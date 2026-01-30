Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις
Κώστας Τασούλας και Λουκάς Παπαδήμος προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς και ειδικότερα της Ευρώπης και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα
- Φρίκη στις Σέρρες: 56χρονος κατηγορείται ότι βίασε την κατάκοιτη 78χρονη θεία του
- Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί - Προχωρούν σε νέα 48ωρη Τρίτη και Τετάρτη
- Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή - «Λάστιχο» το Σύνταγμα
- Τέλος σε απάτη με «βιτρίνα» μια Ferrari έβαλε η εφορία - Πώς τους τσάκωσαν
Με τον πρώην πρωθυπουργό, Λουκά Παπαδήμο, συναντήθηκε σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας.
Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς και ειδικότερα της Ευρώπης και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα.
Συζήτησαν, επίσης, θέματα που αφορούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα υψηλή αβεβαιότητα και πολλαπλούς κινδύνους
Δείτε φωτογραφικό στιγμιότυπο:
- Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις
- Ενισχύει την ακαδημία του ο Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον 17χρονο επιθετικό, Γκάμπριελ Κοντράσι
- «Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη
- Eurostat: Μεγάλες ανισότητες στον κατώτατο μισθό των χωρών της ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
- Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες
- Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα
- Eurovision 2026: Ποια κληρονόμος του οίκου Swarovski θα παρουσιάσει τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού στη Βιέννη
- Αναστάτωση στο Λονδίνο από φωτιά που ξέσπασε κοντά σε πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις