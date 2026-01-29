‘Εγκλημα, τέχνη και Sopranos: Το MoMI τιμάει τη σειρά που εγκαινίασε τη νέα «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης

Το ημερολόγιο έγραφε 10 Ιουνίου 2007 όταν μετά από 8 χρόνια, έξι κύκλους και 86 επεισόδια έπεφταν οι τίτλοι τέλους σε μια σειρά που έμελλε να αλλάξει τον κόσμο της τηλεόρασης για πάντα. Το The Sopranos δεν ήταν ένα ακόμα τηλεοπτικό σόου, αλλά αυτό που εγκαινίασε τη δεύτερη «χρυσή εποχή» της μικρής οθόνης.

Από τότε έχουν περάσει 19 χρόνια, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το δημιούργημα του Ντέιβιντ Τσέιζ, που έβαλε τις βάσεις για την τηλεόραση των εκατομμυρίων και υπερπαραγωγών που όλοι γνωρίζουμε σήμερα.

Μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια ζωής, η σειρά The Sopranos κέρδισε 21 βραβεία Emmy, 5 Χρυσές Σφαίρες, ενώ θεωρείται μια από τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών. Και το MoMI στη Νέα Υόρκη είναι έτοιμο να την τιμήσει με μια μεγάλη αναδρομική έκθεση.

Το Μουσείο Κινούμενης Εικόνας, στις 14 Φεβρουαρίου, θα εγκαινιάσει την έκθεση Stories and Sets for The Sopranos, που είναι αφιερωμένη στην εξέλιξη, τον αντίκτυπο και τη διαρκή επιρροή της σειράς στον κόσμο της τηλεόρασης.

Η έκθεση αποτελείται από μία τεράστια γκάμα φυσικών αντικειμένων από την παραγωγή, εμβληματικά ενδύματα που φορούσε ο Τζέιμς Γκαντολφίνι ως Tony Soprano, πρωτότυπα σενάρια και σκηνικά. Παρουσιάζοντας αυτά τα αντικείμενα, το MoMI στοχεύει να δείξει πώς η σειρά γεφύρωσε την απόσταση μεταξύ της κινηματογραφικής αφήγησης και της τηλεόρασης.

Ο Πίτερ Τσέιζ, αλλά και οι ηθοποιοί Έντι Φάλκο, Στίβεν Βαν Ζαντ, Αναμπέλα Σιόρα και Ντόμινικ Κιανέζε θα συμμετέχουν σε συζητήσεις με τους θαυμαστές και θα αποκαλύψουν πώς δημιουργήθηκαν ο αφηγηματικός και ο οπτικός κόσμος της.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Μαΐου.