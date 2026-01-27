sports betsson
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…
Euroleague 27 Ιανουαρίου 2026, 09:01

Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετράει αντίστροφα για να αποχωρήσει από τους Νικς και όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσει – Όλα τα δεδομένα για τον Γάλλο φόργουορντ

Σύνταξη
Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα στις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες και αποτελεί και έναν από τους παίκτες που απασχολούν και τη Euroleague.

Ο Γάλλος φόργουορντ ανήκει στους Νικς, αλλά δεν παίζει και το πιθανότερο είναι ότι μέχρι την trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου ότι θα αποχωρήσει είτε με ανταλλαγή, είτε για να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός είναι μια από τις ομάδες της Euroleague που δεδομένα παρακολουθεί την περίπτωση του, όμως ο ίδιος ο παίκτης θέλει να μείνει στο NBA και να παλέψει, όμως αυτό δεν θα γίνει στους Νικς, με αποτέλεσμα τα σενάρια να έχουν πάρει… φώτια.

Τα δεδομένα για τον Γιαμπουσέλε και το φαβορί

Όπως επισημαίνει το γαλλικό BeBasket, ο διεθνής Γάλλος βρίσκεται αρκετά πίσω στο rotation της ομάδας τη φετινή σεζόν, γεγονός που έχει ανοίξει τη συζήτηση για πιθανή ανταλλαγή του πριν από το trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου.

Μετά από μια πολύ καλή περσινή χρονιά, όπου είχε 11 πόντους μέσο όρο σε 27 λεπτά συμμετοχής, φέτος ο ρόλος του έχει περιοριστεί δραστικά, με 2,8 πόντους και μόλις 9 λεπτά ανά αγώνα. Οι Νικς, που βρίσκονται ψηλά στην Ανατολή και κινούνται με στόχο τα πλέι-οφ, φέρονται να εξετάζουν αλλαγές στο ρόστερ τους, με το όνομα του Γιαμπουσέλε να εμφανίζεται συχνά σε σενάρια ανταλλαγών.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, μία από τις ομάδες που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του είναι οι Σαν Αντόνιο Σπερς. Η προοπτική αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα μπορούσε να φέρει ξανά τον Γιαμπουσέλε στο πλευρό του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, με τον οποίο είχε συνυπάρξει στην εθνική Γαλλίας, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Αγωνιστικά, οι Σπερς αναζητούν βάθος και σκληράδα στη ρακέτα, στοιχεία που ταιριάζουν στο προφίλ του 30χρονου πρώην άσου της Ρεάλ Μαδρίτης.

Εναλλακτικό σενάριο αποτελεί η Νέα Ορλεάνη, με τους Πέλικανς να εξετάζουν επίσης ενίσχυση στην frontline τους σε μια ιδιαίτερα δύσκολη σεζόν. Εκεί, ο Γιαμπουσέλε θα μπορούσε να προσφέρει εμπειρία και φυσική παρουσία πίσω από τους βασικούς ψηλούς της ομάδας.

Το βέβαιο είναι πως οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για τον Γιαμπουσέλε, με το ενδεχόμενο επανένωσης με τον Γουεμπανιάμα στους Σπερς να συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο αγωνιστικά, όσο και συμβολικά.

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
