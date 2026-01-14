Συνάντηση Τασούλα με Καραμανλή στο Προεδρικό Μέγαρο

Με τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.