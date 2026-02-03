Ανοίγει ο δρόμος για το επιχειρηματικό πάρκο στη Μεγαλόπολη

Εξέλιξη για το αναπτυξιακό μέλλον της Μεγαλόπολης αποτελεί η προκήρυξη της δράσης «Ανάπτυξη / Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Επιχειρηματικών Πάρκων σε περιοχές Δίκαιης Μετάβασης», από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η πρόσκληση, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, «εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021–2027» και προβλέπει συνολική δημόσια δαπάνη 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15 εκατ. ευρώ κατευθύνονται ειδικά στη Μεγαλόπολη, με πρόβλεψη για ανακατανομή ή και υπερδέσμευση πόρων. Η δυνατότητα αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη περισσότερων του ενός επιχειρηματικών πάρκων, εφόσον το επενδυτικό ενδιαφέρον το δικαιολογήσει».

Δεύτερος κύκλος επιχειρηματικότητας

Παράλληλα, στη Μεγαλόπολη, όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων η ίδια ανακοίνωση: «Συνολικά 80 επενδυτικά σχέδια, ύψους 332 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκαν για τον Δήμο Μεγαλόπολης, με πρόβλεψη δημιουργίας 1.093 νέων θέσεων εργασίας.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός επισημαίνει: «Η προκήρυξη για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στη Μεγαλόπολη αποτελεί μια ουσιαστική θεσμική και αναπτυξιακή τομή. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για οργανωμένη εγκατάσταση επενδύσεων, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και απαντά σε ένα διαχρονικό αίτημα της περιοχής.

Σε συνδυασμό με τη μεγάλη ανταπόκριση που καταγράφουν τα προγράμματα της Περιφέρειας και του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, επιβεβαιώνεται ότι η Πελοπόννησος αλλάζει αναπτυξιακό υπόδειγμα, με σχέδιο, συνεργασία και μετρήσιμα αποτελέσματα για την απασχόληση και την τοπική οικονομία».

*πηγή φωτογραφίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου