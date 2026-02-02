magazin
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φέργκι Τσέιμπερς: Μπορεί ένας δισεκατομμυριούχος να είναι αντικαπιταλιστής κομμουνιστής που θέλει επανάσταση;
The Good Life 02 Φεβρουαρίου 2026, 23:30

Φέργκι Τσέιμπερς: Μπορεί ένας δισεκατομμυριούχος να είναι αντικαπιταλιστής κομμουνιστής που θέλει επανάσταση;

Ο Φέργκι Τσέιμπερς, μεγιστάνας κληρονόμος των Κοξ, έλεγε πως ήθελε να χρηματοδοτήσει την κατάρρευση της αδικίας με τα χρήματα του και να χτίσει έναν κόσμο ενάντια στο σύστημα που τον μεγάλωσε. Αλλά σε έναν κόσμο βουτηγμένο στον πλούτο, υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Spotlight

Ο Φέργκι Τσέιμπερς δεν είναι ένας συνηθισμένος κληρονόμος. Ένας άνθρωπος που κατέχει μια από τις μεγαλύτερες περιουσίες στον πλανήτη και την ίδια στιγμή ονειρεύεται την ολοκληρωτική κατάρρευση της αυτοκρατορίας που την δημιούργησε δεν συναντάται συχβάς.

Ο Τσέιμπερς είναι ένα από τα πιο δυσεξήγητα παράδοξα της σύγχρονης αμερικανικής πραγματικότητας.

Όταν το Vanity Fair έστρεψε την προσοχή του στον αποστάτη της δυναστείας των Κοξ περιγράφοντας τη διαδρομή του από τα σαλόνια της ελίτ στη ριζοσπαστικοποίηση, τον ισλαμισμό και τον ανοιχτό πόλεμο με το αμερικανικό κατεστημένο, το πορτρέτο του συζητήθηκε ευρέως.

Κληρονόμος της Cox Enterprises —ενός κολοσσού των μέσων ενημέρωσης και της αυτοκινητοβιομηχανίας— ο Τσέιμπερς βρέθηκε από νωρίς στο κέντρο μιας αμύθητης περιουσίας. Ο Τσέιμπερς αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον πλούτο ως πολιορκητικό κριό ενάντια στο ίδιο το σύστημα που τον καλλιέργησε.

Μετά από χρόνια προσωπικών αναζητήσεων, απεξάρτησης και θρησκευτικής μεταστροφής στο Ισλάμ, ο Τσέιμπερς αυτοπροσδιορίζεται πλέον ως κομμουνιστής και αντι-ιμπεριαλιστής, χρηματοδοτώντας κινήματα που πολλοί στις ΗΠΑ χαρακτηρίζουν ως «επικίνδυνα» ή «ανατρεπτικά».

Η σχέση του με την οικογένειά του, μία από τις πλουσιότερες και πιο ισχυρές στον κόσμο, έχει διαρραγεί οριστικά. Στο προφίλ του από τον Μάιο του 2024 ο Τσέιμπερς δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα για τους συγγενείς του, κατηγορώντας τους για τη συμμετοχή τους στη διατήρηση ενός συστήματος που, κατά τον ίδιο, βασίζεται στην εκμετάλλευση και τον πόλεμο.

«Αυτά τα χρήματα είναι βαμμένα με αίμα και εκμετάλλευση γενεών. Το να τα κρατάω για τον εαυτό μου θα με καθιστούσε συνένοχο σε ένα διαρκές έγκλημα».

Η ρήξη με την αυτοκρατορία των Κοξ δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά βαθιά ιδεολογική και προσωπική. Αναφερόμενος στην τεράστια περιουσία που κληρονόμησε, ο Τσέιμπερς είπε:

«Αυτά τα χρήματα είναι βαμμένα με αίμα και εκμετάλλευση γενεών. Το να τα κρατάω για τον εαυτό μου θα με καθιστούσε συνένοχο σε ένα διαρκές έγκλημα».

Ερωτηθείς για την οικογένειά του και τον τρόπο που διοικούν τις επιχειρήσεις τους, η απάντησή του είναι κοφτή. «Η οικογένειά μου είναι το πρόσωπο του καπιταλισμού που πρέπει να ηττηθεί. Δεν τους μισώ ως άτομα, τους εχθρεύομαι ως εκπροσώπους ενός συστήματος που πνίγει την ανθρωπότητα» απάντησε.

Μέσα από τις ωμές και συχνά προκλητικές τοποθετήσεις του, ο αποστάτης της δυναστείας ξεκαθαρίζει πως η περιουσία του δεν είναι μέσο επίδειξης, αλλά το καύσιμο για μια παγκόσμια κοινωνική έκρηξη.

