Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»

Μπορεί να προβλημάτισε ξανά, να έπαιξε πολύ με τη… φωτιά, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε Σλούκα -κυρίως- και Γκραντ, Χολμς -δευτερευόντως- και αυτοί του έφταναν για να πάρει έστω και με τα χίλια ζόρια το «διπλό» στο Βιλερμπάν με… θρίλερ στο τέλος (78-79), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.

Το «τριφύλλι» έπαιξε όσο-όσο και ανέβηκε στο 15-10, εξακολουθώντας να έχει επαφή με την πρώτη τετράδα. Οι 19οι και προτελευταίοι Γάλλοι (6-19) δεν διεκδικούν τίποτα εδώ και καιρό. Ακολουθεί «διαβολοβδομάδα», με τον Παναθηναϊκό να έχει Ρεάλ στο ΟΑΚΑ (3/2, 21:15) και Παρτίζαν στο Βελιγράδι (5/2, 21:30).

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ… μουδιασμένα το ματς και με τρομερή αστοχία έμεινε πίσω στο σκορ, μη μπορώντας να πετύχει καλάθι για δύο με τρία λεπτά. Η Βιλερμπάν άρχισε με ένα γρήγορο 8-0 και μέχρι το 14-3 του Αζινσά ήλεγχε απόλυτα το τέμπο του παιχνιδιού.

Ωστόσο, μετά το δίλεπτο… αποφάσισε να μπει στον αγώνα. Γκραντ και Σλούκας μείωσαν στους δύο πόντους (14-12) «τρέχοντας» μόνοι τους ένα σερί 0-9 υπέρ των φιλοξενούμενων. Παρά την «πράσινη» αντεπίθεση, πάντως, οι Γάλλοι κράτησαν το προβάδισμα για την πρώτη περίοδο, με το δεκάλεπτο να λήγει με το σκορ στο 17-15.

Με το… καλησπέρα της δεύτερης περιόδου οι Μήτογλου και Φαρίντ έφεραν για πρώτη φορά το «τριφύλλι» μπροστά στο ματς (17-19). Έπειτα ακολούθησε κάμποση αστοχία από τις δύο ομάδες, με Βιλερμπάν και Παναθηναϊκό να πηγαίνουν σχεδόν πόντο-πόντο, μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου όπου οι «πράσινοι» πέτυχαν ένα μικρό σερί με Ρογκαβόπουλο και Σλούκα για το 29-35 της ανάπαυλας.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τρίποντο του Χουάντσο για το 29-38 και στη συνέχεια ο Ισπανός προσέφερε το πρώτο διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα του για το 33-44. Παρά την πρόσκαιρη μείωση των Γάλλων στους έξι (42-48), Χολμς και Σλούκας επανέφεραν το +9 για το 46-55 στο 30′.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός σκλήρυνε στην άμυνα, ανέβασε ρυθμό και έφτασε στη νίκη. Το τρίποντο του Ερτέλ για το 49-55 μπορεί να ανησύχησε τον Αταμάν, αλλά μέχρι εκεί οι Γάλλοι. Σλούκας… σέρβιρε, Χολμς κάρφωνε και το τρίποντο του Ανγκόλα (54-59) ήταν η τελευταία «αναλαμπή» της Βιλερμπάν.

Το «τριφύλλι» ξέφυγε, ο Σλούκας με τρίποντο έκανε το 54-69, αλλά ο Παναθηναϊκός πήγε να… αυτοκτονήσει στο τέλος, αφήνοντας τη Βιλερμπάν να το πάει ακόμα και στους δύο (75-77)! Ο Έλληνας γκαρντ όμως ήταν ψύχραιμος στο τέλος και με 2/2 βολές πήρε τη νίκη με τα χίλια ζόρια. Πλέον το μυαλό είναι ήδη στα κρίσιμα της επόμενης εβδομάδας με Ρεάλ Μαδρίτης και Παρτίζαν. Πρώτα βέβαια ο Άρης στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (1/2, 16:00).

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 29-35, 46-55, 78-79

Βιλερμπάν (Πουπέ): Έμπουα 6 (1), Σέλιας 9 (3/7 τρίποντα), Χάρισον, Ανγκόλα 20 (3/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 λάθη), Ερτέλ 8 (1/4 τρίποντα, 12 ασίστ, 5 λάθη), Αζανσά 14 (3/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μάσα 2, Λάιτι, Εντιαγιέ 5 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Γουάτσον, Βοτιέ 14 (4 ριμπάουντ), Τραορέ

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 2 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 4 (0/3 τρίποντα, 2 ασίστ), Χολμς 11 (9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 2 λάθη, 3 μπλοκ), Σλούκας 26 (4/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 4 λάθη), Ρογκαβόπουλος 5 (1/4 τρίποντα), Γκραντ 15 (3/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Τολιόπουλος, Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 6 (7 ριμπάουντ), Μήτογλου 8 (4 ριμπάουντ)