Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA
Media 30 Ιανουαρίου 2026, 13:11

«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA

Στα χωριά του Έβρου, της Ηπείρου, της Κρήτης και στα νησιά της άγονης γραμμής, το κυριακάτικο ντέρμπι δεν είναι απλά άλλος ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Είναι αυτό που τους δίνει ζωή.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Spotlight

Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 23:40, για να μας ταξιδέψει στις διαχρονικές αξίες της ομαδικότητας, της φιλίας και της κοινότητας.

Σε ένα ταξίδι, μακριά από τα φώτα των μεγάλων σταδίων και των επαγγελματικών διοργανώσεων, αφιερωμένο στο ελληνικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στις τοπικές κοινωνίες, που το κρατούν ακόμα ζωντανό.

Με πρωταγωνιστές πρόσωπα της διπλανής πόρτας: αγρότες, δασκάλους, εργάτες, χασάπηδες, βοσκούς, παπάδες, νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία. Άνθρωποι που, για λίγο, αφήνουν την καθημερινότητά τους, φορούν τη φανέλα της τοπικής ομάδας και παίζουν με την ψυχή τους για το χωριό, για την παρέα, για τους συγχωριανούς τους.

YouTube thumbnail

Η κάμερα του «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» ακολουθεί κάθε τους βήμα, από τα σπίτια και τα καφενεία μέχρι τα χωράφια και το γήπεδο και αποτυπώνει τη ζεστασιά, τη φιλία και το πείσμα που κρύβεται πίσω από κάθε ερασιτεχνικό ματς.

Το «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα ντοκιμαντέρ. Είναι μια αυθεντική απεικόνιση της ελληνικής περιφέρειας, όπου το ποδόσφαιρο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος που ενώνει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και επαγγελμάτων. Κάθε αγώνας είναι γιορτή και κάθε γκολ γράφει ιστορία.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία / Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Αµοιρίδης

Διεύθυνση Παραγωγής: Θανάσης Νικολάου

Αφήγηση / Κείμενα: Στέφανος Τσιτσόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής: Αλεξάνδρα Καραµπουρνιώτη

Δηµοσιογραφική Έρευνα: Σταύρος Γεωργακόπουλος

Μοντάζ: Παύλος Παπαδόπουλος, Χρήστος Πράντζαλος, Αλέξανδρος Σαουλίδης, Γκρεγκ Δούκας

Εικονοληψία: Γιάννης Σαρόγλου, Ζώης Αντωνής, Γιάννης Εμμανουηλίδης, Δημήτρης Παπαναστασίου, Κωνσταντίνος Κώττας

Ηχοληψία: Παύλος Γκέροβ, Τάσος Καραδέδος

Σχεδιασμός Γραφικών: Θανάσης Γεωργίου

Εικονογράφηση: Βασίλης Γκογκτζιλάς

Μουσική τρέιλερ: Bonzai

Εκτέλεση Παραγωγής: AN Sports and Media

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

«ΒΙΛΑΤΖ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 23:40

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

Χρυσός: «Φρέναραν» τις αγορές οι κεντρικές τράπεζες μετά το ράλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδύουν και γιατί – Οι 3+1 καταλύτες

inWellness
inTown
Media
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 29.01.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφρεί μαζί με τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία
Απάντηση 30.01.26

Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία

«Οι διαρκείς NAVTEX δεν έχουν καμία ουσία σε επίπεδο δικαίου», αναφέρει ο Νίκος Δένδιας και εκτιμά ότι οι ανακοινώσεις της Τουρκίας έγιναν για λόγους εσωτερικής πολιτικής

Σύνταξη
Στον κλοιό της Kristin η χώρα – Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα
Επιμένει 30.01.26

Στον κλοιό της Kristin η χώρα - Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα

Το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό Kristin φέρνει νέα «κύματα χειμωνιάτικης κακοκαιρίας» σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη - Δείτε χάρτες με την πορεία της βροχόπτωσης και των ανέμων

Σύνταξη
Ψήφισμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την απώλεια του Δημάρχου Φιλιατών
Φόρος τιμής 30.01.26

Ψήφισμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την απώλεια του Δημάρχου Φιλιατών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, μετά τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου του Δημάρχου Φιλιατών Βασιλείου Τζίγκου, εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια ενός αξιόλογου στελέχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
«Γίνε ο γονιός που θέλεις να είσαι» – Δωρεάν βιωματικό εργαστήριο για γονείς από τον Δήμο Πειραιά
Κοινωνική πολιτική 30.01.26

«Γίνε ο γονιός που θέλεις να είσαι» – Δωρεάν βιωματικό εργαστήριο για γονείς από τον Δήμο Πειραιά

Η πρωτοβουλία αυτή, εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του δήμου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας με εξειδικευμένους φορείς.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που βρισκόταν εν κινήσει
Θεσσαλονίκη 30.01.26

Λεωφορείο του ΚΤΕΛ τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει (βίντεο και φωτογραφίες)

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του λεωφορείου το πρωί της Παρασκευής, την ώρα που αυτό βρισκόταν σε διασταύρωση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης - Δεν κινδύνεψαν επιβάτες

Σύνταξη
Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες για τις δεξαμενές – Η υπογραφή του Παπαστεργίου και τι απαντά ο υπουργός
Ελλάδα 30.01.26

Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες για τις δεξαμενές – Η υπογραφή του Παπαστεργίου και τι απαντά ο υπουργός

Η ΔΑΕΕ της Πυροσβεστικής αναζητά τα κενά και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία - Τι απαντά ο Δημήτρης Παπαστεργίου στην αναφορά για την υπογραφή του σε μελέτη του εργοστασίου Βιολάντα.

Σύνταξη
Κρήτη: Ζευγάρι με ακριβά γούστα – Τσέπωναν… Rolex, Omega, χρυσές λίρες και μανικετόκουμπα
Ελλάδα 30.01.26

Ζευγάρι με ακριβά γούστα - Τσέπωναν... Rolex, Omega, χρυσές λίρες και μανικετόκουμπα

Πολλά τα σπίτια που είχαν αδειάσει ένας 48χρονος και η 40χρονη σύντροφός του. Στο παρελθόν ο άντρας είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 42 ετών για διακεκριμένες κλοπές

Σύνταξη
Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο στην Αρκτική – Πώς τα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία άλλαξαν τη στρατηγική
Financial Times 30.01.26

Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο στην Αρκτική – Πώς τα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία άλλαξαν τη στρατηγική

Οι σκανδιναβικές χώρες επί δεκαετίες προσπαθούν να πιέσουν το ΝΑΤΟ να ρίξει το βάρος του στην Αρκτική. Η προσπάθεια του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία φαίνεται ότι λειτούργησε σαν αφύπνιση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεσπρωτία: Σε εξέλιξη η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων
Culture Live 30.01.26

Θεσπρωτία: Σε εξέλιξη η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων

Το αρχαίο θέατρο στα Γίτανα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Θεσπρωτίας, συνδεόμενο άρρηκτα με την ιστορία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ηπείρου.

Σύνταξη
Ιράν: Το Πεντάγωνο είναι έτοιμο και περιμένει εντολές του Τραμπ – Τα αραβικά κράτη προσπαθούν για αποκλιμάκωση
Σε τεντωμένο σχοινί 30.01.26

Το Πεντάγωνο δηλώνει ετοιμοπόλεμο και περιμένει εντολές του Τραμπ για το Ιράν - Προσπάθειες αποκλιμάκωσης από τα αραβικά κράτη

Το Ιράν δεν μπορεί να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για περιορισμό των στρατιωτικών του δυνατοτήτων κάτι που κάνει τα αραβικά κράτη να φοβούνται ότι μία αμερικανική επίθεση είναι πολύ πιθανή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;
Fizz 30.01.26

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;

Η Νίκι Μινάζ προκάλεσε αντιδράσεις όταν, μετά από κοινή εμφάνιση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανάρτησε φωτογραφία «Χρυσής Κάρτας Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί πως την έλαβε δωρεάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου

Μια προσωπική αναφορά στον αδελφό του πεσόντα αξιωματικού στα Ίμια, Τάκη, έκανε ο Νίκος Βλαχάκος, βουλευτής της ΝΔ στην ειδική συνεδρίαση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο