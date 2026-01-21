Τα δεδομένα για το μέλλον του Γιαμπουσέλε – Η καταληκτική ημερομηνία για τον Γάλλο

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα που συνδέουν το NBA και τη Euroleague, καθώς το μέλλον του είναι στον… αέρα.

Ο Γάλλος φόργουορντ που έχει ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για άλλες ομάδες της Euroleague, φαίνεται πως μετρά αντίστροφα για την αποχώρησή του από τους Νιου Γιορκ Νικς, καθώς το όνομά του έχει μπει επίσημα στη λίστα των παικτών που είναι διαθέσιμοι για ανταλλαγή πριν από το trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής AS.

Ο 30χρονος φόργουορντ έχει περιορισμένο ρόλο τη φετινή σεζόν στη Νέα Υόρκη. To τελευταίο διάστημα έχει αγωνιστεί σε αρκετά παιχνίδια με μονοψήφιο αριθμό λεπτών κάτι που σίγουρα δεν φαίνεται να τον ικανοποιεί.

Η κατάσταση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την περσινή του σεζόν στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, όπου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, εκμεταλλευόμενος και τις ιδιαίτερες συνθήκες του ρόστερ. Τη χρονιά εκείνη έκλεισε με 11,0 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ κατά μέσο όρο σε περισσότερα από 27 λεπτά συμμετοχής, παίζοντας σε 70 παιχνίδια, τα 43 ως βασικός.

Ο Γιαμπουσέλε, οι Νικς και το trade

Το καλοκαίρι υπέγραψε με τους Νικς συμβόλαιο σχεδόν 12 εκατομμυρίων δολαρίων για δύο χρόνια, με το δεύτερο να είναι player option. Ωστόσο, υπό τις οδηγίες του Μάικ Μπράουν, ο οποίος αντικατέστησε τον Τομ Τίμποντο, ο Γιαμπουσέλε δεν κατάφερε να βρει ρόλο, αγωνιζόμενος λιγότερο από 10 λεπτά ανά αγώνα και χωρίς να ξεκινήσει ποτέ στην πεντάδα.

Με δεδομένο ότι οι Νικς δεν τον υπολογίζουν ενεργά, όλα δείχνουν πως ο Γάλλος διεθνής αποχωρήσει με trade τις επόμενες ημέρες, με τον ίδιο να έχει ξεκαθαρίσει πως στόχος του παραμένει να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA.

Αξίζει να σημειωθεί πως εφόσον γίνει ανταλλαγή οι πιθανότητες επιστροφής στη Euroleague αυξάνονται, καθώς οι περισσότερες ομάδες θα θέλουν να «ξεφορτωθούν» μεγάλα συμβόλαια στο NBA. Όμως ο Γάλλος θα διεκδικήσει τον χρόνο συμμετοχής που θέλει, ειδικά από τη στιγμή που πέρσι στους Σίξερς έπαιζε πάρα πολύ και είχε θετική παρουσία.