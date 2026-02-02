Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Κλειστή είναι Ιόνια Οδός και στα δύο ρεύματα, λόγω μεγάλης κατολίσθησης που σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί - Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη
Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί, στην Ιόνια Οδό, στο 127ο χιλιόμετρο στο ύψος της Συκούλας (εικόνα πάνω από epiruspost). Το σημείο είναι στα όρια των Νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας και σύμφωνα με τοπικά μέσα το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα.
Αρχικά είχε κλείσει το ρεύμα της Ιόνιας Οδού, προς Αντίρριο, με την αστυνομία να σταματά τους οδηγούς στον κόμβο Αγγέλη και να τους κατευθύνει στην παλιά Εθνική Οδό.
Ωστόσο καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη, χώματα και πέτρες άρχισαν να να καλύπτουν και το ρεύμα προς Ιωάννινα το οποίο έκλεισε λίγο πριν τις δέκα το πρωί έκλεισε και το άλλο ρεύμα, με την κίνηση προς τα Ιωάννινα να διακόπτεται στο ύψος της Αμφιλοχίας και να γίνεται από την παλιά εθνική.
- Δολοφονία Πρέτι: Έγιναν γνωστά τα ονόματα των πρακτόρων που τον δολοφόνησαν
- Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
- Μποξέρ στις ΗΠΑ έχασε το… περουκίνι του μέσα στο ρινγκ και έγινε viral! (vid)
- Λόρα: Missing alert και στη Γερμανία με τη φωτογραφία της – Είχε φωτογραφίσει το διαβατήριο της μητέρας της
- Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγραψε ιστορία στα Grammy και έγινε μέλος του κλειστού κλαμπ EGOT
- «Σπάει» όλα τα ρεκόρ ο Λεβαδειακός και γράφει ιστορία
- Μεντβέντεφ: Οι δυτικοί ισχυρισμοί περί κινεζικής ή ρωσικής απειλής στη Γροιλανδία είναι «ιστορίες τρόμου»
- Κρήτη: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 16χρονο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις