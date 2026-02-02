Ομόνοια: Συνελήφθη 38χρονος με το «ναρκωτικό του βιασμού» που προκαλεί απώλεια συνείδησης
Κατείχε 106 γραμμ. της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή
Συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου στην περιοχή της Ομόνοιας, ένας 38χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν τον 38χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.
Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 106 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, της οποίας η λήψη προκαλεί αποσύνδεση από το περιβάλλον και απώλεια συνείδησης καθώς και μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
