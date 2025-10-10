«After the Hunt»: Η Τζούλια Ρόμπερτς λέει ότι τα γυρίσματα με τον Άντριου Γκάρφιλντ την έκαναν να «ιδρώνει»

Σε πρόσφατη συνέντευξη της στην δημοσιογράφο Νταϊάν Σόγιερ, η Τζούλια Ρόμπερτς μίλησε για τη νέα της ταινία «After the Hunt», στην οποία υποδύεται μια μυστηριώδη καθηγήτρια του Γέιλ, την Άλμα, η οποία βρίσκεται σε αδιέξοδο όταν η μαθήτριά της, η Μάγκι (Άγιο Εντεμπίρι), κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση τον φίλο και συνάδελφό της, τον Χανκ (Άντριου Γκάρφιλντ).

Η Ρόμπερτς εξήρε τις ερμηνείες των συμπρωταγωνιστών της, Εντεμπίρι και Γκάρφιλντ, αναφέροντας: «Ήταν πραγματικά υπέροχο να κάθομαι δίπλα στην Άγιο, την οποία θαυμάζω και λατρεύω, και να ακούω τις λέξεις που επιλέγει [σε κάθε της φράση] και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον κόσμο και αυτή την ταινία».

Επίσης, στάθηκε σε μια έντονη σκηνή που είχε με τον Γκάρφιλντ στην ταινία – την πρώτη που γύρισε ο Γκάρφιλντ.

«Στην πρώτη λήψη, μπαίνει και έχει αυτή την υπέροχη σκηνή, και ξέρεις, είχε κάποια διάρκεια, και μετά τέλος. Όπως λέμε, ‘Cut’. Και εγώ απλά σκεφτόμουν: ‘Ουάου, ιδρώνω’», ανέφερε χαριτολογώντας.

«Ήταν υπέροχα»

Πριν από τα γυρίσματα, η Τζούλια Ρόμπερτς είπε ότι εκείνη, ο Γκουαντίνινο και οι ηθοποιοί έζησαν μαζί για μερικές εβδομάδες στο σπίτι της, ενώ ο σύζυγός της, ο κινηματογραφιστής Ντάνι Μόντερ, μαγείρευε.

«Ήταν υπέροχα», είπε η Ρόμπερτς. «Νομίζω ότι ήταν ο γρηγορότερος τρόπος για να γνωριστούμε καλύτερα. Όπως ξέρεις, μου αρέσει να βρίσκομαι με πολλούς ανθρώπους. Και ήταν μεγάλη χαρά να βρω σε αυτή την ομάδα όχι μόνο άτομα που ένιωθα οικογένεια, αλλά και ανθρώπους που σε ότι αφορά την δουλειά, ήταν από τα καλύτερα στον τομέα τους».

«Δεν θα θέλατε τον Άντριου για θεραπευτή σας;»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που δόθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου μετά την προβολή του ψυχολογικού θρίλερ του Λούκα Γκουαντανίνο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, η ηθοποιός αστειεύτηκε ότι θεωρεί τον Γκάρφιλντ θεραπευτή της, αφού αυτός της εξήγησε το νόημα πίσω από την κεντρική πλοκή της ταινίας.

«Εκεί είναι που γίνεται πραγματικά δύσκολο, διασκεδαστικό, συναρπαστικό και φρικτό», είπε, αναφερόμενος στην ερμηνεία του. «Και ο μόνος τρόπος για να φτάσουμε στην επούλωση, νομίζω για όλους μας, είναι να περάσουμε από όλα αυτά τα πράγματα που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια, όπως τα ασυνείδητα στοιχεία, τις ασυνείδητες ορμές».

«Γιατί κάτω από όλα αυτά υπάρχει ένα είδος αλληλεξάρτησης μεταξύ όλων των πραγμάτων, κατά τη γνώμη μου, αλλά ο μόνος τρόπος να το ξεπεράσουμε είναι να περάσουμε από όλα αυτά τα φρικτά δεινά», πρόσθεσε ο Γκάρφιλντ.

«Δεν θα θέλατε τον Άντριου για θεραπευτή σας;», αστειεύτηκε η Ρόμπερτς. «Γιατί είναι ο θεραπευτής μου και νιώθω υπέροχα».

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντίνινο, έχει στο καστ τους Ρόμπερτς, Εντεμπίρι, Γκάρφιλντ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Κλόι Σεβινί και Λίο Μεχίελ.

