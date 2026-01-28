newspaper
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν
Διεθνής Οικονομία 28 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν

Έπειτα από έναν χρόνο Τραμπ στην εξουσία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται και τις δουλειές τους να πηγαίνουν τόσο καλά όσο ποτέ. Τα γεύματα στον Λευκό Οίκο απέδωσαν τα μέγιστα.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Spotlight

Μπορεί πριν εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ να μην είχαν εκφραστεί και με τον πιο φιλικό τρόπο απέναντί του –με εξαίρεση τον Έλον Μασκ-, αλλά ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τεχνολογικών κολοσσών (Big Tech) μάλλον πίνουν νερό στο όνομά του. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν από αυτούς που κάθισαν σε περίβλεπτες θέσεις στην ορκωμοσία του και τελικά μεταξύ αυτών που πλήρωσαν πολλά ως δωρητές της εκστρατείας του.

Οι ηγέτες της Σίλικον Βάλεϊ, όπως ο Έλον Μασκ, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Τζεφ Μπέζος της Amazon, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta και άλλοι έχουν εκμεταλλευθεί τις κανονιστικές ελαφρύνσεις, ευνοϊκές πολιτικές και σε ορισμένες περιπτώσεις επικερδείς κυβερνητικές συμβάσεις.

Οι Financial Times «μετρούν» πόσο ωφελήθηκαν οι μεγάλοι της τεχνολογίας, χάρη στις σχέσεις συναλλαγής που έχουν αναπτύξει με τον Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Έλον Μασκ – CEO της TESLA

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία Τραμπ με μια ακμάζουσα επιχειρηματική αυτοκρατορία και τεράστια επιρροή στην κυβέρνηση. Προηγουμένως είχε ξοδέψει περισσότερα από 250 εκατ. για να ενισχύσει την προεκλογική εκστρατεία, ενώ ήταν από τις πιο δυνατές φωνές υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ.

Επιβραβεύθηκε με τη θέση του υπερυπουργού Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, ωστόσο δεν απέφυγε τη σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είχε αποτέλεσμα να χάσει η Tesla πολλά δισεκατομμύρια σε κεφαλαιοποίηση. Απείλησε μέχρι και δικό του κόμμα να φτιάξει, αλλά το τελευταίο διάστημα έχει επιστρέψει στην ασφαλή αγκαλιά του Λευκού Οίκου. Δειπνεί με τον πρόεδρο, κάνει δωρεές στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, οι μετοχές της Tesla ανακάμπτουν. Ο στενός συνεργάτης του, Τζάρεντ Άϊζακμαν ορίστηκε επικεφαλής της NASA, και κλείνει δουλειές με τη SpaceX του Μασκ. Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok έχει τεθεί στη διάθεση του Πενταγώνου και άλλων ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Ένα ομοσπονδιακό πλαίσιο για τα αυτόνομα οχήματα που καταρτίστηκε από την κυβέρνηση Τραμπ, το οποίο υπόσχεται να άρει τα «περιττά ρυθμιστικά εμπόδια», είναι επίσης πιθανό να αποτελέσει πλεονέκτημα για τις προσπάθειες της Tesla να αναπτύξει έναν στόλο ρομποτικών ταξί.

Ο πλούτος που συσσωρεύτηκε από τον Μασκ τον τελευταίο χρόνο φτάνει τα 234 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τζεφ Μπέζος – Ιδρυτής της Amazon

Ο Μπέζος φλέρταρε ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ τόσο κατά την προεκλογική περίοδο όσο και αργότερα, ώστε να προστατευθεί από συγκρούσεις μαζί του. Έφτασε στο σημείο να κόψει άρθρο στήριξης στην Κάμαλα Χάρις, Washington Post, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν αντιδράσεις από τους αναγνώστες και τους συντάκτες. Η Amazon πλήρωσε 40 εκατομμύρια δολάρια για ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ, το οποίο θα κυκλοφορήσει αυτόν τον μήνα.

Blue Origin/Handout via REUTERS.

Η εταιρεία δεν έχει συμμετάσχει σε αγωγές που υποστηρίζονται από άλλες αμερικανικές επιχειρήσεις που αμφισβητούν τη νομιμότητα των δασμολογικών μέτρων του Τραμπ. Αντ’ αυτού, επαίνεσε τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που δαπανά σε κέντρα δεδομένων — επενδύσεις που βοηθούν στην ενίσχυση της οικονομίας των ΗΠΑ. Οι εταιρείες του Μπέζος, συμπεριλαμβανομένης της πυραυλικής επιχείρησης Blue Origin, έχουν σε μεγάλο βαθμό αποφύγει να γίνουν στόχοι της κυβέρνησης.

Και παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε την Amazon για «εχθρική και πολιτική πράξη» όταν διεξήγαγε εσωτερικές συνομιλίες σχετικά με την καταγραφή του αντίκτυπου των δασμολογικών μέτρων στις τιμές ορισμένων προϊόντων, όλα λύθηκαν. Αρκούσε ένα προσωπικό τηλεφώνημα του Μπέζος στον Ντόναλντ Τραμπ.

Όλα αυτά, απέφεραν τον ιδρυτή της Amazon περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα χρόνο.

Μαρκ Ζούκερμπεργκ – CEO της Meta

Ο πρόεδρος απείλησε τον Ζούκερμπεργκ με φυλάκιση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, διότι η Meta έκοψε τον Τραμπ από το Facebook και το Instagram μετά τις επιθέσεις στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ το 2021. Ωστόσο, όλα περασμένα-ξεχασμένα. Σε επίσημα γεύματα κάθεται εκ δεξιών του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έχει υποσχεθεί να επενδύσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, για να ενισχύσει τις ΗΠΑ στον αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη εναντίον της Κίνας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιταχύνει τις άδειες για τα δαπανηρά και ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων που απαιτούνται για το όραμα της «προσωπικής υπερ-νοημοσύνης» του Ζούκερμπεργκ. Επίσης, τον στηρίζει έναντι της ΕΕ, με την οποία η Meta έχει ανοιχτές νομικές υποθέσεις. Ο Ζούκερμπεργκ διόρισε πρόεδρο της εταιρείας του τη σύμμαχο του Τραμπ, Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ.

Παρά τις ανοιχτές νομικές υποθέσεις που έχει η Meta στις ΗΠΑ, τους τελευταίους 12 μήνες έχει συσσωρεύσει περίπου 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τιμ Κουκ – CEO της Apple

Οι μετοχές της Apple δέχτηκαν πλήγμα στις αρχές του 2025 μετά τους δασμούς λόγω «φαιντανύλης» του Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στην Apple επειδή δεν παράγει iPhone στις ΗΠΑ και επειδή στράφηκε στην Ινδία ως δεύτερο προμηθευτή. Αλλά ο Κουκ κατόρθωσε να να εκτονώσει τη σύγκρουση, με δημόσιες δηλώσεις, μια υπόσχεση για επένδυση 100 εκατ. δολαρίων, αλλά και ένα χρυσό και γυάλινο τρόπαιο που χάρισε στον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, πέτυχε μια εξαίρεση από τους δασμούς.

Cook, σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση στο Οβάλ Γραφείο, εκτόνωσε τις εντάσεις ενισχύοντας μια προηγούμενη δέσμευση για την κατασκευή κατά 100 δισεκατομμύρια δολάρια και παρουσιάζοντας στον πρόεδρο ένα γυάλινο και χρυσό τρόπαιο, εξασφαλίζοντας μια εξαίρεση από τους νέους δασμούς.

Η εταιρεία διατήρησε τις πολιτικές της για την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη, παρά τη σύντομη παρέμβαση του Τραμπ. Και το υπουργείο Δικαιοσύνης εμφανίζεται ανοιχτό σε συμβιβασμό με την Apple σε μια αγωγή για αντιμονοπωλιακές πρακτικές.

Επίσης, το Εθνικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων απέσυρε τις υποθέσεις κατά της Apple σχετικά με τις πρακτικές απασχόλησης. Και ένας από τους εξωτερικούς δικηγόρους της εταιρείας διορίστηκε σε υψηλόβαθμη κρατική θέση.

Τα κέρδη ήταν σημαντικά. Η αξία των μετοχών της Apple, εκ των οποίων ο Κουκ κατέχει 3,3 εκατομμύρια, έχει σχεδόν κατά 15% από την ορκωμοσία του Τραμπ.

Σαμ Άλτμαν – CEO της openai

Ο Άλτμαν, ο οποίος χαιρέτησε την εκλογή του Τραμπ το 2016 γράφοντας στο Twitter «αυτό μου φαίνεται σαν το χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί στη ζωή μου», πραγματοποίησε μια αξιοσημείωτη προσέγγιση με τον πρόεδρο.

Ο 40χρονος στάθηκε δίπλα στον Τραμπ την πρώτη εβδομάδα της νέας κυβέρνησης για να ανακοινώσει ένα σχέδιο 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ. Είχε προηγηθεί μια προσωπική δωρεά 1 εκατομμυρίου δολαρίων στο ταμείο ορκωμοσίας του Τραμπ.

Παρά τη σύγκρουσή του με τον Έλον Μασκ, ο Άλτμαν επικεντρώθηκε στην «εμπορική διπλωματία». Υποστηρίζει ότι η ηγεσία των ΗΠΑ στην κρίσιμη τεχνολογία εξαρτάται από την επιτυχία της OpenAI. Η εταιρεία του έχει ξεκινήσει κατασκευή κέντρων δεδομένων σε πολιτείες των Ρεπουμπλικανών. Επίσης, συνεργάζεται με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την ανάπτυξη υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης σε χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Τα κέρδη ήταν σημαντικά. Η OpenAI, μια ιδιωτική εταιρεία, έχει σημειώσει άνοδο της αποτίμησής της από 157 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη του 2024 σε 500 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα.

Σουντάρ Πιτσάι – CEO της Google

Ο Πιτσάι βρισκόταν σε ιδιαίτερα επισφαλή θέση κατά την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν εξοργισμένος για τον αποκλεισμό του από το YouTube το 2021 μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο. Κατηγορούσε την Google ότι χειραγώγησε τα αποτελέσματα για να προωθήσει αρνητικές ιστορίες γι’ αυτόν.

Μετά τις εκλογές όμως, ο Σουντάρ Πιτσάι επισκέφθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ και δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στο ταμείο ορκωμοσίας του, ποσό τριπλάσιο από το 2017. Η εταιρεία αργότερα διευθέτησε μια αγωγή που την κατηγορούσε για λογοκρισία, δωρίζοντας 22 εκατομμύρια δολάρια στο έργο της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου. Επίσης, μείωσε τις τιμές για το κυβερνητικό cloud computing και τις συμβάσεις τεχνητής νοημοσύνης.

REUTERS/Kylie Cooper

Ο Πιτσάι έχει επίσης δεσμευτεί να δαπανήσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, με περισσότερα να πηγαίνουν για τον εκσυγχρονισμό σταθμών παραγωγής ενέργειας και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Βέβαια, εκκρεμούν δύο δικαστικές υποθέσεις για παραβίαση του νόμου περί μονοπωλίων, η εξέλιξη των οποίων εξαρτάται από τον Λευκό Οίκο.

Παρά την αναθέρμανση των σχέσεων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ συνέχισε να επιδιώκει δύο μονοπωλιακές υποθέσεις κατά της Google που απειλούσαν να διαλύσουν την εταιρεία. Ένας δικαστής πέρυσι αρνήθηκε να επιβάλει διάσπαση σε μία από τις υποθέσεις. Η απόφαση για το αν θα ασκηθεί έφεση κατά αυτής της απόφασης και πόσο επιθετικά θα ασκηθεί εναπόκειται τώρα στον Λευκό Οίκο.

Τα οικονομικά κέρδη, πάντως, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα. Η τιμή της μετοχής της Alphabet έχει αυξηθεί κατά 66% τον τελευταίο χρόνο, καθιστώντας την τη δεύτερη πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο.

Σου Ζι Τσου – CEO του ΤikΤok

Καθώς ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok αντιμετώπισε πλήρη απαγόρευση της πλατφόρμας στις ΗΠΑ. Η διορία για εξαγορά μέρους της TikTok παρήλθε πριν από την ορκωμοσία Τραμπ. Έκτοτε, ο Αμερικανός πρόεδρος καθυστερεί την εφαρμογή της απαγόρευσης στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία με την ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok, και μια ομάδα Αμερικανών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της Oracle, συμμάχου του Τραμπ, Λάρι Έλισον. Η συμφωνία, που επισφραγίστηκε αργότερα το 2025, επιτρέπει στην ByteDance, με έδρα το Πεκίνο, να λαμβάνει περισσότερο από το 50% των αμερικανικών κερδών της εφαρμογής, παρά το γεγονός ότι διατήρησε μόνο περίπου το ένα πέμπτο της αμερικανικής μονάδας.

Αργότερα, ο Λευκός Οίκος άνοιξε έναν λογαριασμό TikTok. Ο Τραμπ έχει επίσης επανειλημμένα επαινέσει την πλατφόρμα για τη βοήθεια να κερδίσει τις εκλογές του 2024, αψηφώντας εξέχοντες Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο, οι οποίοι έχουν προειδοποιήσει ότι η Κίνα θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει για να επηρεάσει αθέμιτα τους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Τους τελευταίους 12 μήνες, η αποτίμηση της ιδιωτικής ByteDance έχει εκτοξευθεί στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
Ηλεκτροκίνηση 27.01.26

Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Στοχεύει σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Σύνταξη
Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων
Κατευνασμός 26.01.26

Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων

Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εισαγωγικούς δασμούς στον βόρειο γείτονά της. Η συμφωνία με Κίνα έριξε λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Ο χρυσός σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία
Αξία-καταφύγιο 26.01.26

Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό που σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τιμή του χρυσού σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων, και ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια.

Σύνταξη
Airbus: Καμπανάκι του CEO για γεωπολιτικούς κινδύνους και εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Στη δίνη των γεωπολιτικών εντάσεων η Airbus: Προσαρμογή ή ρίσκο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus προειδοποιεί για νέες απειλές στο παγκόσμιο περιβάλλον της αεροναυπηγικής, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων και του προστατευτισμού

Σύνταξη
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ
Σχεδιασμός ΕΕ 25.01.26

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ

Οι απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία δίνουν επείγουσα σημασία στις προσπάθειες της περιοχής να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εργασία πέρα από τα σύνορα της ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Εργασία πέρα από τα σύνορα: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία

Στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, το 17 % των ατόμων από την ΕΕ που αναζητούν εργασία έχουν διεθνή εργασιακή εμπειρία, η οποία τους έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από την πατρίδα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία
Πρόβλημα για την υγεία 25.01.26

Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι χαμηλοί φόροι τροφοδοτούν παχυσαρκία, χρόνιες ασθένειες και τραυματισμούς, ενώ στερούν από τα κράτη πολύτιμα έσοδα πρόληψης

Γεώργιος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση
Ελλάδα 28.01.26

Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση

«ΤΑ ΝΕΑ» στη διαδικτυακή παρουσίαση του οδικού χάρτη από την πρόεδρο των συμβολαιογράφων και την εκπρόσωπο της ψηφιακής πλατφόρμας, που απάντησαν σε 500 ερωτήσεις για τη σωστή και ασφαλή εξυπηρέτηση των πολιτών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Σύνταξη
Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;
Κόσμος 28.01.26

Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;

Η έρευνα για διαφθορά εναντίον του Ζανγκ Γουσία, δεδομένης της βαθιάς φιλίας του με τον κινέζο πρόεδρο, κάνει τους αναλυτές να μιλούν ακόμη και για προετοιμασία πραξικοπήματος

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0
Κρατική τρομοκρατία 28.01.26

Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0

Η φονική δράση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα, η επικοινωνιακή αναδίπλωση Τραμπ και οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»
Top Secret 28.01.26

Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»

Ένας από τους βαθύτερους γνώστες των κινδύνων που βρίσκονται στη Γροιλανδία, δηλώνει μπερδεμένος με την πρεμούρα των ηγετών να εκμεταλλευτούν τη Γροιλανδία: Όπως εξηγεί ο ίδιος αυτή τη γωνιά του πλανήτη τη φοβάται ακόμα ο καπιταλισμός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.01.26

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

Ο Αντρέι Σιμπίχα, ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, δήλωσε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τα εδάφη και τον πυρηνικό σταθμό να παραμένουν «αγκάθια» στην συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ
Κόσμος 28.01.26

Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ

Πράκτορας της ICE έμαθε πως τα προξενεία θεωρούνται ξένο έδαφος, όταν επιχείρησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ στη Μινεάπολη, για να δει τους υπαλλήλους να του μπλοκάρουν την είσοδο

Σύνταξη
Ζήτημα εμπιστοσύνης
Opinion 28.01.26

Ζήτημα εμπιστοσύνης

Η Ουάσιγκτον, απομακρυνόμενη από παραδοσιακές αρχές και αντιλήψεις, κάνει όλους τους συμμάχους της να μουδιάζουν και να ψάχνονται.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό
Κόσμος 28.01.26

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό

Πριν ορκιστεί και αναλάβει τα βουλευτικά του καθήκοντα, ο Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο συνελήφθη όπως επέστρεφε από τη Γουατεμάλα στον Παναμά, πριν αποκτήσει ασυλία

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο
Κόσμος 28.01.26

Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο

Μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική φέρονται να έστησαν ενέδρα σε δυνάμεις του στρατού, στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία

Σύνταξη
Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ
Κόσμος 28.01.26

Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS, δύο πράκτορες είναι αυτοί που ερευνώνται για την δολοφονία του νοσηλευτή, Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο – επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο – επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ακυρώνονται οι εκδρομές για τη Λυών, ενώ η θύρα 4 θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη (28/1) για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Σύνταξη
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο