Ανοίγει ο δρόμος για το επιχειρηματικό πάρκο στη Μεγαλόπολη
Δ. Πτωχός: ««Η προκήρυξη για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στη Μεγαλόπολη αποτελεί μια ουσιαστική θεσμική και αναπτυξιακή τομή».
- Επίδομα έως 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση – Οι δικαιούχοι
- Έφοδος της γαλλικής αστυνομίας στο Χ – Ο Μασκ καλείται να καταθέσει για τα deepfake και το Ολοκαύτωμα
- Πορεία προς το Μαξίμου από τους οδηγούς ταξί – Προειδοποιούν με απεργία διαρκείας
- Πλημμύρες στον κάμπο του Κιλκίς: Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό – Σε απόγνωση οι αγρότες
Εξέλιξη για το αναπτυξιακό μέλλον της Μεγαλόπολης αποτελεί η προκήρυξη της δράσης «Ανάπτυξη / Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Επιχειρηματικών Πάρκων σε περιοχές Δίκαιης Μετάβασης», από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Η πρόσκληση, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, «εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021–2027» και προβλέπει συνολική δημόσια δαπάνη 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15 εκατ. ευρώ κατευθύνονται ειδικά στη Μεγαλόπολη, με πρόβλεψη για ανακατανομή ή και υπερδέσμευση πόρων. Η δυνατότητα αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη περισσότερων του ενός επιχειρηματικών πάρκων, εφόσον το επενδυτικό ενδιαφέρον το δικαιολογήσει».
Δεύτερος κύκλος επιχειρηματικότητας
Παράλληλα, στη Μεγαλόπολη, όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων η ίδια ανακοίνωση: «Συνολικά 80 επενδυτικά σχέδια, ύψους 332 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκαν για τον Δήμο Μεγαλόπολης, με πρόβλεψη δημιουργίας 1.093 νέων θέσεων εργασίας.
Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός επισημαίνει: «Η προκήρυξη για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στη Μεγαλόπολη αποτελεί μια ουσιαστική θεσμική και αναπτυξιακή τομή. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για οργανωμένη εγκατάσταση επενδύσεων, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και απαντά σε ένα διαχρονικό αίτημα της περιοχής.
Σε συνδυασμό με τη μεγάλη ανταπόκριση που καταγράφουν τα προγράμματα της Περιφέρειας και του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, επιβεβαιώνεται ότι η Πελοπόννησος αλλάζει αναπτυξιακό υπόδειγμα, με σχέδιο, συνεργασία και μετρήσιμα αποτελέσματα για την απασχόληση και την τοπική οικονομία».
*πηγή φωτογραφίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Ανοίγει ο δρόμος για το επιχειρηματικό πάρκο στη Μεγαλόπολη
- Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση ο οπαδός του ΠΑΟΚ που νοσηλεύεται στη Ρουμανία – Πότε θα επιστρέψει στην Ελλάδα
- Λόρα: Στο φως το εισιτήριο που έβγαλε η 16χρονη με προορισμό την Γερμανία – Η επιβεβαίωση από τη Lufthansa
- Άλλαξε η μέρα του Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ
- Η γη της ελιάς: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο
- Ανάπλαση παραλιακού μετώπου στο Πλωμάρι από τον Δήμο Μυτιλήνης
- Artemis II: Αναβάλλεται λόγω διαρροής καυσίμου η αποστολή της NASA γύρω από τη Σελήνη
- Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις