Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»

Η Τζούλια Ρόμπερτς γιορτάζει τα γενέθλια του συζύγου της Ντάνι Μόντερ, με μια τρυφερή φωτογραφία.

Ο κάμεραμαν έγινε 57 ετών το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και η σταρ της ταινίας «After the Hunt» τον τίμησε με μια ανάρτηση Instagram. Η ανάρτησή της περιλάμβανε μια λήψη του ζευγαριού να αγκαλιάζεται, με τον Μόντερ να κρατά το χέρι του πάνω από το κεφάλι της Ρόμπερτς.

«Η αγαπημένη μου μέρα. Ο αγαπημένος μου άντρας», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα.

«Αυτό είναι το μυστικό»

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνι Μόντερ, που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican» το 2001, είναι παντρεμένοι από το 2002 και έκτοτε έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τα δίδυμα Χέιζελ και Φινέους, 21 ετών, και τον Χένρι, 18 ετών.

Όλα αυτά τα χρόνια, η σταρ έχει αναφερθεί πολλάκις στην ονειρική σχέση που διατηρεί με τον σύζυγό της.

Πριν από την 20ή επέτειο του γάμου τους το 2022, αποκάλυψε ότι οι δυο τους σχεδίαζαν να γιορτάσουν την περίσταση με «περισσότερα φιλιά».

«Αυτό είναι το μυστικό — να μην σταματάς ποτέ να φιλάς», είπε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στην εκπομπή The Jess Cagle Show του SiriusXM. «Δύο νιπτήρες στο μπάνιο και πολλά φιλιά», πρόσθεσε χαριτολογώντας.

«Ο καπετάνιος»

Την ίδια χρονιά, η Τζούλια Ρόμπερτς αποκάλυψε στην εκπομπή CBS Sunday Morning ότι της αρέσει να ανταλλάσσει γράμματα με τον Μόντερ — και ότι έχει φυλάξει το πρώτο γράμμα που έλαβε από τον σύζυγό της.

«Έχω κρατήσει το πρώτο γράμμα που μου έγραψε. Και μια μέρα, θα το δείξω στην [κόρη μου] Χέιζελ και θα της πω: ‘Αυτό είναι που ψάχνεις’ », είπε η ηθοποιός.

Σε συνέντευξη που έδωσε τον Δεκέμβριο του 2023 στο Today, η Ρόμπερτς εξήρε για ακόμη μια φορά τον Μόντερ, αποκαλώντας τον «κολώνα» του σπιτιού.

«Όλα ξεκινούν με τον Ντάνι Μόντερ», είπε, προσθέτοντας ότι ο σύζυγός της είναι «ο άνθρωπός μας και, με τον πιο όμορφο τρόπο, ο καπετάνιος του πλοίου μας».

«Για μένα, η κατανόηση που δείχνει είναι τόσο βαθιά που νιώθω λες και η ζωή ξεκίνησε πραγματικά μαζί του», είπε.

