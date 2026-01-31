Φάμελλος: Η ΝΔ επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί – Είμαστε δίπλα στις δίκαιες κινητοποιήσεις των επαγγελματιών

«Η κυβέρνηση της ΝΔ επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί με έναν και μόνο στόχο, να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα που υπηρετούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό σήμερα στον κλάδο των μεταφορών, εις βάρος των συμφερόντων των πολιτών και των καταναλωτών», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τη συνάντηση που είχε με το Σωματείο Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής», εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στις «δίκαιες κινητοποιήσεις» των επαγγελματιών.

«Λέμε στην κυβέρνηση και στον κ. Κυρανάκη να ξεχάσει το ερανιστικό νομοσχέδιο, το οποίο ετοιμάζει εις βάρος των οδηγών ταξί και των καταναλωτών. Και να έρθει σε έναν διάλογο με τον κλάδο, για να υπάρχουν λύσεις που θα δώσουν και ανάπτυξη του επαγγέλματος και υπηρεσίες προς τους πολίτες», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το χαράτσι που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει τροπολογία στη Βουλή για την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης.

«Η ηλεκτροκίνηση έγινε για να υποστηριχτούν 2-3 εισαγωγικές εταιρείες»

Άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό, λέγοντας πως «από το 2020, όταν και διακήρυξε την ηλεκτροκίνηση, δεν έχουμε δει δίκτυα φορτιστών και υποδομές για να προωθηθούν οι λειτουργίες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα» και υπογράμμισε πως «όλη η ιστορία της ηλεκτροκίνησης έχει γίνει μόνο για να υποστηριχτούν δύο – τρεις εισαγωγικές εταιρείες, εις βάρος όλων των επαγγελματιών και πιθανά και των πολιτών».

«Θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι προώθηση ηλεκτροκίνησης. Είναι δυσφήμιση της ηλεκτροκίνησης», προσέθεσε ενώ έκανε λόγο για «ασφυκτικά και εκβιαστικά χρονικά περιθώρια, που με έναν εκδικητικό τρόπο» τίθενται στους επαγγελματίες.

Επίσης, επεσήμανε πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει φέρει στη Βουλή το ζήτημα με τις χρεώσεις από και προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, ενώ έθιξε και το ζήτημα του κυκλοφοριακού σχεδιασμού στις μεγαλουπόλεις:

«Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη χώρα, με την αποδόμηση όλων των επιστημονικών λειτουργιών και των θεσμικών λειτουργιών της Πολιτείας. Δεν είμαστε ένα οργανωμένο κράτος. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει μητροπολιτική διοίκηση. Άρα, τα μεγάλα θέματα της κυκλοφορίας, των συγκοινωνιών, των μέσων μεταφορών, ακόμη και της ύδρευσης-αποχέτευσης, δεν τα διοικεί η πόλη. Η Θεσσαλονίκη είναι και η μόνη πόλη που δεν έχει ρυθμιστικό σχέδιο, για να ρυθμίζει και τα θέματα της κυκλοφορίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στο ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού από τις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, υπενθυμίζοντας πως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μάχη για να υπερασπιστεί τη θεσμική λειτουργία του κλάδου.