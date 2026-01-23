Το μήνυμα του Γιαμπουσέλε στα social media που έβαλε… φωτιά για το μέλλον του! (pic)

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αποτελεί έναν από τους παίκτες που αγωνίζονται στο NBA, αλλά εμπλέκεται σε πολλά και διάφορα σενάρια για το μέλλον του στη Euroleague, καθώς στους Νιου Γιορκ Νικς, όπου και ανήκει δεν αγωνίζεται ιδιαίτερα.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ αν και δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Νικς είναι σχεδόν δεδομένο πως είτε θα γίνει ανταλλαγή μέχρι και τις 5 Φεβρουαρίου που είναι καταληκτική ημερομηνία, είτε θα αποχωρήσει από τη Νέα Υόρκη, με τη Euroleague να ακούγεται όλο και πιο έντονα.

Μία ανάρτηση του Γάλλου φόργουορντ ήταν αρκετή για να βάλει φωτιά στα μεταγραφικά, με τον Γιαμπουσέλε με τιτίβισμα στο Χ να κάνει λόγο για πισωγύρισμα και μεγάλη επιστροφή.

Δείτε την ανάρτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε

Whatever happens tomorrow, I’m extremely blessed to be in the position that I am today.

Minor setback for major comeback that’s my favorite.

Love y’all 🖤 #777 — Guerschon Yabusele (@yabusele28) January 23, 2026

«Ό,τι και να συμβεί αύριο, είμαι εξαιρετικά ευλογημένος που βρίσκομαι στη θέση που βρίσκομαι σήμερα. Μικρό πισωγύρισμα για μεγάλη επιστροφή, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Σας αγαπώ όλους».