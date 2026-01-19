Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ
Τα Νέα της Αγοράς 19 Ιανουαρίου 2026

Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ

Ανακαλύπτουμε τρία ντοκιμαντέρ που επαναπροσδιορίζουν την ψυχαγωγία, συνδυάζοντας την ένταση ενός «θρίλερ» με τη συγκίνηση αληθινών ιστοριών που μοιάζουν με παραμύθι.

Σύνταξη
Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Η εποχή που τα ντοκιμαντέρ ήταν συνώνυμο της επιμορφωτικής τηλεόρασης έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Σήμερα, η αφήγηση της πραγματικότητας δανείζεται τα εργαλεία του κινηματογράφου και την αμεσότητα των lifestyle αφιερωμάτων για να μας κρατήσει το ενδιαφέρον και το έχει επιτύχει πανηγυρικά.

Είτε πρόκειται για το παρασκήνιο της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, είτε για την εσωτερική μάχη ενός διάσημου σεφ με τις μαθησιακές δυσκολίες, είτε για την ποιητική σύνδεση ανθρώπου και φύσης, οι ιστορίες που επιλέγουμε να δούμε διαμορφώνουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας.

Η σύγχρονη τηλεοπτική εμπειρία δεν εξαντλείται πλέον μόνο στην πληροφορία, αλλά γεμίζει με συναίσθημα και οδηγεί στην ταύτιση. Μέσα από παραγωγές υψηλής αισθητικής, η πραγματικότητα γίνεται πολλές φορές πιο συναρπαστική από τη μυθοπλασία, προσφέροντάς μας ένα «παράθυρο» σε ζωές και καταστάσεις που μέχρι χθες φάνταζαν απρόσιτες.

Ας βουτήξουμε, λοιπόν, σε τρεις κορυφαίες προτάσεις που υπόσχονται να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο τα ντοκιμαντέρ.

The Donald Trump Show: Μια πολιτική σαπουνόπερα υψηλών προδιαγραφών

Αν σου αρέσουν τα έργα που συνδυάζουν την ένταση ενός πολιτικού θρίλερ με τη λάμψη και το χάος του Χόλιγουντ, το «The Donald Trump Show» (της Fremantle και της 72 Films) είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πρωταγωνιστής, ποιος άλλος; Ο πιο αμφιλεγόμενος και πολυσυζητημένος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι σήμερα.

Δεν είναι ένα κλασικό ιστορικό αφιέρωμα με μονοδιάστατες αναλύσεις. Εδώ η προσέγγιση είναι καθαρά lifestyle και satirical, μοντάροντας τη διαδρομή και τη δεύτερη θητεία του Τραμπ σαν να πρόκειται για μια σαπουνόπερα υψηλών προδιαγραφών ή ένα σκοτεινό TV drama.

Οι δημιουργοί David Glover και Mark Raphael, μετρ του είδους που ξέρουν πώς να κάνουν το σοβαρό περιεχόμενο ελκυστικό, χρησιμοποιούν έξυπνο μοντάζ και μια μουσική υπόκρουση που θυμίζει έντονα το The Wolf of Wall Street, αντιμετωπίζοντας τον Πρόεδρο ως τον απόλυτο «αντιήρωα» της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Το ντοκιμαντέρ, που λειτουργεί ως ένας αιχμηρός οδηγός στην προσωπικότητα του πλανητάρχη, μέσα σε τρεις ώρες, σκιαγραφεί το χρονικό της δεύτερης εκλογικής του νίκης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους πρώτους μήνες του 2025 και στις ημέρες μιας σελίδας της Ιστορίας που ακόμα γράφεται με τις πιο δυσοίωνες λέξεις.

