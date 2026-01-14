Συνάντηση Τασούλα με Καραμανλή στο Προεδρικό Μέγαρο
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Με τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.
