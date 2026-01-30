Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις

Με τον πρώην πρωθυπουργό, Λουκά Παπαδήμο, συναντήθηκε σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας.

Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς και ειδικότερα της Ευρώπης και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα.

Συζήτησαν, επίσης, θέματα που αφορούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα υψηλή αβεβαιότητα και πολλαπλούς κινδύνους

Δείτε φωτογραφικό στιγμιότυπο: