ΕE: Υιοθέτηση κοινής θέσης υπέρ του μαροκινού σχεδίου για αυτονομία στη Δυτική Σαχάρα

Ως διπλωματική πρόοδο στο ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας για το Μαρόκο ερμηνεύει η διπλωματία της χώρας τη χθεσινή υιοθέτηση κοινής θέσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτή διατυπώνεται στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 15ης συνόδου του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Μαρόκου, στις Βρυξέλλες.

Πιο συγκεκριμένα, το κείμενο αναφέρει ότι «μια ουσιαστική αυτονομία θα αποτελούσε μια από τις πλέον εφικτές λύσεις» στην περιφερειακή διαμάχη για τη Σαχάρα, ενώ ο μαροκινός ΥΠΕΞ, Νάσερ Μπουρίτα, ο οποίος συμπροήδρευσε της συνάντησης με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλλας, τόνισε ότι στη σύνοδο το Μαρόκο είχε την ευκαιρία να εκφράσει εκ νέου τη δέσμευσή του για μια πολυδιάστατη, μοναδική στο είδος της, στρατηγική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την προορατική πολιτική του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’.

Η ευρωπαία εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Κομισιόν εξέφρασε, από πλευράς της, την επιθυμία της ΕΕ να ενισχύσει την εταιρική της σχέση με το Μαρόκο ενόψει των κοινών περιφερειακών και διεθνών προκλήσεων, διευκρινίζοντας ότι η συνάντηση είχε ως κύριο στόχο να «κάνουμε περισσότερα από κοινού», ιδιαίτερα στους τομείς μετανάστευσης και ασφάλειας, υπογραμμίζοντας, παράλληλα, τον πολύ σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει το Μαρόκο στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Η μαροκινή διπλωματία εκτιμά ότι, παρά τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της διμερούς εταιρικής τους σχέσης, το Μαρόκο και η ΕΕ έχουν επιδείξει «ακλόνητη ενότητα», κάτι που επέτρεψε όχι απλά να ξεπεραστούν τα εμπόδια –μια απόδειξη είναι και η αναθεωρημένη γεωργική συμφωνία του Οκτωβρίου, η οποία ήδη εφαρμόζεται εντάσσοντας ρητά τις νότιες επαρχίες της χώρας σε προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς-, αλλά να βγει η εταιρική αυτή σχέση ενισχυμένη, παρά τις πιέσεις. Είναι, δε, η πρώτη φορά που τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ θέτουν ομόφωνα τη μαροκινή πρόταση για αυτονομία στη Δυτική Σαχάρα ως τη μοναδική διαπραγματευτική βάση, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη «γυρίζει σελίδα στην ασάφεια και υποστηρίζει πλέον την αυτονομία ως οριστική πολιτική λύση».

Επισημαίνεται, τέλος, ότι το κοινό ανακοινωθέν χαιρετίζει «τον εποικοδομητικό και διορατικό ρόλο του Μαρόκου στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών περιφερειακής συνεργασίας», αναφερόμενο ιδιαίτερα στην πρωτοβουλία του μαροκινού βασιλιά για πρόσβαση στον Ατλαντικό (2022), η οποία έχει ως στόχο να καταστήσει την περιοχή της Αφρικής προς τον Ατλαντικό ωκεανό, ζώνη διαλόγου και συνεργασίας, ενισχύοντας έτσι τη σταθερότητα και την από κοινού ανάπτυξη.