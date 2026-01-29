Οι ΗΠΑ παραδίδουν το κατασχεθέν δεξαμενόπλοιο Sophia M στη Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ παρέδωσαν στη Βενεζουέλα ένα δεξαμενόπλοιο που κατέσχεσαν αυτό το μήνα, σύμφωνα με δηλώσεις δύο αξιωματούχων των ΗΠΑ στο Reuters την Τετάρτη. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση στην οποία η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει ένα τέτοιο δεξαμενόπλοιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν εδώ και μήνες προσπάθειες κατάσχεσης πετρελαιοφόρων που συνδέονται με τη Βενεζουέλα, έχοντας πραγματοποιήσει επτά κατασχέσεις από τα τέλη του περασμένου έτους.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι το δεξαμενόπλοιο που παραδίδεται στις αρχές της Βενεζουέλας είναι το υπερδεξαμενόπλοιο M/T Sophia με σημαία Παναμά. Δεν ανέφεραν τον λόγο για τον οποίο επιστράφηκε το δεξαμενόπλοιο. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή, η οποία ηγείται των επιχειρήσεων παρεμπόδισης και κατάσχεσης, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο στο Reuters το οποίο και έβγαλε την είδηση.

To Sophia κατασχέθηκε ως υπό κυρώσεις πετρελαιοφόρο σκάφος από τη Βενεζουέλα

Το Sophia παρεμποδίστηκε στις 7 Ιανουαρίου από την Ακτοφυλακή και τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Τότε, η κυβέρνηση δήλωσε ότι το Sophia, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις, ήταν ένα «απάτριδο, υπό κυρώσεις πετρελαιοφόρο σκάφος του σκοτεινού στόλου».

Ο Τραμπ έχει εστιάσει την εξωτερική πολιτική του στη Λατινική Αμερική στη Βενεζουέλα, με αρχικό στόχο να απομακρύνει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο από την εξουσία. Αφού απέτυχε να βρει διπλωματική λύση, ο Τραμπ διέταξε τις αμερικανικές δυνάμεις να πετάξουν στη χώρα για να συλλάβουν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του σε μια τολμηρή νυχτερινή επιδρομή στις 3 Ιανουαρίου.

Έκτοτε, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ελέγχουν τους πετρελαϊκούς πόρους της Βενεζουέλας επ’ αόριστον, καθώς επιδιώκουν να ανοικοδομήσουν την ερειπωμένη πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας με ένα σχέδιο ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.