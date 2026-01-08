Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»

Πολλοί το μίσησαν, ακόμη πιο πολλοί το αγάπησαν: η ταινία «Pretty Woman» του 1990, σε σκηνοθεσία Γκάρι Μάρσαλ και με πρωταγωνιστές τους Τζούλια Ρόμπερτς και Ρίτσαρντ Γκιρ, αφηγείται την ιστορία της νεαρής σεξεργάτριας Βίβιαν που, αναζητώντας πελάτες στην λεωφόρο Μπούλεβαρντ του Χόλιγουντ, συναντά έναν επιχειρηματία ονόματι Έντουαρντ.

Η Βίβιαν και ο Έντουαρντ καταλήγουν να περνούν μια εβδομάδα μαζί στο ξενοδοχείο του γοητευτικού άνδρα, όπου και ερωτεύονται σφοδρά, ανακαλύποντας ο ένας τις πιο ενδόμυχες πλευρές του άλλου.

Παρόλο που έχουν περάσει πάνω από τρεις δεκαετίες από την ημέρα που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους, η ταινία δεν παύει να απασχολεί: άλλοι θεωρούν ότι η βάση της είναι σαθρή καθώς παρουσιάζει έναν πλούσιο που «σώζει» μια δήθεν «ανήθικη» γυναίκα η οποία αποκτά αξία ως άνθρωπος μόνο όταν προσαρμόζεται στα ήθη που προστάζει η κοινωνία, ενώ άλλοι βλέπουν να εκτυλίσσεται μπροστά τους ένα ανεπανάληπτο love story.

«Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι ιδέες αλλάζουν»

Φυσικά, ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσει για την ταινία, είναι η ίδια η πρωταγωνίστρια, Τζούλια Ρόμπερτς. Η ηθοποιός παραχώρησε πρόσφατα μια συνέντευξη στο Deadline και, όταν ρωτήθηκε αν θα ξανασυμμετείχε στο Pretty Woman σήμερα, απάντησε: «Είναι αδύνατο. O κόσμος μου έχει φορτώσει τόσα βάρη όλα αυτά τα χρόνια, που δεν θα μπορούσα να αιωρηθώ σε μια ταινία σαν αυτή. Δεν το εννοώ με την αρνητική έννοια, αλλά όλα τα πράγματα που μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Θα ήταν αδύνατο να υποδυθώ κάποιον που ήταν πραγματικά τόσο αθώος, κατά κάποιον τρόπο. Μπορεί να ακούγεται αστείο να το λέω [αυτό] για μια σεξεργάτρια, αλλά πιστεύω ότι υπήρχε μια αθωότητα σε αυτήν. Μάλλον ήταν η νεότητά της».

»Άλλωστε, νομίζω ότι κάθε φορά που περνάει πολύς χρόνος και η κοινωνία αλλάζει [οι άνθρωποι αρχίζουν να βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα]. Σκεφτείτε όλες τις ταινίες και τα θεατρικά έργα των δεκαετιών του ’20, του ’30 και του ’40 — αν τα δείτε τώρα, θα σκεφτείτε: ‘Πώς μπορούν οι άνθρωποι να λένε τέτοια πράγματα, να κάνουν τέτοια πράγματα;’», δήλωσε η Ρόμπερτς, λίγο πριν αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος» του 1939.

«Οι καιροί αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν, οι ιδέες αλλάζουν», κατέληξε η ηθοποιός.

Η ταινία «Pretty Woman» αποτέλεσε άσσος στο μανίκι για την Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο της ως Βίβιαν. Το 1999, η ηθοποιός επανενώθηκε στην οθόνη με τον Γκιρ στην κωμική ταινία «Η νύφη το ‘σκασε του» 1999, η οποία, όπως και η Pretty Woman, σκηνοθετήθηκε από τον Γκαρι Μάρσαλ.

«Δόξα τω Θεώ που δεν προχώρησε»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζούλια Ρόμπερτες μιλάει για την ταινία που συγκαταλέγεται στην λίστα με τα καλύτερα κινηματογραφικά εγχειρήματα όλων των εποχών: το 2019, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην πιο ωμή, πρώιμη εκδοχή της ταινίας σε μια κοινή συνέντευξη με την ηθοποιό Πατρίσια Αρκέτ που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Variety.

Η Αρκέτ ομολόγησε ότι είχε περάσει από οντισιόν για την ταινία όταν ο τίτλος της ήταν «3,000» και αποκάλυψε ότι το αρχικό φινάλε ήταν «πολύ βαρύ».

Η Ρόμπερτς θυμήθηκε τότε: «[Στο αρχικό σενάριο] πετούσε [την Βίβιαν] έξω από το αυτοκίνητο, εκτοξεύοντας χρήματα προς το μέρος της, όπως θυμάμαι, και απλά φεύγει [ο Έντουαρντ], αφήνοντάς την σε κάποιο βρώμικο σοκάκι».

«Πήρα τον ρόλο στο 3.000[…]αν και δεν είχα καμία δουλειά να συμμετέχω σε μια τέτοια ταινία. Αυτή η μικρή κινηματογραφική εταιρεία [που την είχε αναλάβει] έκλεισε το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα δεν είχα πια δουλειά».

Αλλά ένας παραγωγός, η Disney, κράτησε το σενάριο και ο Μάρσαλ προσλήφθηκε για να το σκηνοθετήσει. «Και επειδή είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, θεώρησε ότι θα ήταν δίκαιο να με συναντήσει, αφού είχα αυτή τη δουλειά για τρεις μέρες και την έχασα», είπε η Ρόμπερτς. «Και άλλαξαν τα πάντα. Και έγινε κάτι που μου ταιριάζει περισσότερο».

Για την αρχική, εκδοχή, είπε: «Δόξα τω Θεώ που δεν προχώρησε».

*Με πληροφορίες από: Deadline | People | Variety