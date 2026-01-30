newspaper
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις
30 Ιανουαρίου 2026, 16:19

Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις

Κώστας Τασούλας και Λουκάς Παπαδήμος προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς και ειδικότερα της Ευρώπης και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα

Σύνταξη
Με τον πρώην πρωθυπουργό, Λουκά Παπαδήμο, συναντήθηκε σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας.

Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς και ειδικότερα της Ευρώπης και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα.

Συζήτησαν, επίσης, θέματα που αφορούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα υψηλή αβεβαιότητα και πολλαπλούς κινδύνους

Δείτε φωτογραφικό στιγμιότυπο:

Ο Λουκάς Παπαδήμος και ο Κώστας Τασούλας

Macro
S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

Business
Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

inWellness
inTown
Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών
30.01.26

Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών

«Η μάχη απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη για τα παιδιά μας, για τις οικογένειες και για το μέλλον της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση
ΠΑΣΟΚ 30.01.26

Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση

Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Γιώργος Παπανδρέου και Δημήτρης Μάντζος τόνισαν σε υπόμνημά τους «σοβαρές προκλήσεις για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου απειλούν να οδηγήσουν ξανά τη χώρα σε οικονομική και κοινωνική κρίση»

Σύνταξη
Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία
30.01.26

Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία

«Οι διαρκείς NAVTEX δεν έχουν καμία ουσία σε επίπεδο δικαίου», αναφέρει ο Νίκος Δένδιας και εκτιμά ότι οι ανακοινώσεις της Τουρκίας έγιναν για λόγους εσωτερικής πολιτικής

Σύνταξη
Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου

Μια προσωπική αναφορά στον αδελφό του πεσόντα αξιωματικού στα Ίμια, Τάκη, έκανε ο Νίκος Βλαχάκος, βουλευτής της ΝΔ στην ειδική συνεδρίαση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αλέξης Τσίπρας: Η προοδευτική απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό – Κείμενο θέσεων, αρχών και κατευθύνσεων
30.01.26

Αλέξης Τσίπρας: Η προοδευτική απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό – Κείμενο θέσεων, αρχών και κατευθύνσεων

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση συγκροτημένου κειμένου πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων, που θα αποτυπώνει τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία προοδευτικών πολιτικών ρευμάτων, «συγκροτώντας μια πειστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού».

Σύνταξη
Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα
in Confidential 30.01.26

Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα

Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πέφτει η ΝΔ αλλά το χειρότερο σενάριο αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Η αποχώρηση Αυλωνίτη από το ΚΙΔΗ του Στέφανου Κασσελάκη και το άγχος που τυλίγει το ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό
30.01.26

Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό

Στις άμεσες δράσεις της κυβέρνησης για το κυκλοφοριακό περιλαμβάνονται η μείωση των φορτηγών στον Κηφισό - αλλά όχι η πλήρης απαγόρευσή τους - και έξυπνα φανάρια

Κώστας Ντελέζος
Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, η κυβέρνηση επικαλείται την έρευνα της Δικαιοσύνης αλλά δεν παύει να παίρνει θέση για τη νομιμοφροσύνη της ελεγχόμενης επιχείρησης, επιδεικνύει δυσανεξία στην κριτική, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και κρύβεται πίσω από αμφισβητούμενες στατιστικές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ
29.01.26

Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ

«Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2004-2009, Α. Κοντός, αποδόμησε πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα συμψηφισμού της εγκληματικής οργάνωσης που δρα ανενόχλητη στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, με τις δυσκολίες και τα υπαρκτά προβλήματα του παρελθόντος», λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου σε νέο αγροτικό φορέα ο Αυγενάκης μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Τι δήλωσε
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου σε νέο αγροτικό φορέα ο Αυγενάκης μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Τι δήλωσε

