Πέντε τρόποι για να μην σας πάρει από κάτω η μελαγχολία του χειμώνα

Ο χειμώνας, μαζί με τις κρύες και βροχερές μέρες, συχνά φέρνει και μελαγχολία, που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διάθεσή μας. Υπάρχουν όμως, απλοί τρόποι να βρούμε ξανά την ισορροπία μας και να ανακτήσουμε την αισιοδοξία μας. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Blue Monday, η οποία θεωρείται η πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου, πέρασε και τώρα, μέρα με τη μέρα, οι ώρες φωτός αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Γίνετε πιο ευγενικοί με τον εαυτό σας

Ο Ιανουάριος συχνά θεωρείται μήνας αλλαγών. Όμως αυτή η πίεση να κάνουμε μεγάλες ανατροπές στη ζωή μας μπορεί να οδηγήσει σε άγχος και απογοήτευση. Αντί να επιδιώκουμε ακραίες αλλαγές, ας εστιάσουμε σε μικρούς, εφικτούς στόχους, και να γιορτάζουμε την πρόοδό μας, όσο μικρή κι αν είναι. Οι περίοδοι πεσμένης διάθεσης είναι άλλωστε φυσιολογικές και συχνά προσωρινές. Μην ξεχνάτε λοιπόν να είστε ευγενικοί και συμπονετικοί με τον εαυτό σας και να αποδεχτείτε ότι οι αλλαγές χρειάζονται χρόνο.

Κινηθείτε! Η άσκηση είναι σύμμαχός μας στη μελαγχολία

Η γυμναστική είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να βελτιώσετε τη διάθεσή σας και να μειώσετε το άγχος. Ακόμα και αν το κρύο δεν σας προτρέπει να βγείτε έξω, οποιαδήποτε μορφή άσκησης, έστω κι αν είναι απλά ένα σύντομο περπάτημα ή κάποιες ασκήσεις στο σπίτι, μπορεί να απελευθερώσει ενδορφίνες και να ενισχύσει τη διάθεσή σας. Η γιόγκα ή το Pilates, είναι δύο εξαιρετικές προτάσεις που μπορείτε να επιλέξετε, με πολυάριθμα οφέλη για το σώμα και το πνεύμα σας.

Θρεπτικές τροφές για το σώμα και το μυαλό

Η σωστή διατροφή είναι πολύτιμη για την ψυχική και σωματική υγεία, ειδικά το χειμώνα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η κατανάλωση υγιεινών γευμάτων, πλούσιων σε βιταμίνες, μέταλλα και πρωτεΐνες, είναι απαραίτητη για να ενισχύσουμε την ενέργειά μας και να υποστηρίξουμε την ψυχική μας ευημερία. Επιπλέον, η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης και επεξεργασμένων τροφίμων μπορεί να προκαλέσει απότομες αυξήσεις και πτώσεις της ενέργειας, κάτι που εντείνει την κούραση και την κακή διάθεση, οδηγώντας σε μελαγχολία. Προτιμήστε επομένως ζεστές σούπες και θρεπτικά, ζεστά γεύματα που ενισχύουν τη διάθεση.

Η ευεργετική επίδραση του φυσικού φωτός στη χειμερινή μελαγχολία

Αν και οι γκρίζες, κρύες μέρες δεν μας καλούν να βγούμε έξω, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο χρόνος έξω από το σπίτι είναι πολύτιμος για την ψυχική και σωματική υγεία. Έστω και μια σύντομη βόλτα ή το να καθόμαστε κοντά σε ένα παράθυρο με φυσικό φως μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή σας και να αυξήσει τα επίπεδα βιταμίνης D. Μην παραμελείτε την επαφή σας με τη φύση, ακόμα κι αν είναι για λίγα λεπτά την ημέρα!

Μην απομονώνεστε – Συνδεθείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα

Η κοινωνικοποίηση είναι πολύ σημαντική, ειδικά το χειμώνα όταν η μοναξιά μπορεί να εντείνει τη μελαγχολία. Η επικοινωνία με φίλους ή οικογένεια, ακόμα και με ένα απλό μήνυμα ή μια βιντεοκλήση, μπορεί να μειώσει τα συναισθήματα απομόνωσης και να προσφέρει ψυχική στήριξη. Μην φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια ή να μιλήσετε για το πώς νιώθετε – συχνά, η απλή παρουσία των δικών σας ανθρώπων μπορεί να σας ανακουφίσει και να σας τονώσει ψυχικά.

* Πηγή: Vita