσω πλήγματος εναντίον της Τουρκίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Δένδιας: Eπαφές με ερευνητικά κέντρα για drones, κυβερνοπόλεμο και πληροφοριακά συστήματα
Διπλωματία 16.11.25

Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Δένδιας: Eπαφές με ερευνητικά κέντρα για drones, κυβερνοπόλεμο και πληροφοριακά συστήματα

Την Τρίτη , ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στον Σαν Φρανσίσκο όπου θα επισκεφθεί το Stanford Platform Lab, το Ερευνητικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών για 42η επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους: Η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί ποτέ τετελεσμένα
Κυπριακό 15.11.25

ΥΠΕΞ για 42η επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους: Η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί ποτέ τετελεσμένα

Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί όλα τα κράτη «να αντισταθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Σύνταξη
Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση
Διπλωματία 14.11.25

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση

Τι είπε η Γκίλφοϊλ για το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην απεξάρτηση από Κίνα και Ρωσία και τα τουρκικά F-35. Χαρακτήρισε τον Τραμπ πρόεδρο της ειρήνης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
H Κρίστεν Στιούαρτ δεν ήθελε να γίνει ποτέ το it girl που ονειρευόταν το Χόλιγουντ για εκείνη
Icon 20.11.25

H Κρίστεν Στιούαρτ δεν ήθελε να γίνει ποτέ το it girl που ονειρευόταν το Χόλιγουντ για εκείνη

Στα 35 της χρόνια, η Κρίστεν Στιούαρτ έχει καταφέρει να παραμείνει στην ελίτ της βιομηχανίας του θεάματος, πηγαίνοντας κόντρα σε όλους τους «κανόνες» του Χόλιγουντ. Και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το The Chronology of Water είναι η καλύτερη απόδειξη για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
NCAA: Νέα σπουδαία εμφάνιση για τον Αβδάλα, έπαιξαν Ροζακέας και Μαντζούκας (vids)
Μπάσκετ 20.11.25

NCAA: Νέα σπουδαία εμφάνιση για τον Αβδάλα, έπαιξαν Ροζακέας και Μαντζούκας (vids)

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ και το Virginia Tech παραμένει αήττητο - Τι έκαναν με τη σειρά τους Ροζακέας και Μαντζούκας.

Σύνταξη
Στον Πρόεδρο της Βουλής η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση
Επί τάπητος 20.11.25

Στον Πρόεδρο της Βουλής η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση

Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων με την εκτελεστική επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Νωρίτερα την ίδια ημέρα η εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ συναντήθηκε με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Σε προσυνεννόηση με τη ΝΔ, ο Φραπές το βάζει στα πόδια για να καλύψει το γαλάζιο σκάνδαλο
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Σε προσυνεννόηση με τη ΝΔ, ο Φραπές το βάζει στα πόδια για να καλύψει το γαλάζιο σκάνδαλο

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, σημειώνει: «Σιωπή, άρνηση, παραπληροφόρηση, συγκάλυψη. Αυτά είναι τα υλικά της πολιτικής «σαλάτας» που μας σερβίρει καθημερινά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
«Διαβολική κίνηση» – Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram
Να 'χαμε να λέγαμε 20.11.25

«Διαβολική κίνηση» - Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram

Το κοντινό πλάνο στα κόκκινα τακούνια με καρφιά της Μιράντα Πρίστλι, στο τρέιλερ της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada 2», προκαλεί μια κάποια συζήτηση για την αιχμηρή μόδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μέσι βραβεύεται ως πιο αγαπητός παίκτης της Μπαρτσελόνα και συγκινείται: «Ήθελα να περάσω όλη μου την καριέρα στη Βαρκελώνη»
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Ο Μέσι βραβεύεται ως πιο αγαπητός παίκτης της Μπαρτσελόνα και συγκινείται: «Ήθελα να περάσω όλη μου την καριέρα στη Βαρκελώνη»

Ο κόσμος της Βαρκελώνης «μίλησε» και ανέδειξε τον Λιονέλ Μέσι ως πιο αγαπητό παίκτη στην ιστορία της «Μπάρτσα», με τον Αργεντινό να δακρύζει κατά την παραλαβή του βραβείου του.

Σύνταξη
Η Τουρκία καταγγέλλει ότι εκλάπησαν από τα αποδυτήριά της κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ
Προκριματικά Μουντιάλ 20.11.25

Η Τουρκία καταγγέλλει ότι εκλάπησαν από τα αποδυτήριά της κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ

Ισπανία και Τουρκία ήρθαν ισόπαλες 2-2 στη Σεβίλλη στο τελευταίο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ, με την τουρκική πλευρά να καταγγέλλει ότι μετά το ματς βρήκε τα αποδυτήριά της... ελαφρότερα κατά περίπου 300.000 ευρώ!

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του Φραπέ – «Σε συνεννόηση με την ΝΔ ο ελιγμός του»
Εξεταστική Επιτροπή 20.11.25

Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του Φραπέ – «Σε συνεννόηση με την ΝΔ ο ελιγμός του»

Το ΠΑΣΟΚ, σημειώνει ότι ο Φραπές, «αποφεύγει τη Βουλή γιατί εκεί θα αναγκαζόταν να αποκαλύψει όσα η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να μείνουν στο σκοτάδι»

Σύνταξη
Χρυσοχοΐδης: Έχουμε χαρτογραφήσει 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη με οικογενειακή κυρίως δομή
Τα μέτρα για οπλοκατοχή 20.11.25

Χρυσοχοΐδης: Έχουμε χαρτογραφήσει 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη με οικογενειακή κυρίως δομή

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξειδίκευσε τα μέτρα ενάντια στην οπλοκατοχή - Οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις θα έρθουν στη Βουλή τις επόμενες δύο εβδομάδες

Σύνταξη
Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο
Συγκάλυψη; 20.11.25

Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο

Παρά την απόφαση δικαστή στο Λος Άντζελες να απορρίψει τις τελευταίες αξιώσεις της αγωγής για σεξουαλική επίθεση κατά του Βιν Ντίζελ, η πρώην βοηθός του επιμένει ότι δεν κρίθηκε η ουσία της υπόθεσης και καταθέτει έφεση

Σύνταξη
Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους
Φράνκενσταϊν 20.11.25

Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους

Σύμφωνα με ερευνητές στην Ελβετία, οι βιολογικοί υπολογιστές που κατασκευάζονται από ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μέλλον της ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας – και ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»
Εξεταστική επιτροπή 20.11.25 Upd: 10:55

Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»

Βουλευτές της αντιπολίτευσης μετά από την άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει στην εξεταστική ζήτησαν την βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη. Η αντιπολίτευση, επίσης έκανε λόγο για προσχηματική επιλογή της ΝΔ να στείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη και τα μέλη της αποχώρησαν την ώρα της ψηφοφορίας επί της πρότασης της πλειοψηφίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης

«Ο Φραπές, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική για να μείνουν κλειστά τα στόματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Περιστέρι: «Εγώ έδωσα το βίντεο στη δημοσιότητα» λέει ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλικη
Στο Περιστέρι 20.11.25

«Το βίντεο το έδωσα εγώ στη δημοσιότητα» - Ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλική της

«Βρήκα μέσω του διαδικτύου τα ανήλικα που έκαναν την καταγραφή και όταν τους είπα ότι θα πάω στην Αστυνομία, άρχισε το ένα να τα ρίχνει στο άλλο» λέει ο πατέρας του ανήλικου θύματος στο Περιστέρι

Σύνταξη
