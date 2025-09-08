Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της

Η Άγιο Εντεμπίρι αποθεώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε μια αμήχανη και προσβλητική στιγμή κατά τη διάρκεια συνέντευξης για την προώθηση της νέας της ταινίας «After the Hunt» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός συμμετείχε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Τζούλια Ρόμπερτς και Άντριου Γκάρφιλντ σε μια συζήτηση με το ArtsLife TV, αλλά η Ιταλίδα δημοσιογράφος Federica Polidoro ζήτησε μόνο από τη Ρόμπερτς και τον Γκάρφιλντ να σχολιάσουν τον αντίκτυπο που είχαν τα κινήματα Black Lives Matter και #MeToo στο Χόλιγουντ.

«Μπορείτε να το επαναλάβετε;»

Η δημοσιογράφος ρώτησε τους Γκάρφιλντ και Ρόμπερτς τι «να περιμένουν στο Χόλιγουντ μετά το τέλος των κινημάτων #MeToo και Black Lives Matter».

Η Ρόμπερτς απάντησε: «Μπορείτε να το επαναλάβετε; Με τα γυαλιά ηλίου που φοράτε, δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιον από τους δυο μας απευθύνεστε».

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος επανέλαβε ότι απευθυνόταν στον Γκάρφιλντ και τη Ρόμπερτς, ρωτώντας επίσης «αν χάσαμε κάτι με την εποχή του politically correct».

«Ξέρω ότι αυτό δεν αφορά εμένα, και δεν ξέρω αν έχει νόημα αν δεν πρόκειται για εμένα… [αλλά] δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει», παρενέβη η Έντεμπιρι, εμφανώς ταραγμένη. «Δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει. Τα hashtag μπορεί να μην χρησιμοποιούνται τόσο πολύ, αλλά [συνεχίζουν] να γίνονται [δράσεις] από ακτιβιστές[…]Δεν έχει τελειώσει τίποτα, είναι ενεργά για έναν λόγο, επειδή αυτός ο κόσμος είναι φορτισμένος».

Ο Γκάρφιλντ υποστήριξε την Εντεμπίρι λέγοντας ότι και τα δύο «κινήματα είναι απολύτως ζωντανά», ενώ η Εντεμπίρι πρόσθεσε: «Ίσως δεν υπάρχει η ίδια κάλυψη από τα mainstream μέσα ενημέρωσης όπως παλιά, με καθημερινά πρωτοσέλιδα όπως πριν από οκτώ περίπου χρόνια, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι το καθήκον [απέναντι στην αδικία και την ανισότητα] αποτελεί παρελθόν. Αυτό θα έλεγα».

Το βίντεο έχει γίνει viral στο X, με τους χρήστες να επικρίνουν την δημοσιογράφο για το γεγονός ότι απέκλεισε την Εντιμπίρι από την ερώτηση σχετικά με τα κινήματα BLM και MeToo, ενώ επικεντρώθηκε στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της.

«After the Hunt»

Οι Εντεμπίρι, Γκάρφιλντ και Ρόμπερτς πρωταγωνιστούν στην ταινία «After the Hunt» του Λούκα Γκουαντάνινο, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στη Βενετία.

Η ταινία καταπιάνεται με το κίνημα #MeToo, εστιάζοντας σε μια καθηγήτρια πανεπιστημίου (Ρόμπερτς) που πρέπει να αντιμετωπίσει το παρελθόν της, αφού η αριστούχος φοιτήτριά της (Εντεμπίρι) κατηγορεί έναν από τους συναδέλφους της (Γκάρφιλντ) για σεξουαλική κακοποίηση.

*Με πληροφορίες από: Variety | Independent