Ένα από τα πιο συναρπαστικά στοιχεία είναι η ανάδειξη του «Bromance» με τον Elon Musk: το πρώτο επεισόδιο εμβαθύνει στη θυελλώδη σχέση τους, από τα κοινά σχέδια στην προεκλογική εκστρατεία μέχρι τις εκρηκτικές διαφωνίες τους, αναλύοντας πώς δύο τιτάνες της εξουσίας συγκρούονται σαν πρωταγωνιστές σε blockbuster.

Οι κριτικοί το χαρακτήρισαν ως ένα «υπνωτιστικό» και «monumental flex» δημοσιογραφικού ελέγχου, επαινώντας τον τρόπο που αναδεικνύει την πολιτική ως το απόλυτο showmanship. Είναι η ιδανική ευκαιρία να κάνεις ένα pause στο χάος των ειδήσεων και να δεις τι συμβαίνει στο παρασκήνιο με μια δόση βρετανικού φλέγματος και αισθητική που θα ζήλευε κάθε μεγάλη πλατφόρμα.

Το ντοκιμαντέρ «The Doland Trump Show» παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Jamie’s Dyslexia Revolution: Η υπερδύναμη της διαφορετικότητας

Περνώντας σε κάτι εντελώς διαφορετικό αλλά εξίσου ενδιαφέρον, ο Jamie Oliver μας καλεί σε μια προσωπική επανάσταση. Αν νομίζεις ότι ο Jamie είναι απλώς ο συμπαθής σεφ της διπλανής πόρτας με τις γρήγορες συνταγές, το «Jamie’s Dyslexia Revolution» θα σε κάνει να δεις τον «Naked Chef» με εντελώς άλλο μάτι.

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ γεμάτο συναίσθημα και έμπνευση, που εστιάζει στη δική του μάχη με τη δυσλεξία. Ο Jamie, που ένιωθε «αποτυχημένος» στα σχολικά του χρόνια, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη διασημότητά του για να αποδείξει ότι η δυσλεξία δεν είναι αναπηρία, αλλά μια πραγματική υπερδύναμη.

Σε αυτό το ταξίδι, οι κάμερες τον ακολουθούν καθώς συναντά κορυφαίους επιστήμονες και επιτυχημένους δυσλεκτικούς από τον χώρο των τεχνών και των επιχειρήσεων, δείχνοντας πώς ένας «διαφορετικός» εγκέφαλος μπορεί να λειτουργήσει με έναν μοναδικό, out-of-the-box τρόπο.

Μια πληροφορία που εκπλήσσει πολλούς είναι ότι ο Jamie έγραψε το πρώτο του παγκόσμιο best seller χωρίς να μπορεί να διαβάσει καλά, χρησιμοποιώντας ηχογραφήσεις και υπαγόρευση. Αυτό το «κρυφό εργαλείο» ήταν που μετέτρεψε τη δυσκολία του στην πιο επιτυχημένη αυτοκρατορία μαγειρικής στον κόσμο.

Στο ντοκιμαντέρ, ο Jamie δεν περιορίζεται στην προσωπική του μαρτυρία αλλά πιέζει τη βρετανική κυβέρνηση για ριζική μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό σύστημα, υποστηρίζοντας ότι ο τρέχων τρόπος εξέτασης «τιμωρεί» τα δημιουργικά μυαλά.

Οι κριτικοί χαρακτήρισαν το φιλμ ως ένα «love letter» προς τη διαφορετικότητα. Είναι το απόλυτο lifestyle watch για το Σαββατοκύριακο, αισιόδοξο και γρήγορο, που θα σε κάνει να αναρωτηθείς αν τελικά η επιτυχία κρύβεται στον τρόπο που επιλέγεις να μην ακολουθείς τους παραδοσιακούς κανόνες.

Το ντοκιμαντέρ παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV.

