magazin
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»
Culture Live 08 Ιανουαρίου 2026 | 16:21

Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»

Το «Pretty Woman» χάρισε στην Τζούλια Ρόμπερτς μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ωστόσο, όπως δήλωσε η ηθοποιός «οι ιδέες αλλάζουν» όσο τα χρόνια περνούν, οπότε η ταινία δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
To «τέλειο» σάντουιτς του Χάρβαρντ

To «τέλειο» σάντουιτς του Χάρβαρντ

Spotlight

Πολλοί το μίσησαν, ακόμη πιο πολλοί το αγάπησαν: η ταινία «Pretty Woman» του 1990, σε σκηνοθεσία Γκάρι Μάρσαλ και με πρωταγωνιστές τους Τζούλια Ρόμπερτς και Ρίτσαρντ Γκιρ, αφηγείται την ιστορία της νεαρής σεξεργάτριας Βίβιαν που, αναζητώντας πελάτες στην λεωφόρο Μπούλεβαρντ του Χόλιγουντ, συναντά έναν επιχειρηματία ονόματι Έντουαρντ.

Η Βίβιαν και ο Έντουαρντ καταλήγουν να περνούν μια εβδομάδα μαζί στο ξενοδοχείο του γοητευτικού άνδρα, όπου και ερωτεύονται σφοδρά, ανακαλύποντας ο ένας τις πιο ενδόμυχες πλευρές του άλλου.

Παρόλο που έχουν περάσει πάνω από τρεις δεκαετίες από την ημέρα που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους, η ταινία δεν παύει να απασχολεί: άλλοι θεωρούν ότι η βάση της είναι σαθρή καθώς παρουσιάζει έναν πλούσιο που «σώζει» μια δήθεν «ανήθικη» γυναίκα η οποία αποκτά αξία ως άνθρωπος μόνο όταν προσαρμόζεται στα ήθη που προστάζει η κοινωνία, ενώ άλλοι βλέπουν να εκτυλίσσεται μπροστά τους ένα ανεπανάληπτο love story.

«Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι ιδέες αλλάζουν»

Φυσικά, ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσει για την ταινία, είναι η ίδια η πρωταγωνίστρια, Τζούλια Ρόμπερτς. Η ηθοποιός παραχώρησε πρόσφατα μια συνέντευξη στο Deadline και, όταν ρωτήθηκε αν θα ξανασυμμετείχε στο Pretty Woman σήμερα, απάντησε: «Είναι αδύνατο. O κόσμος μου έχει φορτώσει τόσα βάρη όλα αυτά τα χρόνια, που δεν θα μπορούσα να αιωρηθώ σε μια ταινία σαν αυτή. Δεν το εννοώ με την αρνητική έννοια, αλλά όλα τα πράγματα που μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Θα ήταν αδύνατο να υποδυθώ κάποιον που ήταν πραγματικά τόσο αθώος, κατά κάποιον τρόπο. Μπορεί να ακούγεται αστείο να το λέω [αυτό] για μια σεξεργάτρια, αλλά πιστεύω ότι υπήρχε μια αθωότητα σε αυτήν. Μάλλον ήταν η νεότητά της».

»Άλλωστε, νομίζω ότι κάθε φορά που περνάει πολύς χρόνος και η κοινωνία αλλάζει [οι άνθρωποι αρχίζουν να βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα]. Σκεφτείτε όλες τις ταινίες και τα θεατρικά έργα των δεκαετιών του ’20, του ’30 και του ’40 — αν τα δείτε τώρα, θα σκεφτείτε: ‘Πώς μπορούν οι άνθρωποι να λένε τέτοια πράγματα, να κάνουν τέτοια πράγματα;’», δήλωσε η Ρόμπερτς, λίγο πριν αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος» του 1939.

«Οι καιροί αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν, οι ιδέες αλλάζουν», κατέληξε η ηθοποιός.

Η ταινία «Pretty Woman» αποτέλεσε άσσος στο μανίκι για την Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο της ως Βίβιαν. Το 1999, η ηθοποιός επανενώθηκε στην οθόνη με τον Γκιρ στην κωμική ταινία «Η νύφη το ‘σκασε του» 1999, η οποία, όπως και η Pretty Woman, σκηνοθετήθηκε από τον Γκαρι Μάρσαλ.

«Δόξα τω Θεώ που δεν προχώρησε»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζούλια Ρόμπερτες μιλάει για την ταινία που συγκαταλέγεται στην λίστα με τα καλύτερα κινηματογραφικά εγχειρήματα όλων των εποχών: το 2019, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην πιο ωμή, πρώιμη εκδοχή της ταινίας σε μια κοινή συνέντευξη με την ηθοποιό Πατρίσια Αρκέτ που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Variety.

Η Αρκέτ ομολόγησε ότι είχε περάσει από οντισιόν για την ταινία όταν ο τίτλος της ήταν «3,000» και αποκάλυψε ότι το αρχικό φινάλε ήταν «πολύ βαρύ».

Η Ρόμπερτς θυμήθηκε τότε: «[Στο αρχικό σενάριο] πετούσε [την Βίβιαν] έξω από το αυτοκίνητο, εκτοξεύοντας χρήματα προς το μέρος της, όπως θυμάμαι, και απλά φεύγει [ο Έντουαρντ], αφήνοντάς την σε κάποιο βρώμικο σοκάκι».

«Πήρα τον ρόλο στο 3.000[…]αν και δεν είχα καμία δουλειά να συμμετέχω σε μια τέτοια ταινία. Αυτή η μικρή κινηματογραφική εταιρεία [που την είχε αναλάβει] έκλεισε το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα δεν είχα πια δουλειά».

Αλλά ένας παραγωγός, η Disney, κράτησε το σενάριο και ο Μάρσαλ προσλήφθηκε για να το σκηνοθετήσει. «Και επειδή είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, θεώρησε ότι θα ήταν δίκαιο να με συναντήσει, αφού είχα αυτή τη δουλειά για τρεις μέρες και την έχασα», είπε η Ρόμπερτς. «Και άλλαξαν τα πάντα. Και έγινε κάτι που μου ταιριάζει περισσότερο».

Για την αρχική, εκδοχή, είπε: «Δόξα τω Θεώ που δεν προχώρησε».

*Με πληροφορίες από: Deadline | People | Variety

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
S&P: Παραμένουν οι εξωτερικές ανισορροπίες στην Ελλάδα [γραφήματα]

S&P: Παραμένουν οι εξωτερικές ανισορροπίες στην Ελλάδα [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
To «τέλειο» σάντουιτς του Χάρβαρντ

To «τέλειο» σάντουιτς του Χάρβαρντ

Business
Motor Oil: Στα 35,40 ευρώ αύξησε την τιμή στόχο η Piraeus Securities

Motor Oil: Στα 35,40 ευρώ αύξησε την τιμή στόχο η Piraeus Securities

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream magazin
«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ
Culture Live 08.01.26

«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ

Το πολιτικό δράμα που αναδεικνύει ότι ο φασισμός δεν είναι παρελθόν αλλά ένας διαρκής και διαχρονικός κίνδυνος ο οποίος βρίσκει πάντα νέους τρόπους να επιστρέφει

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix
Conformity Gate 07.01.26

Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix

Υπήρξε τελικά κρυφό επεισόδιο ή ήταν το φινάλε το πραγματικό τέλος; Το Netflix βάζει τέλος στις θεωρίες των φαν για την πέμπτη σεζόν του Stranger Things, την ώρα που νέα spin-off και ένα ντοκιμαντέρ ετοιμάζονται ήδη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο διαφυλετικός γάμος του Rat Pack που προκάλεσε οργή και απειλές θανάτου – Ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και η Μέι Μπριτ αγαπήθηκαν βαθιά
Δεκαετία του '60 07.01.26