Ο Φέργκι Τσέιμπερς δεν χρησιμοποιεί ευφημισμούς όταν περιγράφει τη θέση του στην παγκόσμια οικονομική πυραμίδα. Η αυτοπεποίθησή του πηγάζει από την πλήρη αποδοχή του ρόλου του ως «εσωτερικού εχθρού» της ελίτ.

«Είμαι ένας ταξικός προδότης και αυτό είναι το μόνο πράγμα για το οποίο νιώθω περήφανος στη ζωή μου», δηλώνει με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ξεκαθαρίζοντας πως η καταγωγή του δεν είναι παρά ένα στίγμα που προσπαθεί να ξεπλύνει μέσω της ριζοσπαστικοποίησης.

Για τον Τσέιμπερς, η φιλανθρωπία είναι μια απάτη. «Δεν με ενδιαφέρει να κάνω τον κόσμο λίγο καλύτερο μέσα στα υπάρχοντα πλαίσια. Με ενδιαφέρει η ολοκληρωτική αποδόμηση των δομών που επιτρέπουν σε ανθρώπους σαν εμένα να υπάρχουν» έχει πει.

Εκεί που ο Τσέιμπερς προκαλεί τις περισσότερες αντιδράσεις είναι στη ρητορική του για την ανάγκη μιας βίαιης ανατροπής. Μακριά από τις θεωρητικές συζητήσεις των ακαδημαϊκών, ο ίδιος υποστηρίζει πως «η εξουσία δεν παραδίδεται ποτέ με το καλό. Πρέπει να την πάρεις, και συχνά αυτό απαιτεί μια γλώσσα που το κατεστημένο αρνείται να καταλάβει».

«Με αποκαλούν επικίνδυνο γιατί χρηματοδοτώ την αντίσταση. Επικίνδυνος όμως είναι ο άνθρωπος που βλέπει την αδικία και συνεχίζει να πίνει το κοκτέιλ του σε ένα ιδιωτικό τζετ. Εγώ απλώς επιστρέφω τα όπλα σε αυτούς που τα δικαιούνται» είπε.

Η μεταστροφή του στον Ισλαμισμό και τον Κομμουνισμό αποτελεί για τον ίδιο μια ενιαία πνευματική πορεία.

«Με αποκαλούν επικίνδυνο γιατί χρηματοδοτώ την αντίσταση. Επικίνδυνος όμως είναι ο άνθρωπος που βλέπει την αδικία και συνεχίζει να πίνει το κοκτέιλ του σε ένα ιδιωτικό τζετ. Εγώ απλώς επιστρέφω τα όπλα σε αυτούς που τα δικαιούνται»

«Ο Ισλαμισμός μου έδωσε την πειθαρχία και ο Κομμουνισμός τον οδικό χάρτη για τη δικαιοσύνη», εξηγεί ο Τσέιμπερς.

Στις κατηγορίες ότι η στάση του είναι υποκριτική, καθώς παραμένει εκατομμυριούχος, ο ίδιος απαντά με κυνισμό: «Χρησιμοποιώ τα εργαλεία του καπιταλισμού για να ακονίσω την γκιλοτίνα του. Θα ήταν ανόητο να πετάξω τα χρήματα· το ζήτημα είναι να τα κατευθύνω εκεί που θα προκαλέσουν τη μεγαλύτερη ζημιά στο σύστημα».

Καταλήγοντας, ο Τσέιμπερς οραματίζεται ένα τέλος που τον περιλαμβάνει. «Στην επανάσταση που ονειρεύομαι, άνθρωποι με τη δική μου πρότερη ζωή δεν θα έχουν θέση. Και είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτό».

Η απόφασή του να ρευστοποιήσει το μερίδιό του στην οικογενειακή επιχείρηση του απέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, τα οποία πλέον διοχετεύει σε ριζοσπαστικές οργανώσεις, ακτιβιστικές δράσεις υπέρ της Παλαιστίνης και κομμουνιστικές κοινότητες, προκαλώντας τον τρόμο στους παλιούς του κύκλους.

«Είμαι ένας ταξικός προδότης και αυτό είναι το μόνο πράγμα για το οποίο νιώθω περήφανος στη ζωή μου»

Κεντρικό ρόλο στη ριζοσπαστικοποίηση του Τσέιμπερς έπαιξε η εμπλοκή του στις διαδηλώσεις κατά του Cop City στην Ατλάντα —ενός γιγαντιαίου εκπαιδευτικού κέντρου της αστυνομίας— καθώς και η μεταστροφή του στον Σιιτικό Ισλαμισμό.

Όπως αναφέρει ο συντάκτης του Vanity Fair, ο Τσέιμπερς ζει σε μια διαρκή αντίφαση: χρησιμοποιεί την καπιταλιστική του ισχύ για να αγοράζει γη και να δημιουργεί κοινότητες που λειτουργούν έξω από την αγορά, ενώ την ίδια στιγμή προκαλεί τις αρχές με τη ρητορική του για ένοπλη αντίσταση και επαναστατική βία.

Οι αναλυτές και οι κοινωνιολόγοι που παρακολουθούν την πορεία του διχάζονται. Ορισμένοι βλέπουν στον Τσέιμπερς έναν αυθεντικό ιδεολόγο που θυσιάζει την κοινωνική του θέση για τα πιστεύω του, ενώ άλλοι τον αντιμετωπίζουν ως ένα «κακομαθημένο παιδί της ελίτ» που παίζει το παιχνίδι της επανάστασης με την ασφάλεια των καταπιστευμάτων του.

«Ο Τσέιμπερς αποτελεί το απόλυτο σύμπτωμα της εσωτερικής κατάρρευσης της αμερικανικής ελίτ· όταν το σύστημα δεν μπορεί πλέον να πείσει ούτε τους ίδιους του τους κληρονόμους, τότε η κρίση είναι βαθιά δομική» έχει σχολιάσει για τον Τσέιμπερς η πολιτική επιστήμονας Δρ. Λίντα Κρέιμερ.

Ο ίδιος στο προφίλ του είπε πολλά. «Δεν μπορείς να μεταρρυθμίσεις ένα σύστημα που έχει χτιστεί πάνω στο αίμα· πρέπει να το κάψεις και να ξεκινήσεις από την αρχή» υποστήριξε αυτός ο δισεκατομμυριούχος που το FBI φοβάται, όχι για τα λεφτά του, αλλά για το πού επιλέγει να τα δώσει.

«Η μεταστροφή μου στο Ισλάμ και τον κομμουνισμό δεν ήταν φυγή, ήταν η μόνη λογική απάντηση στην παράνοια του πλούτου μου»

Ο ίδιος δεν μιλάει σαν κληρονόμος, αλλά σαν επαναστάτης που κρατά στα χέρια του την επιταγή της ανατροπής, χρησιμοποιώντας λέξεις που «καίνε» το οικογενειακό του δέντρο.

Στο νέο ντοκιμαντέρ της Σινέντ Ο’ Σέι, All About the Money, ο παράδοξος κόσμος του Φέργκι Τσέιμπερς έρχεται σε πρώτο πλάνο, γυμνός, στην πλήρη, ατόφια παραδοξότητα του.

Η ντοκιμαντερίστρια εισβάλλει στο σύμπαν του Τσέιμπερς, καταγράφοντας πώς ένας κληρονόμος αμύθητης περιουσίας προσπάθησε να αγοράσει την επανάσταση, για να καταλήξει τελικά θύμα των δικών του προνομίων.

Το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο Sundance, αναδεικνύει την ιστορία του ανθρώπου που ίδρυσε μια μαρξιστική-λενινιστική κολεκτίβα στη Μασαχουσέτη και την εξελλίσει σε μια σκοτεινή μελέτη για το πώς ο καπιταλισμός μπορεί να δηλητηριάσει ακόμη και το πιο αγνό αντι-καπιταλιστικό όνειρο.

Ο 40χρονος Τζέιμς «Φέργκι» Κοξ Τσέιμπερς Τζούνιορ αποφάσισε να διαθέσει ένα «εξωφρενικό» ποσό από την κληρονομιά του για έναν σκοπό που μοιάζει βγαλμένος από τις σελίδες του Μαρξ: τη δημιουργία μιας κοινότητας στο Άλφορντ της Μασαχουσέτης.

Ίσως η πιο αποκαλυπτική στιγμή του ντοκιμαντέρ είναι όταν ο Τσέιμπερς περιγράφει το εγχείρημα της κομμούνας στη Μασαχουσέτη ως «μια επένδυση, τόσο ενδιαφέρουσα όσο και χρήσιμη»

Προσφέροντας δωρεάν στέγη σε ανθρώπους που ευθυγραμμίζονται με τις αρχές του, ο Τσέιμπερς επιχείρησε να χτίσει έναν θύλακα αντίστασης μέσα στην καρδιά του αμερικανικού καπιταλισμού.

Όπως σημειώνει ο κριτικός Γκάι Λοτζ στο Variety, πρόκειται για ένα «ιδεαλιστικό όραμα που στην πράξη αποδεικνύεται τραγικά περίπλοκο», καθώς η κυριαρχία του χρήματος παραμένει ο αόρατος ρυθμιστής ακόμη και σε μια κομμούνα.

Το ντοκιμαντέρ All About the Money σκιαγραφεί τον Τσέιμπερς ως μια «γοητευτικά εκκεντρική» αλλά και «αμφιλεγόμενη, ολισθηρή» προσωπικότητα.

Πίσω από τα αναρίθμητα τατουάζ με πολιτικά σύμβολα που κοσμούν το σώμα και το πρόσωπό του, κρύβεται ένα παρελθόν σημαδεμένο από ψυχική ασθένεια, χρήση ουσιών και παιδική κακοποίηση σημειώνει το Variety.

Παρά τις προσπάθειές του να αποκηρύξει την ελίτ καταγωγή του, ο Τσέιμπερς μοιάζει παγιδευμένος στην προστασία που του παρέχει το όνομά του.

«Πρέπει να φοβάστε ένα εξαιρετικά πλούσιο μέλος της λευκής αμερικανικής μπουρζουαζίας», προειδοποιεί ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά τον εαυτό του ως αυτό ακριβώς που ισχυρίζεται πως μισεί.

«Πρέπει να φοβάστε ένα εξαιρετικά πλούσιο μέλος της λευκής αμερικανικής μπουρζουαζίας»

Η κρίση στην κοινότητα του Άλφορντ ξέσπασε μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023. Ο Τσέιμπερς, χρηματοδοτώντας την οργάνωση Palestine Action US, ενεπλάκη σε επίθεση κατά της ισραηλινής εταιρείας στρατιωτικής τεχνολογίας Elbit Systems.

Ενώ όμως ο ίδιος χρησιμοποίησε τα εκατομμύριά του για να διαφύγει στην Τυνησία αποφεύγοντας τις νομικές συνέπειες, τα υπόλοιπα μέλη της κολεκτίβας —όπως η ακτιβίστρια Πέιτζ Μπελανζέ— έμειναν πίσω, νιώθοντας «εκτεθειμένα» από τον ηγέτη και ευεργέτη τους.

Αυτή η φυγή και η έξοδος του Τσέιμπερς σε ένα πολυτελές διαμέρισμα στην Ιρλανδία αργότερα, ανέδειξε και την απόλυτη αντίφαση: ο «επαναστάτης» μπορεί να αγοράσει τη διαφυγή του, το προλεταριάτο όμως όχι.

Ίσως η πιο αποκαλυπτική στιγμή του φιλμ είναι όταν ο Τσέιμπερς περιγράφει το εγχείρημα στο Άλφορντ ως μια επένδυση που ήταν «ενδιαφέρουσα όσο και χρήσιμη».

Η επιλογή των λέξεων προδίδει έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει τις ανθρώπινες ζωές και τα κοινωνικά πειράματα ως μια περιέργεια που ικανοποιεί τη ματαιοδοξία του.

Η σημερινή εικόνα στο Άλφορντ της Μασαχουσέτης δεν θυμίζει σε τίποτα το επαναστατικό μελίσσι που οραματίστηκε ο Φέργκι Τσέιμπερς.

Μετά τη φυγή του ηγέτη τους στην Τυνησία και την Ιρλανδία, τα μέλη της κοινότητας βρέθηκαν σε ένα πρωτοφανές κενό εξουσίας και πόρων.

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ένας πρώην ένοικος της κομμούνας, «μάθαμε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η αλληλεγγύη των πλουσίων τελειώνει εκεί που αρχίζει το δικό τους ρίσκο»

Η Πέιτζ Μπελανζέ, η οποία υπήρξε η «ψυχή» της οργάνωσης Berkshire Communists, περιγράφει μια κατάσταση απόλυτης αποσύνθεσης.

Οι άνθρωποι που άφησαν τις δουλειές τους και την προηγούμενη ζωή τους για να εργαστούν στη γη του Τσέιμπερς, είναι πλέον «ξεκρέμαστοι», χωρίς τις χρηματοδοτήσεις που κρατούσαν ζωντανό το εγχείρημα.

Παράλληλα, η επίθεση στις εγκαταστάσεις της Elbit Systems στο Νιου Χάμσαϊρ άφησε πίσω της μια βαριά δικαστική κληρονομιά.

Ενώ ο Τσέιμπερς είχε την οικονομική δυνατότητα να προσλάβει κορυφαίους δικηγόρους και να διαφύγει στο εξωτερικό, οι υπόλοιποι ακτιβιστές βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε δαπανηρές και ψυχοφθόρες νομικές διαδικασίες με πολλούς να αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες αδυνατώντας να καλύψουν τα δικαστικά τους έξοδα, καθώς η «κάνουλα» του κληρονόμου έκλεισε απότομα.

Μετά το περιστατικό ο Τσέιμπερς διέφυγε στο εξωτερικό και πόζαρε σε ένα πολυτελές διαμέρισμα στην Ιρλανδία και μετά την Τυνησία. Ο «επαναστάτης» μπόρεσε να αγοράσει την έξοδο του, το προλεταριάτο όμως όχι

YouTube thumbnail

Η αίσθηση ότι χρησιμοποιήθηκαν ως «αναλώσιμοι» σε ένα ακριβό πείραμα είναι πλέον διάχυτη ανάμεσα στα μέλη που παρέμειναν στη Μασαχουσέτη.

Οι έξι κατοικίες και το κοινοτικό κέντρο στο Άλφορντ, που κάποτε έσφυζαν από ζωή και μαρξιστικές συζητήσεις, παρουσιάζουν σήμερα εικόνα εγκατάλειψης.

Χωρίς την κεντρική χρηματοδότηση για τη συντήρηση και τη λειτουργία των υποδομών, η διαβίωση εκεί έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη.

Η έλλειψη οργάνωσης και η απουσία του «ευεργέτη» οδήγησαν σε εσωτερικές τριβές και αλληλοκατηγορίες.

Ορισμένα μέλη προσπαθούν ακόμη να κρατήσουν ζωντανή τη φλόγα του ακτιβισμού μέσω της Palestine Action US, όμως η έλλειψη πόρων καθιστά τη δράση τους συμβολική και αναποτελεσματική.

Η ιστορία των Berkshire Communists ολοκληρώνεται με μια σκληρή διαπίστωση: η επανάσταση που χρηματοδοτείται από το κεφάλαιο είναι καταδικασμένη να καταρρεύσει μόλις το κεφάλαιο αποφασίσει να αποσυρθεί.

Οι κάτοικοι του Άλφορντ παρακολουθούν πλέον από μακριά τον Τσέιμπερς να δίνει συνεντεύξεις από πολυτελή διαμερίσματα, ενώ οι ίδιοι παλεύουν με την ανεργία και το στίγμα της συμμετοχής σε μια οργάνωση που πλέον χαρακτηρίζεται ως περιθωριακή.

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ένας πρώην ένοικος της κομμούνας, «μάθαμε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η αλληλεγγύη των πλουσίων τελειώνει εκεί που αρχίζει το δικό τους ρίσκο».

Η Σινέντ Ο’ Σέι καταφέρνει να αναδείξει έναν «μεταβλητό και αντιπαθητικά χαρισματικό» χαρακτήρα, ο οποίος, παρά την προσπάθειά του να φανεί διαφανής, παραμένει ένας γρίφος ακόμη και για τον ίδιο του τον εαυτό.

Όταν οι τίτλοι τέλους πέφτουν στην οθόνη «ο Τσέιμπερς μοιάζει με τον καθρέφτη μιας εποχής όπου η ακραία ανισότητα γεννά ‘τέρατα’ που προσπαθούν να καταστρέψουν το σύστημα χρησιμοποιώντας τα ίδια του τα εργαλεία».

Το All About The Money κρατάει αποστάσεις, χωρίς να δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις στο αίνιγμα του Τσάμπερς αλλά μοιάζει συνεπές με τον τίτλο του. Ο καπιταλισμός μπορεί να εξαγοράσει τα πάντα, ακόμη και την ανατροπή του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
CAT Bonds: Ολο και πιο δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών – Το «μυστικό» της διαφοροποίησης

CAT Bonds: Ολο και πιο δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών – Το «μυστικό» της διαφοροποίησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Σχέση: Σε τι βοηθά η επιρροή που έχει πάνω σου;

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;
Michael 02.02.26

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της βιογραφικής ταινίας «Michael» βρίσκεται ο Τζααφάρ Τζάκσον, ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, στην πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση
«Deadpan» master 02.02.26

Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση

Με απαράμιλλο timing και βαθιά κατανόηση του ρόλου, η Κάθριν Ο’Χάρα διέσχισε πέντε δεκαετίες τηλεόρασης και κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω της χαρακτήρες που γελούσες μαζί τους — όχι εις βάρος τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγραψε ιστορία στα Grammy και έγινε μέλος του κλειστού κλαμπ EGOT
Είδωλο 02.02.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγραψε ιστορία στα Grammy και έγινε μέλος του κλειστού κλαμπ EGOT

Στα 79 του χρόνια, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έραψε ένα ακόμα «παράσημο» στη μεγάλη του καριέρα, κερδίζοντας το πρώτο του βραβείο Grammy και μπαίνοντας στο κλειστό κλαμπ EGOT.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου
Σερβία 02.02.26

«Κατέρρευσε» το σχέδιο για ξενοδοχείο Trump International στο βομβαρδισμένο Generalštab του Βελιγραδίου

Τα σχέδια για τη μετατροπή του βομβαρδισμένου Generalštab του Βελιγραδίου σε πολυτελές συγκρότημα με ξενοδοχείο Trump International εγκαταλείφθηκαν, μετά τις διώξεις κατά της ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ήταν δίκαιο, άλλα άργησε να γίνει πράξη: Η Γαλλία θα επιστρέψει λεηλατηθέντα έργα από τις πρώην αποικίες της
Σύμβολικές χειρονομίες; 01.02.26

Ήταν δίκαιο, άλλα άργησε να γίνει πράξη: Η Γαλλία θα επιστρέψει λεηλατηθέντα έργα από τις πρώην αποικίες της

Η απαίτηση για επιστροφή των πολύτιμων ακτικειμένων από την Γαλλία έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, με χώρες όπως η Αλγερία, το Μάλι και το Μπενίν να ζητούν πίσω τα έργα που τους ανήκουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Melania: Ρεκόρ δεκαετίας στα ταμεία για το ακριβότερο ντοκιμαντέρ στην ιστορία – «Η εκδίκηση της Μελάνια»
Συσπείρωση 01.02.26

Melania: Ρεκόρ δεκαετίας στα ταμεία για το ακριβότερο ντοκιμαντέρ στην ιστορία – «Η εκδίκηση της Μελάνια»

Αν και οι κριτικές το έχουν χλευάσει το ντοκιμαντέρ Μelania δείχνει τα δόντια του στο box office και διαψεύδει τους πάντες με τη Μελάνια Τραμπ να αναδεικνύεται σε αναπάντεχο φαινόμενο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ έχει συνηθίσει να υποδύεται σκοτεινούς χαρακτήρες – Οι καλόκαρδοι τον αγχώνουν
«Μια αλληγορία» 01.02.26

Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ έχει συνηθίσει να υποδύεται σκοτεινούς χαρακτήρες – Οι καλόκαρδοι τον αγχώνουν

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τον χαρακτήρα που υποδύεται στην ρομαντική ταινία φαντασίας «The Wicker».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιατί κλαίει η Έμα Στόουν; Η νέα συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο για μια τολμηρή διαφήμιση στο Super Bowl
Ισχυρό δίδυμο 01.02.26

Γιατί κλαίει η Έμα Στόουν; Η νέα συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο για μια τολμηρή διαφήμιση στο Super Bowl

Η συναισθηματικά φορτισμένη διαφήμιση της Squarespace, με τίτλο «Unavailable», σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση της Έμα Στόουν στο Super Bowl. Για τον Γιώργο Λάνθιμο θα είναι η δεύτερη αφού ήδη έχει ετοιμάσει μία ακόμη διαφήμιση για τον «αγώνα των αγώνων».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Melania: Η Amazon ξόδεψε 75 εκατ. δολάρια για να κάνει την τέλεια προπαγάνδα – Έκανε μια κακή ταινία
Ψευδο-ντοκιμαντέρ 31.01.26

Melania: Η Amazon ξόδεψε 75 εκατ. δολάρια για να κάνει την τέλεια προπαγάνδα – Έκανε μια κακή ταινία

Η Amazon εμπόδισε τον mainstream Τύπο να παρακολουθήσει την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Melania» στο Κέντρο Κένεντι, στις 29 Ιανουαρίου, ωστόσο αποδείχθηκε ότι όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να κάνουν την τέλεια προπαγάνδα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φεβρουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια
Culture Live 31.01.26

Φεβρουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια

Ο Φεβρουάριος φέρνει στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου πολλές αφορμές για επίσκεψη: εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, θέατρο και μουσική.