The Tale of Silyan: Ένα οπτικό ποίημα μαγικού ρεαλισμού

Για το κλείσιμο, η Disney+ και το National Geographic μας προσφέρουν μια εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα. Το «The Tale of Silyan», σε σκηνοθεσία της Ταμάρα Κοτέφσκα (της δημιουργού του οσκαρικού Honeyland), είναι ένα οπτικό ποίημα που μεταμορφώνει την αγροτική ζωή στη Βόρεια Μακεδονία σε ένα σύγχρονο παραμύθι.

Η ταινία πλέκει αριστοτεχνικά έναν αρχαίο λαϊκό μύθο του 17ου αιώνα –για ένα αγόρι που μεταμορφώθηκε σε πελαργό– με την αληθινή, συγκινητική ιστορία του Nikola, ενός 60χρονου αγρότη. Όταν η οικογένειά του μεταναστεύει στη Γερμανία αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον, ο Nikola μένει πίσω και βρίσκει συντροφιά σε μια αναπάντεχη φιλία: έναν τραυματισμένο λευκό πελαργό που ονομάζει Silyan.

Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ είναι ένα μάθημα υπομονής και αφοσίωσης. Το συνεργείο έζησε για μήνες σε ένα βαν δίπλα στον Nikola για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του και να καταγράψει την απίστευτη οικειότητα που βλέπουμε στην οθόνη.

Παράλληλα, συνεργάστηκαν στενά με περιβαλλοντολόγους, εφαρμόζοντας μια ιδιότυπη «διπλωματία πελαργών» για να πετύχουν πλάνα υψηλής τέχνης χωρίς να ενοχλήσουν τα πουλιά. Το αποτέλεσμα είναι ένας μαγικός ρεαλισμός που έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο buzz, αποτελώντας την επίσημη πρόταση της χώρας για τα Όσκαρ 2026.

Πέρα από την κοινωνική του διάσταση για τη μετανάστευση και τη μοναξιά της υπαίθρου, το «The Tale of Silyan» διαθέτει μια cinematic αισθητική που το κάνει να ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί. Είναι μια υπενθύμιση ότι η σύνδεση με τη φύση και η φροντίδα για ένα άλλο πλάσμα μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό φάρμακο για τη δική μας μοναξιά.

Διαθέσιμο τώρα στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.

Η ψυχαγωγία στο σπίτι σου με το Vodafone TV

Αυτές οι συγκλονιστικές ιστορίες είναι μόνο η αρχή. Το Vodafone TV αποτελεί σήμερα την πλουσιότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας, συγκεντρώνοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα όλο το περιεχόμενο της HBO Max μαζί με το Disney+ και το Viaplay σε ένα σημείο. Με περισσότερες από 10.000 ώρες On Demand περιεχομένου και πάνω από 25 διεθνή κανάλια, είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν βραβευμένες ταινίες, σειρές.

Δες πως μπορείς  να αποκτήσεις το Vodafone TV είτε ως standalone υπηρεσία ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps σε προνομιακή τιμή.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
Επενδύσεις: Στον αστερισμό… του real estate «Τραμπ» και της Chevron η Ελλάδα

Επενδύσεις: Στον αστερισμό… του real estate «Τραμπ» και της Chevron η Ελλάδα

Γροιλανδία: Οι απειλές Τραμπ οδηγουν Ευρώπη και ΗΠΑ σε… διαζύγιο 

Γροιλανδία: Οι απειλές Τραμπ οδηγουν Ευρώπη και ΗΠΑ σε… διαζύγιο 

Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία
Τα Νέα της Αγοράς 15.01.26

Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία

Με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την ασφάλεια, το υπεύθυνο παιχνίδι, τον αθλητισμό και την κοινωνία, δημιουργώντας εμπειρίες που ξεχωρίζουν και αφήνουν μετρήσιμο αποτύπωμα

Σύνταξη
Γροιλανδία: «Δεν σκέφτομαι πλέον αποκλειστικά την ειρήνη» – Νέες απειλές Τραμπ και έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες
Κόσμος 19.01.26