Ο διαφυλετικός γάμος του Rat Pack που προκάλεσε οργή και απειλές θανάτου - O Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και η Μέι Μπριτ αγαπήθηκαν βαθιά

Η ντροπαλή και ανθεκτική Σουηδέζα pin-up και ηθοποιός, της οποίας ο διαφυλετικός γάμος με το μέλος του Rat Pack, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, προκάλεσε οργή και απειλές, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, θυμίζοντάς μας έναν μεγάλο έρωτα που πήγε κόντρα στις αντιξοότητες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια
Τέλος εποχής 07.01.26

Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια

Στο τελευταίο επεισόδιο της 37ης σεζόν, με τίτλο «Seperance», ένας δημοφιλής χαρακτήρας-μασκότ ανακοίνωσε την αποχώρησή του μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσίας στη σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χιου Τζάκμαν: Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα στο τρέιλερ του «Ρομπέν των Δασών»
Culture Live 07.01.26

Χιου Τζάκμαν: Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα στο τρέιλερ του «Ρομπέν των Δασών»

Η απίστευτη μεταμόρφωση του Χιου Τζάκμαν για τo φιλμ, που αποτελεί μια σκοτεινή επανεκτέλεση του κλασικού μύθου και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες εντός του 2026.

Σύνταξη
Πόνταρε στο Christy, της βγήκε το The Housemaid: Η Σίντνεϊ Σουίνι «σώθηκε» με ένα φιλμ που δεν υπολόγιζε κανείς
Culture Live 07.01.26

Πόνταρε στο Christy, της βγήκε το The Housemaid: Η Σίντνεϊ Σουίνι «σώθηκε» με ένα φιλμ που δεν υπολόγιζε κανείς

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ρόλο της Millie στο sequel του The Housemaid, ενώ κατά πολλούς έχει «κλειδώσει» τη θέση της ως Bond girl.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θα μπορούσε ο Τομ Χίντλστον να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; – Η σειρά The Night Manager τον έβαλε ξανά στο «παιχνίδι»
Πάμε ξανά 07.01.26

Θα μπορούσε ο Τομ Χίντλστον να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; – Η σειρά The Night Manager τον έβαλε ξανά στο «παιχνίδι»

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου κύκλου του The Night Manager, η σειρά του BBC επέστρεψε και οι συζητήσεις άρχισαν ξανά: είναι ο Τομ Χίντλστον η καλύτερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Μήπως δεν ήταν ο Κύκλωπας το τέρας; – Η Οδύσσεια και το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν
«Ούτις με λένε» 07.01.26

Μήπως δεν ήταν ο Κύκλωπας το τέρας; – Η Οδύσσεια και το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Για αιώνες διαβάζουμε την Οδύσσεια ως ύμνο στην ευφυΐα του Οδυσσέα. Αν όμως αλλάξει η οπτική, ο Πολύφημος μοιάζει λιγότερο τέρας και περισσότερο θύμα. Εκεί ακριβώς δοκιμάζεται το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζιλ Λιποβετσκί: «Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα και να ερωτευτείς, πάρε Prozac, μην αναζητάς τη φιλοσοφία»
«Υπερμοντερνισμός» 06.01.26

Ζιλ Λιποβετσκί: «Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα και να ερωτευτείς, πάρε Prozac, μην αναζητάς τη φιλοσοφία»

Ο Γάλλος φιλόσοφος, Ζιλ Λιποβετσκί, εξετάζει φαινόμενα όπως η μαζική κατανάλωση, η αισθητική, ο ελεύθερος χρόνος και το κιτς για να αναλύσει τον κόσμο μας και επιμένει ότι, ενώ ο τομέας του μπορεί να συμβάλει στην κατανόησή του, η λήψη αντικαταθλιπτικών μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπισή του από την ανάγνωση του Σωκράτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέθανε ο Μπέλα Ταρ – Ο σκηνοθέτης που έκανε τον χρόνο να «πονά»
Θλίψη 06.01.26

