Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Μεγάλη φωτιά σε διαμερίσματα πολυκατοικίας ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου 2026 στο κέντρο της Αλεξάνδρειας στην Ημαθία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε τουλάχιστον δύο ορόφους του κτιρίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους περίοικους.

Η φωτιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις

<br />

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης και να αποφευχθούν ατυχήματα.

Παράλληλα, ένας ηλικιωμένος απεγκλωβίστηκε και σε επιφυλακή βρίσκεται και το ΕΚΑΒ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς.

Οι προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς συνεχίζονται, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Στις φλόγες και ένα αυτοκίνητο

Από τη φωτιά τυλίχθηκε στις φλόγες και ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο στην είσοδο της πολυκατοικίας