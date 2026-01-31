Νέα πρόεδρος της FMC των ΗΠΑ η Λόρα ΝτιΜπέλα

Τη Λόρα ΝτιΜπέλα, όρισε ως νέα πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Ναυτιλιακής Επιτροπής (FMC) των ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καλύπτοντας έτσι το κενό στην ηγεσία του αμερικανικού ναυτιλιακού ρυθμιστικού φορέα, ο οποίος αναμένεται να παίξει πιο ενεργό ρόλο σε θέματα παγκόσμιας ναυτιλίας.

Η ΝτιΜπέλα, πρώην υπουργός Εμπορίου της Φλόριντα, ορίστηκε πρόεδρος στις 28 Ιανουαρίου, όπως επιβεβαίωσε η FMC. Ορκίστηκε ως επίτροπος νωρίτερα αυτό το μήνα, μετά την έγκριση της Γερουσίας τον Δεκέμβριο, και θα υπηρετήσει θητεία που θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2028.

Αντικαθιστά τον Λούις Σόλα, του οποίου η θητεία ως προέδρου έληξε στα τέλη Ιουνίου του περασμένου έτους, αφήνοντας τη θέση κενή για περισσότερο από έξι μήνες.

Η ΝτιΜπέλα αναλαμβάνει το ρόλο της, καθώς η FMC εντείνει τις δραστηριότητες επιβολής και την ρυθμιστική της εμβέλεια, ιδίως στον τομέα της τακτικής ναυτιλίας, μετά την επέκταση των εξουσιών της βάσει του Ocean Shipping Reform Act.

Μετά τον διορισμό της, η ΝτιΜπέλα δήλωσε ότι η προσοχή της θα επικεντρωθεί στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ανασυγκροτήσει τον ναυτιλιακό τομέα των ΗΠΑ.

«Νιώθω ταπεινότητα και ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Πρόεδρος Τραμπ», είπε, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να ηγηθεί της υπηρεσίας, η οποία εκτελεί την εντολή της κυβέρνησης να αποκαταστήσει τη ναυτιλιακή θέση της Αμερικής.

Πριν ενταχθεί στην FMC, η ΝτιΜπέλα κατείχε διάφορες ανώτερες θέσεις στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης στη Φλόριντα, μεταξύ των οποίων εκείνη της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου της Enterprise Florida και της προέδρου του Florida Opportunity Fund. Προηγουμένως, διετέλεσε επίσης η πρώτη πλήρους απασχόλησης εκτελεστική διευθύντρια της Florida Harbor Pilots Association.