Σύνταξη
Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι
Αισθητική απόκληση 30.01.26

Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι

Η πολυτέλεια που συνοδεύει το Frida Kahlo Wynwood Residences, απέχει πολύ από τα πολύχρωμo και ταπεινό La Casa Azul στο Μεξικό, το σπίτι όπου γεννήθηκε η Φρίντα Κάλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»
Αντίο 30.01.26

Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

Η Κάθριν Ο'Χάρα, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1980 με την ρομαντική κωμωδία «Nothing Personal» με τον Ντόναλντ Σάδερλαντ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 χρόνων.

Σύνταξη
Έτσι θα μοιάζουν οι νέοι Beatles: «Διέρρευσαν» οι πρώτες φωτογραφίες των τεσσάρων Σκαθαριών του Σαμ Μέντες
The Fab Four 30.01.26

Έτσι θα μοιάζουν οι νέοι Beatles: «Διέρρευσαν» οι πρώτες φωτογραφίες των τεσσάρων Σκαθαριών του Σαμ Μέντες

Περίπου δύο χρόνια προτού οι τέσσερις ταινίες του Σαμ Μέντες για τους Beatles βγουν στις σκοτεινές αίθουσες, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες φωτογραφίες των νέων Σκαθαριών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»
«Λαμπρή», «συμπονετική», «ευφυής» 30.01.26

Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»

Με μια πρεμιέρα που έμοιαζε περισσότερο με θεσμικό γεγονός παρά με απλή προβολή, το Melania παρουσιάστηκε στο Kennedy Center με έντονη πολιτική παρουσία, υπερβολικούς επαίνους και πρωτοφανή οικονομική επένδυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημοσκόπηση: Τέσσερις στους δέκα αναζητούν «καινούργιο κόμμα» – Δεν αρκεί το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση
Δημοσκόπηση 02.02.26

Τέσσερις στους δέκα αναζητούν «καινούργιο κόμμα» - Δεν αρκεί το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση

Τοπίο στην ομίχλη το πολιτικό σκηνικό σε νέα δημοσκόπηση με το 41% να δηλώνει «πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό» να υποστηρίξει ένα «καινούργιο κόμμα». Το 76% λέει ότι χρειάζεται πρόγραμμα διακυβέρνησης και δεν είναι αρκετό το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση.

Σύνταξη
Βασίλης Σπανάκης: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για 61 αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική
Επικαιρότητα 02.02.26

Βασίλης Σπανάκης: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για 61 αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική

Την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια από την Περιφέρεια Αττικής για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή με ένταξη 61 αντιπλημμυρικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 508 εκατ. ευρώ ανέδειξε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

Σύνταξη
Ο Στιβ Γουίτκοφ την Τρίτη στο Ισραήλ για να ενημερωθεί για τις «κόκκινες γραμμές» του Τελ Αβίβ έναντι του Ιράν
Κόσμος 02.02.26

Ο Στιβ Γουίτκοφ την Τρίτη στο Ισραήλ για να ενημερωθεί για τις «κόκκινες γραμμές» του Τελ Αβίβ έναντι του Ιράν

Τα ΜΜΕ του Ισραήλ έκαναν γνωστή την επίσκεψη Γουίτκοφ, αλλά και τις θέσεις απέναντι στο Ιράν που θα παρουσιάσουν στον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 16 νεκροί από το κρύο – Σφοδρό κύμα ψύχους πλήττει την πόλη
ΗΠΑ 02.02.26

Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 16 νεκροί από το κρύο – Σφοδρό κύμα ψύχους πλήττει την πόλη

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Ζόχραν Μαμντάνι, οι 13 θάνατοι οφείλονται σε υποθερμία. Κανένας από τους νεκρούς δεν ήταν άστεγος. Η Νέα Υόρκη έχει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια περίοδο θερμοκρασιών υπό το μηδέν.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Πρώτα «καρφώνει» την αντιπολίτευση και μετά ζητά συναίνεση για τη συνταγματική αναθεώρηση
Συνέντευξη 02.02.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Πρώτα «καρφώνει» την αντιπολίτευση και μετά ζητά συναίνεση για τη συνταγματική αναθεώρηση

Έτοιμος να ξεκινήσει τη σημαντικότερη θεσμική διαδικασία της πολιτείας -τη συνταγματική αναθεώρηση- εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζοντας να παίζει η «κασέτα» της συναίνεσης την ίδια ώρα που «καρφώνει» την αντιπολίτευση για μη εποικοδομητική στάση της σε μια σειρά από φλέγοντα ζητήματα.

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Ο ανθρώπινος παράγοντας στην εποχή της αυτοματοποίησης
Οι μεγάλες αλλαγές 02.02.26

Οι νέοι κανόνες στην αγορά εργασίας - Η δύναμη του ανθρώπου στην εποχή της αυτοματοποίησης

Σε μια περίοδο ταχύτατης υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνη, της αυτοματοποίησης και έντονων δημογραφικών αλλαγών, το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες
Πολιτική 02.02.26

Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες

Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Κώστα Καραμανλή «βλέπει» συνεργασία Καρυστιανού – Ντε Γκρες γεγονός που αν επιβεβαιωθεί δεν αφήνει πολλά περιθώρια για το ιδεολογικό πρόσημο του υπό δημιουργία κόμματος.

Σύνταξη
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, επέστρεψε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μόλις μία εβδομάδα μετά το εξιτήριο που πήρε με τους γιατρούς να κρίνουν πως είναι και πάλι αναγκαία η νοσηλεία του.

Σύνταξη
Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε την πτήση για Φρανκφούρτη – Πρόσωπο «κλειδί» μια γυναίκα από τη Γερμανία
Ελλάδα 02.02.26

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε την πτήση για Φρανκφούρτη – Πρόσωπο «κλειδί» μια γυναίκα από τη Γερμανία

Ο πατέρας της 16χρονης ενημέρωσε την Ασφάλεια και την Τρίτη το απόγευμα κλήθηκε μαζί με τη σύζυγό του για κατάθεση. «Οι φίλοι μας είναι ενήμεροι αν δουν τη Λόρα ή αν μάθουν κάτι να μας ειδοποιήσουν», είπαν οι γονείς στην κατάθεσή τους.

Σύνταξη
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται
Διαφήμιση; 02.02.26

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι οι δηλώσεις του περί νίκης στα φετινά Όσκαρ παρερμηνεύτηκαν. Κοινώς, ναι μεν θέλει να κερδίσει, αλλά στηρίζει και τους συνυποψηφίους τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ
1η Νοεμβρίου 2026 02.02.26

Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ

Ο Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι οι «εκλογές θα διεξαχθούν παντού όπου αυτό θα είναι δυνατόν, εντός και εκτός Παλαιστίνης, για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του παλαιστινιακού λαού».

Σύνταξη
Υπόθεση Πολάνσκι: Τη βίασε όταν ήταν 13 ετών, τώρα η Σαμάνθα Γκάιμερ λέει τη δική της ιστορία
«Κάθαρση» 02.02.26

Υπόθεση Πολάνσκι: Τη βίασε όταν ήταν 13 ετών, τώρα η Σαμάνθα Γκάιμερ λέει τη δική της ιστορία

Μια νέα ταινία βασισμένη στο πολύκροτο βιβλίο της Σαμάνθα Γκάιμερ φέρνει το πολύκροτο σκάνδαλο ξανά στην επικαιρότητα και αναδεικνύει περισσότερα layers από τα προφανή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία
Κόσμος 02.02.26

Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία

Η Ρωσία προέβη σε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες κάθε ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων ή υποδομή στην Ουκρανία, αποτελούν νόμιμο στόχο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ερώτηση στη Κομισιόν μετά την ανάδειξη του in για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από ακραίες θερμοκρασίες
Μετά την ανάδειξη από το in 02.02.26

Ερώτηση Αρβανίτη στη Κομισιόν για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από ακραίες θερμοκρασίες

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων με τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (LEFT) Κώστα Αρβανίτη να καταθέτει ερώτηση προς την Κομισιόν.

Σύνταξη
Σκάνδαλο στη Βρετανία από τα έγγραφα Έπσταϊν – Ο πρώην πρεσβευτής Μάντελσον του έστειλε κυβερνητικό έγγραφο
Ξεκινά έρευνα 02.02.26 Upd: 22:18

Σκάνδαλο στη Βρετανία από τα έγγραφα Έπσταϊν – Ο πρώην πρεσβευτής Μάντελσον του έστειλε κυβερνητικό έγγραφο

«Πλήρη έρευνα» της σχέσης του Έπσταϊν με τον Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβη και υπουργό, ζητά ο Κιρ Στάρμερ. Ο Μάντελσον ζητουσε από τον Έπσταϊν «να βοηθήσει να ταρακουνήσει» λίγο έναν υπουργό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»
Έτσι κι έτσι; 02.02.26

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»

«Μου έκαναν πολλές προτάσεις στην αρχή της καριέρας μου και μερικές φορές σκέφτομαι: 'Ε, θα έπρεπε να το είχα κάνει'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς «Αλλά δεν το έκανα», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο