Σε φάση ολοκλήρωσης το Προσκήνιο Πολιτισμού – Θέατρο ΟΥΗΛ

Εξελίσσονται οι εργασίες ολοκλήρωσης του Προσκηνίου Πολιτισμού – Θεάτρου ΟΥΗΛ στη Λάρισα, ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά έργα του Δήμου Λαρισαίων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους, ενώ φορέας υλοποίησης και κύριος του έργου είναι ο Δήμος Λαρισαίων.

To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων και αφορά στην ολοκλήρωση του ημιτελούς κτηρίου του Προσκηνίου Πολιτισμού, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ809, σε οικόπεδο εμβαδού 4.000 m2 και περιβάλλεται από τις οδούς Ανθίμου Γαζή, Κουμουνδούρου και Βελή.

Αναλυτικά περιλαμβάνει: τις εργασίες κατασκευής της σκηνής συνολικού εμβαδού 410 m2, με την προμήθεια και τοποθέτηση σταθερού εξοπλισμού και ειδικών μηχανισμών, την τοποθέτηση εξοπλισμού στην αίθουσα του θεάτρου και επενδύσεων ακουστικής μελέτης, την τοποθέτηση εξοπλισμού στα φουαγιέ, τα εκδοτήρια και το βεστιάριο, την πλήρη εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικού φωτισμού της σκηνής.

Το συνολικό κόστος του έργου διαμορφώνεται σήμερα σε 6.650.370,16€ (Α’ & Β’ Φάση) ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του αναμένεται να ξεπεράσει τα 9 εκ.€, λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες της πρώτης φάσης του έργου που χρηματοδοτήθηκαν με ίδιους πόρους του Δήμου Λαρισαίων ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων σε σχετική του ανάρτηση ο δήμος Λαρισαίων.