«Δεν σκέφτομαι πλέον αποκλειστικά την ειρήνη» - Νέες απειλές Τραμπ για την Γροιλανδία και έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στην ΕΕ

Ο Τραμπ, το Νόμπελ Ειρήνης, οι νέες απειλές για την Γροιλανδία και μία έκτακτη Σύνοδος Κορυφής από τους ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»

Λίγο πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνει την επωδό του Μαξίμου «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» - «Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα», αναφέρει

Σύνταξη
Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της
«Μπαμπά σ´ευχαριστούμε» 19.01.26

Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της

«Με έμαθε να πέφτω 7 φορές και να σηκώνομαι 8. Μου έπαιρνε πάντα λουλούδια στη γιορτή της γυναίκας , όπως άλλωστε και στη μητέρα μου», έγραψε μεταξύ άλλων η Τόνια Σωτηροπούλου

Σύνταξη
O Λεβαδειακός και η ευκαιρία για +9 από τον Παναθηναϊκό – Βόλος και Ατρόμητος «μάχονται» στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

O Λεβαδειακός και η ευκαιρία για +9 από τον Παναθηναϊκό – Βόλος και Ατρόμητος «μάχονται» στο Πανθεσσαλικό

Ο Λεβαδειακός φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό (19/1, 18:00) και θα επιδιώξει το «διπλό» για να ξεφύγει στο +9 από τον Παναθηναϊκό – Για την επιστροφή στις νίκες θα «μονομαχήσουν» Βόλος και Ατρόμητος (20:00).

Σύνταξη
Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»
Lobbying 19.01.26

Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»

Το «Landman» παρουσιάζεται ως σειρά για την αναπόφευκτη κυριαρχία του πετρελαίου, αλλά όσο ξεδιπλώνεται αποκαλύπτει κάτι άλλο: μια βιομηχανία βίας, θανάτου και φθοράς, με τους ίδιους τους ανθρώπους της να γνωρίζουν ότι το τέλος —αν και όχι άμεσο— πλησιάζει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη
Φωτογραφίες 19.01.26

Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη

Η αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, πριγκίπισσα Ειρήνη, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί το μεσημέρι, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τατόι.

Σύνταξη
Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ
Κόσμος 19.01.26

Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα του Φάρατζ, στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να να κυριαρχεί ως προς τις προθέσεις ψήφου ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών στη Βρετανία, το 2029.

Σύνταξη
Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι
Κρίση νομιμοποίησης 19.01.26

Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι

Στο Ιράν το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας φαίνεται ότι άντεξε αυτό το κύμα διαμαρτυρίας, όμως παραμένει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ρωσία: Θαμμένες κάτω από το χιόνι ολόκληρες γειτονιές – Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 19.01.26

Θαμμένες κάτω από το χιόνι γειτονιές στη Ρωσία - Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]

Η ζωή στην χερσόνησο Καμτσάτκα έχει ουσιαστικά παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες σφοδρής χιονόπτωσης και ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ και προκάλεσε αντιδράσεις, με κόσμο της ομάδας να πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο και να αποδοκιμάζει διοίκηση και παίκτες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»

Το νέο «άνοιγμα» του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα αριστερά του και η στρατηγική περί διεύρυνσης χωρίς «face control». Το «τρίπτυχο» Δούκα και η απάντησή του στην Άννα Διαμαντοπούλου. Ποια μηνύματα έστειλε ο Παύλος Γερουλάνος ενόψει συνεδρίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις
Δείτε βίντεο 19.01.26

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κατακαίει εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές - Ήχησε 112 για τους καπνούς ενώ ακούγονταν απανωτές εκρήξεις

Σύνταξη
Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»
Αντίο 19.01.26

Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»

Ο Ρότζερ Άλερς, συν-σκηνοθέτης του εμβληματικού «Βασιλιά των Λιονταριών» και βασικό στέλεχος της «αναγέννησης» της Disney Animation, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 76 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
