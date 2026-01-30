newspaper
Ταξί: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών – Προχωρούν σε νέα 48ωρη Τρίτη και Τετάρτη
30 Ιανουαρίου 2026, 14:00

Ταξί: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών – Προχωρούν σε νέα 48ωρη Τρίτη και Τετάρτη

Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου οι απεργοί οδηγοί ταξί θα συγκεντρωθούν στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 10:30 και θα ακολουθήσει πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν τα ταξί στην Αττική την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, στο πλαίσιο των επαναλαμβανόμενων διήμερων απεργιακών κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει το ΣΑΤΑ για τα «συσσωρευμένα και προαναγγελθέντα προβλήματα» του κλάδου, όπως τα έχει χαρακτηρίσει ο Θύμιος Λυμπερόπουλος.

«Η εμπάθεια του υπουργού Μεταφορών για τα ταξί είναι πλέον ξεκάθαρη» τονίζεται στην ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής καταγγέλλουν τις κυβερνητικές επιλογές που, όπως υπογραμμίζουν, οδηγούν στην απαξίωση του ταξί και πλήττουν τη βιωσιμότητα χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων, με αιχμή τις ρυθμίσεις για την ηλεκτροκίνηση και τον ανταγωνισμό με τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό (βαν).

Όπως ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΑ, στη χθεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη νέα 48ωρη απεργία στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2026. «Την Τρίτη 3/2 οι απεργοί θα συγκεντρωθούν στα γραφεία του ΣΑΤΑ (Μάρνη 17, Αθήνα) στις 10:30 π.μ. και θα ακολουθήσει πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την εχθρική στάση της κυβέρνησης απέναντι στον κλάδo μας», αναφέρουν.

ΣΑΤΑ: «Πλήρως υπεύθυνος ο υπουργός»

Όπως αναφέρει ο ΣΑΤΑ στην ανακοίνωσή του, «ο κλάδος των ταξί απορρίπτει κάθε συζήτηση με τον Υπουργό Μεταφορών, τον οποίο θεωρεί πλήρως υπεύθυνο για την κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Με πρόσχημα την ηλεκτροκίνηση, ο Υπουργός αλλοιώνει βάναυσα την ελάχιστη μίσθωση των Ε.Ι.Χ., μειώνοντάς την από 90€ στα 50€!

»Αυτό που μέχρι τώρα αποτελούσε σαφή διαχωρισμό (ελάχιστη μίσθωση και ελάχιστη χρέωση για τις υπηρεσίες των Ε.Ι.Χ με αυτές του ταξί) από 1/1/2027 παύει να υφίσταται. Ο κ. Κυρανάκης βάζει την υπογραφή του σε ένα νόμο (ερανιστικό) που οδηγεί στην πλήρη απαξίωση του κλάδου και στην εγκατάλειψη των επαγγελματιών αυτοκινητιστών ταξί στο έλεος ιδιωτικών συμφερόντων.

»Τι λέει το επίμαχο άρθρο : ‘Από 1ης Ιανουαρίου 2027 τα νέα οχήματα των επιχειρήσεων της παρ. 1 εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, απαιτείται να είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό μηδενικών εκπομπών σε περιοχές του προηγούμενου εδαφίου το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης ορίζεται στα πενήντα (50) ευρώ’.

»Τα ‘παραμύθια’ του Υπουργού για την ηλεκτροκίνηση καταρρέουν σαν χάρτινος πύργος:

»- Μιλάει για 250 ταξί που ‘πρέπει’ να αντικατασταθούν το 2026, ένας αριθμός χωρίς καμία σημασία, που χρησιμοποιείται ως αφηγηματικό άλλοθι για να κρύψει τις καταστροφικές παρενέργειες που έχει για τον κλάδο των ταξί η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

»- Φλυαρεί για 100.000 φορτιστές στην Ελλάδα. Ψέματα! Οι οικιακοί φορτιστές δεν ξεπερνούν τις 10.000 (και δεν εξυπηρετούν τις επαγγελματικές ανάγκες γρήγορης φόρτισης), οι ταχυφορτιστές (50 kw) για φόρτιση 3-4 ωρών είναι 1.562 ενώ οι ταχείας φόρτισης (150 kW, κατάλληλοι για γρήγορη φόρτιση επαγγελματικών στόλων αυτοκινήτων όπως τα ταξί) δεν ξεπερνούν τους 10.

»Ο συνολικός αριθμός σημείων επαναφόρτισης ανερχόταν τον Δεκέμβριο του 2025 σε 8.757, με τους 1.562 από αυτούς να είναι ταχυφορτιστές. Η ετήσια αύξηση των σημείων φόρτισης έφτασε στο απόγειό της το 2023 και από τότε ο ρυθμός πέφτει σταδιακά. (Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [τα στοιχεία αντλούνται από τη Eurostat, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Τμήμα Κινητικότητας και Μεταφορών, το ELTIS, το Παρατηρητήριο Αστικής Κινητικότητας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) και την ΕΛΣΤΑΤ με τελευταία ενημέρωση των δεδομένων στις 16 Ιανουαρίου 2026].

»- Σιωπά για το 1,5 μήνα τον χρόνο που το ηλεκτρικό ταξί θα ‘κοιμάται στην πρίζα’ (1.100 ώρες φόρτισης ετησίως), για την άρνηση των ασφαλιστικών να καλύπτουν ζημιές μπαταρίας (το ακριβότερο εξάρτημα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου), και για την απουσία οποιουδήποτε φορτιστή σε πιάτσες ταξί στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

»Ο νόμος ψηφίστηκε πριν από 5 χρόνια από την ίδια κυβέρνηση, που είχε άπλετο χρόνο να φτιάξει υποδομές. Δεν το έκανε επειδή η πολιτική της είναι να ‘θάψει’ οτιδήποτε παραπέμπει σε αυτοαπασχόληση και μικροεπιχειρηματικότητα.

»Η εμπάθεια του Υπουργού Μεταφορών για τα ταξί είναι πλέον ξεκάθαρη: Αυτό που στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι αυτονόητο –η χρήση έμφορτων ταξί των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας για γρηγορότερη εξυπηρέτηση πολιτών– ο κ. Κυράνακης το απαγόρευσε με νόμο! Αντί για στήριξη, επιλέγει πειθαρχική μεταχείριση ενός κλάδου που λειτουργεί με την σφραγίδα της δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς.

»Κατηγορεί τον κλάδο ότι –παράλογα- ζητάει αύξηση. Δεν ανέφερε ποτέ όμως, ότι οι τιμές βενζίνης και diesel έχουν αυξηθεί κατά 25-30% από το 2022 (δεδομένα ΥΠΕΝ), ότι η ασφάλιση αυτοκινήτου ταξί αυξήθηκε κατά 18% (Ελληνική Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών) ή ότι το κόστος συντήρησης αυξήθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% (ανταλλακτικά, service, κλπ).

»Στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να δώσει λύση στα δίκαια αιτήματα των ταξιτζήδων, που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Και δεν είναι μόνο η ηλεκτροκίνηση. Η παράνομη πρακτική πλατφορμών, η υπερφορολόγηση , η έλλειψη ελέγχων για την καταπολέμηση της υποκλοπής μεταφορικού έργου από τα Ε.Ι.Χ , το πρόβλημα της εκκρεμούς έκδοσης και ανανέωσης ειδικών αδειών ταξί είναι ζητήματα από τα οποία εξαρτάται η βιωσιμότητα του κλάδου.

»Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις, για να στείλουμε ηχηρό μήνυμα ότι δεν θα ανεχτούμε άλλο την αδιαφορία και τις εχθρικές πολιτικές εναντίον μας.

»Το ΣΑΤΑ εκφράζει τη βαθιά του συγγνώμη προς το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία που θα προκύψει από την απεργία. Ωστόσο, ο αγώνας μας αφορά όλη την ελληνική κοινωνία, καθώς διεκδικούμε ασφαλείς και ποιοτικές μεταφορές για όλους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του ταξί, που εγγυάται υπεύθυνη εξυπηρέτηση και προστασία των δικαιωμάτων πολιτών και επαγγελματιών».

Macro
S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

