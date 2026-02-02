Ιταλία: Οι τουρίστες θα πληρώνουν από σήμερα εισιτήριο για να θαυμάσουν τη Φοντάνα Ντι Τρέβι
Το εισιτήριο για τη Φοντάνα Ντι Τρέβι θα κοστίζει δύο ευρώ - Ποιοι πολίτες εξαιρούνται από το μέτρο
Τίθεται σε ισχύ, από σήμερα το πρωί στις 9 τοπική ώρα, εισιτήριο δυο ευρώ για τους τουρίστες που επιθυμούν να θαυμάσουν από κοντά το ιστορικό σιντριβάνι της Φοντάνα ντι Τρέβι, στη Ρώμη, γνωστή και ως Αιώνια Πόλη.
Μέτρο κατά του υπερτουρισμού
Πρόκειται για το σημείο, ουσιαστικά, από το οποίο όλοι συνηθίζουν να φωτογραφίζονται ή να πετούν το παραδοσιακό κέρμα, μέσα στην «Φοντάνα».
Το εισιτήριο, σύμφωνα με απόφαση του δήμου της Ρώμης, ισχύει για ξένους και ντόπιους επισκέπτες.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
L’accesso ravvicinato sarà regolato da un biglietto simbolico di due euro. Una decisione del Comune pensata per contenere l’overtourism, migliorare la fruizione e garantire maggior tutela al monumento https://t.co/tMb7kkU3rj
— Wired Italia (@wireditalia) February 2, 2026
Ποιοι εξαιρούνται από το εισιτήριο για τη Φοντάνα Ντι Τρέβι
Εξαιρούνται οι πολίτες που έχουν γεννηθεί στην ιταλική πρωτεύουσα, τα παιδιά ηλικίας μέχρι έξι ετών, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ξεναγοί. Οι τουρίστες θα μπορούν να πληρώνουν το εισιτήριο επί τόπου, με τραπεζική κάρτα, σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα ή να κάνουν κράτηση μέσω διαδικτύου.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στόχος του νέου αυτού μέτρου είναι να περιοριστεί ο υπερτουρισμός στο ιστορικό αυτό σιντριβάνι (έως τώρα οι επισκέπτες έφταναν, κατά μέσο όρο, τους 30.000 την ημέρα) και να ενισχυθούν τα δημοτικά ταμεία, με 8,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.
Το συγκεκριμένο ποσό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρώμης. Μετά τις δέκα το βράδυ, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη σε όλους.
«Η πόλη μας αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και στόχος μας είναι να εγγυηθούμε τη συντήρησή της αυξάνοντας, συγχρόνως, την προσβασιμότητα και την άμεση επαφή με τον πλούσιο, αυτό πολιτισμό της», δήλωσε ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.
- Ιταλία: Οι τουρίστες θα πληρώνουν από σήμερα εισιτήριο για να θαυμάσουν τη Φοντάνα Ντι Τρέβι
- Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Το αυτοκρατορικό διαμάντι της αιώνιας αγάπης της με τον Μπάρτον λάμπει ξανά – Οι αντιδράσεις
- Μητσοτάκης: Σήμερα το διάγγελμα για τη συνταγματική αναθεώρηση – Η στόχευση
- Κόστα Ρίκα: Εκλέγεται πρόεδρος η δεξιά Λάουρα Φερνάντες – Ποιος τη συνεχάρη πρώτος
- Αποθέωσε τον κόσμο του Άρη Betsson ο Σιάο: «Ευγνώμων για την πίστη των απίθανων φιλάθλων μας» (pic)
- Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
- Αρκάς: Η καλημέρα της Δευτέρας
- Η Φωτεινή Βελεσιώτου στο Κύτταρο: «Με κυνηγούν οι Μέλισσες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις