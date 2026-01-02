newspaper
Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 20:01
Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από καραμπίνα - Συνελήφθη ο πατέρας του
Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025
Κόσμος 02 Ιανουαρίου 2026 | 00:31

Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025

Ολόκληρη η προεδρία του Τραμπ βασίζεται σε δημόσιες διαμάχες. Πρόκειται για έναν πρόεδρο των μέσων ενημέρωσης, του οποίου ο χαρακτήρας δημιουργήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ήταν μια πολυάσχολη χρονιά για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της δεύτερης θητείας του, εφάρμοσε την σκληρή πολιτική του κατά της μετανάστευσης, προσπάθησε να επιλύσει (;) διάφορους πολέμους και μοίρασε δασμούς.

«Ολόκληρη η προεδρία του Τραμπ βασίζεται σε δημόσιες διαμάχες. Πρόκειται για έναν πρόεδρο των μέσων ενημέρωσης, του οποίου ο χαρακτήρας δημιουργήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης», λέει ο Δρ Μαρκ Σανάχαν, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής συμμετοχής στο Πανεπιστήμιο του Σάρρεϋ.

«Πρέπει να κερδίσει και, για να κερδίσει, κάποιος άλλος πρέπει να χάσει. Και οι διαμάχες που είχε στα μέσα ενημέρωσης είναι ένας μικροκοσμός αυτού».

Από τον Έλον Μασκ έως τον Τζίμι Κίμελ, εδώ είναι μερικές από τις μεγαλύτερες διαμάχες του Τραμπ το 2025 σύμφωνα με το Time Magazine.

Τζίμι Κίμελ και οι νυχτερινές εκπομπές

Τον Σεπτέμβριο, ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ κορόιδεψε τον Τραμπ για την απάντησή του σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την δολοφονία του Κερκ. Όταν η απάντηση του Τραμπ επικεντρώθηκε στην κατασκευή της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου και όχι στον θάνατο του συντηρητικού σχολιαστή, ο Κίμελ αστειεύτηκε:

«Δεν θρηνεί έτσι ένας ενήλικας τον φόνο κάποιου που αποκαλούσε φίλο… Έτσι θρηνεί ένα τετράχρονο παιδί ένα χρυσόψαρο».

Ο κωμικός συνέχισε λέγοντας ότι η «συμμορία MAGA» προσπαθούσε να «κερδίσει πολιτικούς πόντους» μετά τη δολοφονία του Κερκ.

Η αντίδραση ήταν άμεση. Μετά τα σχόλιά του, το ABC ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει επ’ αόριστον την εκπομπή του Kimmel.

«Εξαιρετικά νέα για την Αμερική: Η εκπομπή Jimmy Kimmel Show, που αντιμετώπιζε προβλήματα τηλεθέασης, ακυρώνεται», έγραψε ο Πρόεδρος στο Truth Social ως απάντηση.

«Συγχαρητήρια στο ABC που τελικά βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει».

Ο Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο και άλλους παρουσιαστές talk show. «Ο Κίμελ δεν έχει κανένα ταλέντο και χειρότερη τηλεθέαση ακόμα και από τον Κολμπέρ, αν αυτό είναι δυνατό. Αυτό αφήνει τον Τζίμι Φάλον και τον Σεθ Μάγιερ, δύο μεγάλους χαμένους», είπε.

Οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι η απόφαση του ABC ήρθε μετά από πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) Μπρένταν Καρ να απειλεί με ρυθμιστικά μέτρα κατά του δικτύου λίγες ώρες πριν από την απόφασή του.

Ο Σεθ Μάγιερς, ο οποίος επίσης δέχτηκε κριτική από τον Τραμπ, είπε ότι η κυβέρνησή του «επιχειρεί να καταστείλει την ελευθερία του λόγου», κατά τη διάρκεια της εκπομπής του NBC Late Night With Seth Meyers. Ο Σίβεν Κολμπέρ επίσης υποστήριξε τον Kimmel στην εκπομπή του, The Late Show, περιγράφοντας την απόφαση ως «κατάφωρη λογοκρισία».

Η εκπομπή του Κολμπέρ ακυρώθηκε από το CBS τον Ιούλιο για οικονομικούς λόγους, σύμφωνα με το δίκτυο. Ωστόσο, άλλοι εξέφρασαν ανησυχίες ότι η ακύρωση έγινε λόγω πίεσης από την κυβέρνηση Τραμπ, ειδικά δεδομένης της χρονικής στιγμής.

Ο Τραμπ χαιρέτισε την ακύρωση της εκπομπής του Κολμπέρ, η οποία θα προβληθεί για τελευταία φορά τον Μάιο του 2026.

Όσον αφορά το Jimmy Kimmel Live!, η εκπομπή επέστρεψε στον αέρα μια εβδομάδα μετά την αναστολή της, με τον Κίμελ να χρησιμοποιεί τον μονόλογο της έναρξης για να υπερασπιστεί την ελευθερία του λόγου.

Οι εντάσεις μεταξύ Τραμπ και Κίμελ δεν δείχνουν σημάδια να υποχωρούν.

Ο Κίμελ ολοκλήρωσε το 2025 αναδεικνύοντας τον Τραμπ στο «εναλλακτικό χριστουγεννιάτικο μήνυμά» του για τον βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό Channel 4.

Αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες «No Kings» που έλαβαν χώρα σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κίμελ χαρακτήρισε τον Πρόεδρο ως «τον τύπο που νομίζει ότι είναι ο βασιλιάς μας» και είπε ότι «η τυραννία ανθεί» στην Αμερική.

Έλον Μασκ

Η σχέση μεταξύ του Μασκ και του Προέδρου ξεκίνησε ως συμμαχία, με τον CEO της X και της Tesla να υποστηρίζει την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ μέχρι το 2024.

Τον Ιανουάριο, ο Μασκ διορίστηκε ως ανεπίσημος επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE), με αποστολή να καταργήσει αρκετές ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος Παιδείας και της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID).

Ο Μασκ τελικά αποσύρθηκε από τη κυβερνητική του εργασία στο DOGE και η σχέση του με τον Τραμπ σύντομα επιδεινώθηκε δραματικά.

Την ημέρα πριν από την ανακοίνωση της αποχώρησής του, ο Μασκ επέκρινε το πακέτο δαπανών των Ρεπουμπλικάνων με τίτλο «One Big, Beautiful Bill» (Ένα μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο).

Σε συνέντευξή του στο CBS, ο δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι ήταν «απογοητευμένος που είδε το τεράστιο νομοσχέδιο δαπανών», προσθέτοντας ότι υπονομεύει την αποστολή του DOGE.

Μετά από μια σειρά από αιχμηρές ανταλλαγές δηλώσεων, η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο Μασκ δημοσίευσε:

«Ώρα να ρίξω τη μεγάλη βόμβα: ο @realDonaldΤραμπ βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν», σε μια ανάρτηση στο X που έχει πλέον διαγραφεί.

Η διαμάχη τελικά ηρέμησε, με τον Μασκ να δηλώνει στις 11 Ιουνίου ότι ορισμένα από τα σχόλιά του ήταν «υπερβολικά».

«Ο Τραμπ δεν είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρος, οπότε δεν πρόκειται ποτέ να μοιραστεί τα φώτα της δημοσιότητας με κανέναν άλλο», λέει ο Σανάχαν.

«Κάποια στιγμή θα υπάρξει και άλλη ρήξη».

Γκάβιν Νιούσομ

Η Κριστίνα Μπελαντόνι, καθηγήτρια επαγγελματικής πρακτικής δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, επισημαίνει τη διαμάχη του Τραμπ με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ως μία από τις πιο αποκαλυπτικές πολιτικές συγκρούσεις της χρονιάς, στην οποία ο Νιούσομ «προκάλεσε σκόπιμα την αρκούδα».

Καθώς οι πυρκαγιές μαίνονταν στη νότια Καλιφόρνια τον Ιανουάριο, ο Τραμπ αναβίωσε το παλιό του παρατσούκλι «Newscum», κατηγορώντας τον Δημοκρατικό κυβερνήτη. Το γραφείο Τύπου του Νιούσομ απάντησε ότι «ο κυβερνήτης επικεντρώνεται στην προστασία των ανθρώπων, όχι στο να παίζει πολιτικά παιχνίδια».

Η διαμάχη κλιμακώθηκε ξανά το καλοκαίρι, όταν ξεσπάσαν διαμαρτυρίες στο Λος Άντζελες για τις επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) που πραγματοποιούνταν σε όλη την πόλη.

Ο Τραμπ ανταποκρίθηκε στις διαδηλώσεις αποστέλλοντας την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες, χωρίς να ζητήσει ή να λάβει την έγκριση της ηγεσίας της πόλης.

Ο Νιούσομ χαρακτήρισε την κίνηση «σκόπιμα προκλητική» και προχώρησε σε δικαστική μάχη κατά της αποστολής, κερδίζοντας μια σειρά από νομικές νίκες κατά της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι δύο άνδρες συνέχισαν να συγκρούονται για τις προσπάθειες αναδιαμόρφωσης των εκλογικών περιφερειών στην Καλιφόρνια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ο Νιούσομ υιοθέτησε όλο και περισσότερο τον πολιτικό στυλ του Τραμπ, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο — μια αξιοσημείωτη αλλαγή για έναν Δημοκρατικό κυβερνήτη.

Ξεκίνησε ένα «Patriot Shop» για να ανταγωνιστεί το κατάστημα MAGA του Τραμπ και συχνά φαίνεται να χλευάζει το στυλ των αναρτήσεων του Τραμπ στο Truth Social, που είναι γραμμένες με κεφαλαία γράμματα.

Ο Νιούσομ υποστηρίζει ότι ακολουθεί το παράδειγμα του Τραμπ. «Αν έχετε προβλήματα με αυτά που δημοσιεύω, σίγουρα θα πρέπει να ανησυχείτε για αυτά που δημοσιεύει ως Πρόεδρος», είπε.

Ο Σανάχαν λέει ότι η τακτική του Νιούσομ θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη για τους Δημοκρατικούς που επιδιώκουν να ανατρέψουν τις θέσεις των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους.

«Ο Νιούσομ είναι εξίσου επιδέξιος στο να παίζει με τα μέσα ενημέρωσης και ιδιαίτερα με τα social media, και αυτό έχει ενοχλήσει τον Τραμπ. Δεν του αρέσει να τον κοροϊδεύουν», λέει.

BBC

Η διαμάχη του Τραμπ με το BBC κλιμακώθηκε γρήγορα τον Νοέμβριο, μετά την αναφορά της εφημερίδας Telegraph ότι ένα ντοκιμαντέρ του BBC Panorama για τις ταραχές στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου περιλάμβανε μονταρισμένο υλικό από τις ομιλίες του Προέδρου, προκαλώντας ανησυχία ότι το αποτέλεσμα ήταν παραπλανητικό.

Το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2024, συνδύαζε δύο αποσπάσματα από ομιλίες του Τραμπ προς τους υποστηρικτές του στην Ουάσιγκτον πριν από τις ταραχές στο Καπιτώλιο το 2021.

Ένα εσωτερικό σημείωμα που φέρεται να εξέτασε η εφημερίδα Telegraph έδειξε ανησυχίες ενός ανεξάρτητου συμβούλου σχετικά με «συστημική» μεροληψία σε σχέση με την επεξεργασία.

Εν μέσω αυξανόμενων επικρίσεων, ο Τιμ Ντέιβι, τότε γενικός διευθυντής της BBC, και η Ντεμπόρα Τέρνς, τότε διευθύνουσα σύμβουλος της News, παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους. Η BBC δημοσίευσε μια διορθωτική σημείωση σχετικά με την επεξεργασία και ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ για το «λάθος κρίσης».

YouTube thumbnail

Στις 15 Δεκεμβρίου, η νομική ομάδα του Προέδρου κατέθεσε αγωγή για δυσφήμιση κατά του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, ζητώντας αποζημίωση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επεξεργασία, την οποία η αγωγή χαρακτήρισε ως «ψευδή, δυσφημιστική, παραπλανητική, υποτιμητική, προκλητική και κακόβουλη απεικόνιση του Προέδρου Τραμπ».

Η αγωγή κατηγορεί επίσης το BBC ότι προσπάθησε να «παρεμβαίνει και να επηρεάζει» τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Το BBC έχει δηλώσει την πρόθεσή του να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια στη νομική ενέργεια.

Το Δημοκρατικό Κόμμα

Ο Τραμπ έχει κηρύξει «ομοσπονδιακή κατάληψη» πολλών δημοκρατικών πόλεων φέτος, αποστέλλοντας την Εθνοφρουρά σε μέρη όπως το Πόρτλαντ και η Ουάσιγκτον. Έχουν ξεσπάσει αρκετές νομικές διαμάχες, με ορισμένες πόλεις να αντιδρούν στις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ.

Εν μέσω των διαφορών σχετικά με την αποστολή της Εθνοφρουράς, έλαβε χώρα και το μακροβιότερο shutdown της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί βουλευτές εμπλέκονταν σε μια σκληρή 43ήμερη αντιπαράθεση, που επικεντρώθηκε κυρίως στον αγώνα για την παράταση των επιδομάτων Obamacare, τα οποία λήγουν στο τέλος του έτους.

Μέχρι τη στιγμή που η κυβέρνηση άνοιξε ξανά στις 13 Νοεμβρίου, εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν χάσει τις επιδοτήσεις SNAP και πολλοί ομοσπονδιακοί υπάλληλοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα χωρίς αμοιβή.

Ωστόσο, το Δημοκρατικό Κόμμα δεν κατάφερε να επιτύχει την παράταση των επιδομάτων υγειονομικής περίθαλψης που ήταν στο επίκεντρο της διαμάχης, με αποτέλεσμα πολλοί να υποστηρίξουν ότι η διακοπή λειτουργίας ήταν μια αποτυχημένη επιχείρηση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας, ο Τραμπ ήρθε σε σύγκρουση με τον ηγέτη της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ο οποίος απέρριψε σθεναρά το νομοσχέδιο χρηματοδότησης των Ρεπουμπλικάνων και υποστήριξε ότι το κλείσιμο δεν πρέπει να τερματιστεί χωρίς την παράταση των επιδομάτων του Obamacare.

«Νόμιζε ότι μπορούσε να σπάσει τους Ρεπουμπλικάνους, αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι τον έσπασαν», είπε ο Τραμπ πριν υπογράψει το νομοσχέδιο για τον τερματισμό του κλεισίματος.

Στις 18 Δεκεμβρίου, ο Σούμερ επέκρινε την έλλειψη ενός σταθερού σχεδίου για όσους εξαρτώνται από τις επιδοτήσεις του Obamacare. «Δεκαπέντε εκατομμύρια άνθρωποι θα χάσουν την ασφάλιση υγείας τους επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ το επέτρεψε», είπε.

Ο πόλεμος των λέξεων μεταξύ τους για τις επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης και άλλα θέματα φαίνεται ότι θα συνεχιστεί το 2026.

Ρόζι Ο’Ντόνελ

Ο Τραμπ αναζωπύρωσε επίσης μια διαμάχη που χρονολογείται πολύ πριν από την πολιτική του καριέρα.

Τον Ιούλιο, εν μέσω των ανανεωμένων απειλών της κυβέρνησής του να καταργήσει το δικαίωμα ιθαγένειας λόγω γέννησης, ο Πρόεδρος επέλεξε την συντοπίτισσά του από τη Νέα Υόρκη, Ρόζι Ο’Ντόνελ.

Η κωμικός, μακροχρόνια κριτικός του Τραμπ από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, είχε ανακοινώσει νωρίτερα φέτος ότι είχε μετακομίσει στην Ιρλανδία τον Ιανουάριο, πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ.

Από τότε έχει δηλώσει ότι επιδιώκει να αποκτήσει ιρλανδική υπηκοότητα μέσω των παππούδων της.

«Λόγω του γεγονότος ότι η Ρόζι Ο’ Ντόνελ δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Μεγάλης Χώρας μας, σκέφτομαι σοβαρά να της αφαιρέσω την υπηκοότητα», δήλωσε ο Τραμπ στις 12 Ιουλίου.

Η Ο’ Ντόνελ απάντησε δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του Τραμπ μαζί με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

«Έι, Ντόναλντ, ταράχτηκες πάλι; 18 χρόνια μετά, εξακολουθώ να ζω χωρίς ενοίκιο στον υπό κατάρρευση εγκέφαλό σου», είπε.

«Θέλεις να μου αφαιρέσεις την υπηκοότητα; Να σε δω να το προσπαθείς».

Σε νοσοκομείο τη Μόσχας νοσηλεύτηκε ο Ραμζάν Καντίροφ – «Με δυσκολία τον επανέφεραν στη ζωή»
Novaya Gazeta 02.01.26

Σε νοσοκομείο τη Μόσχας νοσηλεύτηκε ο Ραμζάν Καντίροφ – «Με δυσκολία τον επανέφεραν στη ζωή»

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο εκλεκτός του Κρεμλίνου στην Τσετσενία μόλις και μετά βίας επανήλθε στην ζωή σύμφωνα με ρωσική ανεξάρτητη εφημερίδα, επέστρεψε σπίτι του και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια έκτοτε

Σύνταξη
Επίθεση και σαμποτάζ σε εργοστάσιο στη Σκωτία που φέρεται να κατασκευάζει ανταλλακτικά για F-35
«Ευθεία δράση» 02.01.26

Επίθεση και σαμποτάζ σε εργοστάσιο στη Σκωτία που φέρεται να κατασκευάζει ανταλλακτικά για F-35

Στη Σκωτία, λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης εισέβαλαν σε εργοστάσιο που φέρεται να παρασκευάζει ανταλλακτικά για F-35 και επιδόθηκαν σε σαμποτάζ προκαλώντας φθορές

Σύνταξη
Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026
Κόσμος 02.01.26

Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026

Οι ψηφοφόροι σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν σημαντικές αποφάσεις να λάβουν στις κάλπες το επόμενο έτος. Μια ματιά στις βασικές εκλογικές δοκιμασίες που περιμένουν την ΕΕ – και όχι μόνο – το επόμενο έτος

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν
Κόσμος 02.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν

Την πρώτη ημέρα μετά το πέρας της άσκησης - επίδειξης δύναμης και περικύκλωσης της Ταϊβάν, οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Κίνα «να σταματήσει την στρατιωτική πίεση που ασκεί στην Ταϊβάν».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά
Κόσμος 01.01.26

Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά

Το γαλλικό κανάλι BFMTV δημοσίευσε τη φωτογραφία αναφέροντας ότι την τράβηξε ένας από τους θαμώνες που σώθηκε λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά στο νυχτερινό κλαμπ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Σύνταξη
Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν – Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα [βίντεο]
Μολότοφ και σφαίρες 01.01.26

Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν - Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα

Στους 6 έχουν φτάσει οι θάνατοι διαδηλωτών, αστυνομικών και παραστρατιωτικών της Δύναμης Μπασίτζ στις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλο το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ
Πενθήμερο πένθος 01.01.26 Upd: 23:05

Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Εκτός από τη Γαλλία, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφερθεί να παράσχει ιατρική βοήθεια στην Ελβετία, ώστε να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή κρίση. Οι πρώτοι απολογισμοί για Γάλλους και Ιταλούς υπηκόους.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης
«Κοιμισμένος Ντόναλντ»; 01.01.26

Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης

«Απλώς κλείνω τα μάτια μου, με χαλαρώνει πολύ» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πολλούς μήνες αποκαλούσε τον Τζο Μπάιντεν ως «Κοιμισμένο Τζο», επειδή κοιμόνταν σε συνεδριάσεις

Σύνταξη
Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025
12 μήνες 01.01.26

Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025

Ένας απολογισμός προσωπικοτήτων που έφυγαν από τη ζωή το 2025. Πολιτικοί, θρησκευτικοί ηγέτες, αλλά και καλλιτέχνες, ο θάνατος των οποίων προκάλεσε αντιδράσεις και αλλαγές. Ή ξύπνησε νοσταλγία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη
70 χρόνια τώρα 01.01.26

Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη

Πιλότοι αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών έχουν «αναχαιτίσει» το έλκηθρο του Άη-Βασίλη πολλές φορές. Τα Χριστούγεννα, παραμονή, ο αμερικανικός στρατός έχει αποστολή να παρακολουθεί την πορεία του προς τις καμινάδες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κίνα καταπολεμά την υπογεννητικότητα με βρεφονηπιακή φροντίδα και φόρο στα προφυλακτικά
Τι κάνει λάθος; 01.01.26

Η Κίνα καταπολεμά την υπογεννητικότητα με βρεφονηπιακή φροντίδα και φόρο στα προφυλακτικά

Η Κίνα θέλει να αυξήσει τα ποσοστά γεννήσεων. Για να το πετύχει αυξάνει 13% τον φόρο στην αντισύλληψη. Αλλά ενισχύει τις υπηρεσίες για τη φροντίδα των παιδιών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θρίλερ: Τάνκερ που έπλεε από το Ιράν στην Βενεζουέλα και κυνηγούν οι ΗΠΑ γράφτηκε σε ρωσικό νηολόγιο
Εμπλοκή 01.01.26

Θρίλερ: Τάνκερ που έπλεε από το Ιράν στην Βενεζουέλα και κυνηγούν οι ΗΠΑ γράφτηκε σε ρωσικό νηολόγιο

Η Ρωσία ζήτησε σύμφωνα με τους New York Times από τις ΗΠΑ να σταματήσουν να κυνηγούν τάνκερ από το Ιράν και κινούνταν προς τη Βενεζουέλα, το οποίο γράφτηκε σε νηολόγιο της Μόσχας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H Ουκρανία σκηνοθέτησε τον θάνατο Ρώσου για τα χρήματα της επικήρυξης
Νεοναζί χούλιγκαν 01.01.26

H Ουκρανία σκηνοθέτησε τον θάνατο Ρώσου για τα χρήματα της επικήρυξης

Η Ουκρανία κατάφερε να αποσπάσει 500.000 δολάρια από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες σκηνοθετώντας τον θάνατο ενός Ρώσου πολιτοφύλακα και νεοναζί χούλιγκαν ο οποίος πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας

Σύνταξη
Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Οκτώ συν μία προβλέψεις για τις διεθνείς εξελίξεις
Εconomist 01.01.26

Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Τι προβλέπουν για 9 σημαντικά διεθνή ζητήματα

Από τις πιθανότητες ειρήνης στην Ουκρανία μέχρι το διαστημικό πρόγραμμα Space X, οι superforecasters προβλέπουν πού θα «κάτσει η μπίλια» στα σημαντικότερα γεγονότα του 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
