Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια στο ΟΑΚΑ, όμως την ίδια στιγμή τα σενάρια και η μεταγραφολογία, ειδικά μετά την προαναγγελία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για… βόμβα δίνουν και παίρνουν, με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε να είναι ένας από τους παίκτες που ακούγονται πιο έντονα.

Ο Γάλλος φόργουορντ που αγωνίζεται στο NBA και στους Νιου Γιορκ Νικς, δεν έχει ιδιαίτερο χρόνο συμμετοχής στη Νέα Υόρκη, είναι πολύ πίσω στο ροτέισον, σε μια ομάδα που μπορεί να φτάσει μακριά στα play off και το όνομα του «παίζει» για το τριφύλλι. Παρότι, όμως γράφεται συχνά πυκνά, ειδικά στο εξωτερικό για τον Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, αφού δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Νικς και μοιάζει σχεδόν αδύνατον να τον αφήσουν ελεύθερο.

Το πιθανότερο σενάριο είναι πως ο Γιαμπουσέλε θα γίνει αρχικά ανταλλαγή από τους Νικς μέχρι την trade deadline, που φέτος στο NBA έχει οριστεί στις 5 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Έβαν Σάιντερι, οι Νιου Γιορκ Νικς φέρονται να τον προσφέρουν ήδη σε συζητήσεις με στόχο μια αναβάθμιση στο ρόστερ τους, κάτι που σημαίνει ότι ουσιαστικά είναι στην αγορά.

Το συμβόλαιο του Γιαμπουσέλε, ο Παναθηναϊκός και η Ρεάλ

Όπως σημειώνει ο Αμερικανός, μετά από μια καλή σεζόν στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, ο Γάλλος φόργουορντ δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες στη Νέα Υόρκη, με την παρουσία του να θεωρείται απογοητευτική σε σχέση με όσα είχε δείξει στο πρόσφατο παρελθόν. Την ίδια στιγμή, το όνομά του ακούγεται έντονα τις τελευταίες ημέρες και στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, καθώς έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αναζητά ενίσχυση στη θέση «4».

Το συμβόλαιό του, ύψους 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων, θεωρείται απολύτως διαχειρίσιμο για ομάδες που θέλουν βάθος στους φόργουορντ, κάτι που αυξάνει το ενδιαφέρον γύρω από την περίπτωσή του ενόψει του trade deadline. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός θα έχει ελπίδες για την απόκτηση του μόνο ένα γίνει ανταλλαγή και η ομάδα που θα πάει τον αφήσει ελεύθερο, είτε αν λύσει το συμβόλαιο του με τους Νικς, κάτι που όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Η περίπτωση του Γιαμπουσέλε θέλει υπομονή και θα ξεκαθαρίσει περίπου σε ένα μήνα που θα έχει κλείσει και η trade deadline, ωστόσο, σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος οι πράσινοι δεν θα «παίζουν» μόνοι τους, αφού και η Ρεάλ Μαδρίτης θα ήθελε την επιστροφή του.