Πέθανε ο Μπέλα Ταρ – Ο σκηνοθέτης που έκανε τον χρόνο να «πονά»

Ο Μπέλα Ταρ, ο σκηνοθέτης που μετέτρεψε τον χρόνο, τη σιωπή και την επανάληψη σε υπαρξιακό σινεμά, πέθανε σε ηλικία 70 ετών έπειτα από μακρά ασθένεια, αφήνοντας πίσω του ταινίες που δεν παρηγορούν, αλλά επιμένουν να κοιτούν κατάματα την ανθρώπινη φθορά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης
«ΕΓΩ» 06.01.26

Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης

Στη λογοτεχνία, στο σινεμά και στην ποπ κουλτούρα, η κοκαΐνη εμφανίζεται πια ως σύμπτωμα μιας ζωής σε μόνιμη επιτάχυνση. Ένας καθρέφτης υπερδιέγερσης, φιλοδοξίας και εξάντλησης, χωρίς παύση.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μακρόν: Νεοαποικιακή επιθετικότητα και δίψα για διαμοιρασμό του κόσμου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις
Κόσμος 08.01.26

Για νεοαποικιακή επιθετικότητα και δίψα για διαμοιρασμό του κόσμου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις προειδοποιεί ο Μακρόν

«Εμείς αρνούμαστε τη νέα αποικιοκρατία και το νέο ιμπεριαλισμό, αλλά αρνούμαστε επίσης την υποτέλεια και την ηττοπάθεια», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Αγρότες: Ανυποχώρητοι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης – Έκλεισαν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού στη Θήβα
«Ούτε βήμα πίσω» 08.01.26

Έκλεισαν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού οι αγρότες της Θήβας - Ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ξεκίνησαν τους 48ωρους αποκλεισμούς που έχουν αποφασίσει σε απάντηση του «εμπαιγμού» εκ μέρους της κυβέρνησης, όπως τον χαρακτηρίζουν

Σύνταξη
Ζελένσκι: Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμο – Χρειάζεται την έγκριση του Τραμπ
Λείπει η υπογραφή Τραμπ 08.01.26

Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία είναι έτοιμο, λέει ο Ζελενσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το έγγραφο που καθορίζει τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ουκρανία είναι έτοιμο προς υποβολή στον Τραμπ

Σύνταξη
Live η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Βουλή
Επικαιρότητα 08.01.26

Πυρά από την Αντιπολίτευση για αγρότες, Βενεζουέλα και ένοπλες δυνάμεις

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», με την αντιπολίτευση να καταθέτει ενστάσεις αντισυνταγματικότητας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στην Εισαγγελία κατέθεσε η Ευαγγελία Λιακούλη όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Στην Εισαγγελία κατέθεσε η Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Η τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ κλήθηκε σχετικά από την Εισαγγελία Λάρισας, σε συνέχεια των καταγγελιών που υπέβαλε για διαχείριση της ζωονόσου εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

Σύνταξη
Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο – Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ υπό την πίεση του δημογραφικού
Έρευνα 08.01.26

Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο στην Ευρώπη - Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες υπό την πίεση του δημογραφικού

Τι δείχνει έρευνα της YouGov για την εικόνα που έχουν οι πολίτες στην Ευρώπη όσον αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα και τη βιωσιμότητά του - Ποιες μεταρρυθμίσεις απορρίπτουν και για ποιες «το συζητούν»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών του στρατού
Πολιτική 08.01.26

Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών του στρατού

Απέρριψε η Ολομέλεια της Βουλής την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ρωσία – Κίνα για κατάληψη τάνκερ: Η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να προκαλέσει σοβαρές διεθνείς κρίσεις
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να προκαλέσουν σοβαρές διεθνείς κρίσεις - Τι λένε Ρωσία και Κίνα για την κατάληψη τάνκερ

Ρωσία και Κίνα αντιδρούν στην κατάληψη τάνκερ που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα - Για επικίνδυνες και ανησυχητικές εξελίξεις μιλά η Μόσχα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων
Βουλή 08.01.26

Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων

«Δεν μπορεί να δίνει επιχειρήματα σε λογικές αναθεωρητικές που ειδικά για εμάς, για την Ελλάδα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του
Τον θεωρεί αθώο 08.01.26

Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Νικ Ράινερ, γιου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ: ο δικηγόρος του αποσύρθηκε, παρότι δηλώνει ότι τον θεωρεί αθώο. Ο 32χρονος δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί στο δικαστήριο και πλέον εκπροσωπείται από δημόσιο συνήγορο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπαναχώρηση Δένδια: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Υπαναχώρηση Δένδια: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»

Μιλώντας στην Βουλή, ο Νίκος Δένδιας έδωσε εξηγήσεις τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό, επαναφέροντας στην κυβερνητική επιχειρηματολογία την αξία του διεθνούς δικαίου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σφοδρές αντιδράσεις των Υπαξιωματικών
Πολιτική 08.01.26

Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σφοδρές αντιδράσεις των Υπαξιωματικών

Τι λένε οι Υπαξιωματικοί για το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, πού θίγονται και γιατί αντιδρούν, τι θεραπεύει το νομοσχέδιο σύμφωνα με τους υποστηρικτές του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κόρινθος: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
Τι είπε μάρτυρας 08.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς στην Κόρινθο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή Εξαμίλια εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε στην αυλή του σπιτιού

Σύνταξη
Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα
Προσοχή 08.01.26

Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα

Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν την περίφραξη γηπέδου στη Χαλκίδα με τον Δήμο Χαλκιδαίων να ζητάει από τούς πολίτες να μην προσεγγίζουν στο σημείο και να μην κάνουν χρήση του γηπέδου μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών.

Σύνταξη
Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά
Κίνδυνος 08.01.26

Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά

Η Nestlé ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδων βρεφικών γαλάτων, συμπεριλαμβανομένων των NAN, BEBA, Guigoz, SMA και Alfamino, λόγω πιθανής μόλυνσης με κερουλίδη, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο

Σύνταξη
Παρίσι: Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Έπεσε από τον 7ο 08.01.26

Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο 38χρονος δημοσιογράφος έπεσε από το παράθυρο του διαμερίσματός του στον έβδομο όροφο του κτιρίου όπου διέμενε στο Παρίσι - Οι αστυνομικοί βρήκαν μια καρέκλα δίπλα στο περβάζι

Σύνταξη
Μινεάπολη: 1,5 χλμ από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, η ICE σκότωσε εν ψυχρώ τη 37χρονη Γκουντ –
Αποκαλυπτικές μαρτυρίες 08.01.26

Οργή στη Μινεάπολη: Κοντά στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, η ICE σκότωσε τη 37χρονη Γκουντ - Κατηγορεί το θύμα ο Τραμπ

Η οργή ξεχειλίζει στη Μινεάπολη από την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Αμερικανίδας, μητέρας τριών παιδιών, από πράκτορα της ICE την ώρα που είχαν βγει για «σαφάρι» μεταναστών - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ
Euroleague 08.01.26

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ

Απόλυτα ικανοποιημένος με όσα έχει συναντήσει στον Ολυμπιακό και την άλλη άκρη του Ατλαντικού δήλωσε ο Μόντε Μόρις, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι στόχος του είναι να βελτιώνεται όλο και περισσότερο όσο κυλάει η σεζόν.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο και κεφαλιές: το αθέατο ρίσκο για τον εγκέφαλο
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ποδόσφαιρο και κεφαλιές: το αθέατο ρίσκο για τον εγκέφαλο

Το ποδόσφαιρο δύσκολα θα αλλάξει πρόσωπο από τη μια μέρα στην άλλη και η κεφαλιά ίσως παραμείνει στο παιχνίδι, αλλά η ανεξέλεγκτη επανάληψή της μοιάζει πλέον με ρίσκο που η επιστήμη δεν μπορεί να αγνοήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο