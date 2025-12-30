Ο Γιαμπουσέλε ίσως αποχωρήσει από τους Νικς

Στη Νέα Υόρκη, το μέλλον του Γιαμπουσέλε στους Νιου Γιορκ Νικς φαίνεται αβέβαιο. Η ομάδα, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με 29 νίκες και 9 ήττες και νικήτρια του NBA Cup απέναντι στους Σπερς του Σαν Αντόνιο, εξετάζει την πιθανότητα αποχώρησης του Γάλλου φόργουορντ.

Παρά το γεγονός ότι ήταν μια από τις σημαντικές προσθήκες του καλοκαιριού του 2025, ο Γιαμπουσέλε δεν κατάφερε να καθιερωθεί στο ρόστερ υπό την καθοδήγηση του προπονητή Μάικ Μπράουν.

Υπέγραψε για δύο σεζόν με συμβόλαιο 11,3 εκατομμυρίων δολαρίων, μετά από μια επιτυχημένη χρονιά στους Σίξερς της Φιλαδέλφεια, όπου είχε μέσο όρο 11 πόντους και 5,6 ριμπάουντ σε 70 αγώνες. Ωστόσο, ο χρόνος συμμετοχής του περιορίστηκε σημαντικά: στις δέκα τελευταίες αναμετρήσεις έπαιξε λιγότερο από δέκα λεπτά σε οκτώ από αυτές. Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση ως «δύσκολη». Πρόσφατα, λόγω ασθένειας, δεν συμμετείχε στο παιχνίδι με τους Τίμπεργουλβς του Μινεσότα.

Πολλές ομάδες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον παίκτη. Οι Νικς και το περιβάλλον του Γιαμπουσέλε εξετάζουν λύσεις που να ικανοποιούν και τις δύο πλευρές. Ο γνωστός ως «Χορευτής Αρκούδας» ενδέχεται να αλλάξει ομάδα, αλλά οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να περιμένει μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου της NBA, που διαρκεί έως τις 5 Φεβρουαρίου.

Αυτή η πιθανή μετακίνηση αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένοι Ευρωπαίοι παίκτες να καθιερωθούν άμεσα σε ανταγωνιστικές ομάδες της NBA, ακόμα και μετά από ισχυρές επιδόσεις στις προηγούμενες ομάδες τους. Ο Γιαμπουσέλε, στα 30 του, παραμένει ωστόσο ελκυστικός για ομάδες που αναζητούν έναν ευέλικτο εσωτερικό παίκτη που μπορεί να συνεισφέρει τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.