Λίγες ώρες μετά την κατακραυγή, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανακοίνωσε πως «δεν αποδέχεται» τελικά τη θέση, ενώ έκανε λόγο για «στοχοποίηση» του ιδίου και της κυβέρνησης, εξαπολύοντας «πυρά» κατά της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Στον τόπο της τραγωδίας στα Τρίκαλα ο Φάμελλος – «Η κυβέρνηση θέλει να μπαζώσει την αλήθεια και να κρύψει τις ευθύνες της»
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Στον τόπο της τραγωδίας στα Τρίκαλα ο Φάμελλος – «Η κυβέρνηση θέλει να μπαζώσει την αλήθεια και να κρύψει τις ευθύνες της»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ελλιπέστατη στελέχωση» και μετατροπή των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας σε Ανεξάρτητη Αρχή, για τα αντεργατικά της νομοσχέδια που «πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο των δυστυχημάτων»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μητσοτάκης και ΝΔ συμφωνούν με τις εθνικά επικίνδυνες τοποθετήσεις Λαζαρίδη για «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο – Τον υπερασπίσθηκε ο Π. Μαρινάκης
29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Μητσοτάκης και ΝΔ συμφωνούν με τις εθνικά επικίνδυνες τοποθετήσεις Λαζαρίδη για «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο – Τον υπερασπίσθηκε ο Π. Μαρινάκης

«Σχεδόν 24 ώρες μετά τις διχαστικές δηλώσεις του και τη σαφή αποδοκιμασία του από τον ΥΠΕΞ, ο Λαζαρίδης όχι μόνο παραμένει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, αλλά τον υπερασπίζεται δημόσια ο Μαρινάκης», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη
30.01.26

«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη

Η πληθώρα των αλαζονικών δηλώσεων, των επιθέσεων και των θεωριών συνωμοσίας αναγκάζει τους απεσταλμένους να αναζητούν το μήνυμα μέσα στην παραφροσύνη του Τραμπ

Σύνταξη
Eurostat: Μεγάλες ανισότητες στον κατώτατο μισθό των χωρών της ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
30.01.26

Μεγάλες ανισότητες στον κατώτατο μισθό των χωρών της ΕΕ - Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Διευρυμένη ψαλίδα στους κατώτατους μισθούς στο σύνολο της ΕΕ δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat - O υψηλότερος κατώτατος μισθός ήταν 4,4 φορές υψηλότερος από τον χαμηλότερo

Σύνταξη
Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες
Κόσμος 30.01.26

Το Ιράν είναι έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες

Απαντώντας στις απειλές των ΗΠΑ για στρατιωτική δράση, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διεμήνυσε εκ νέου πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη είτε για διαπραγματεύσεις είτε για πόλεμο

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα
Social Europe 30.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα

Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα υπόσχονται τα εργαλεία μεταγραφής συνομιλιών με τεχνητή νοημοσύνη και εντάσσονται στην εργασιακή ρουτίνα. Ωστόσο, γίνονται φορείς έκθεσης προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές
30.01.26

Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές

Τα εργατικά ατυχήματα είναι το σκοτεινό πρόσωπο του τρόπου που αντιμετωπίστηκε η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα
Κόσμος 30.01.26

Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα

Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου που βρίσκεται ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ

Σύνταξη
Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών
30.01.26

Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών

«Η μάχη απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη για τα παιδιά μας, για τις οικογένειες και για το μέλλον της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»
30.01.26

Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»

Με μια πρεμιέρα που έμοιαζε περισσότερο με θεσμικό γεγονός παρά με απλή προβολή, το Melania παρουσιάστηκε στο Kennedy Center με έντονη πολιτική παρουσία, υπερβολικούς επαίνους και πρωτοφανή οικονομική επένδυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League
Europa League 30.01.26

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν για να βρεθεί στους «16» του Europa League - Στις 19 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, μια βδομάδα μετά η ρεβάνς στην Τσεχία

Σύνταξη
Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)
Champions League 30.01.26

Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)

Μετά τη League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα βρεθεί ξανά στον δρόμο του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά για τα play offs, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στους «16».

Σύνταξη
