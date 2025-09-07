Επεισόδιο μεταξύ Γιαμπουσέλε και Γεωργιανού δημοσιογράφου μετά το Γαλλία – Γεωργία (vid)
Η Γαλλία έπεσε θύμα μιας ακόμη έκπληξης στο Eurobasket γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη Γεωργία και ο εκνευρισμός των «τρικολόρ» ήταν εμφανής μετά το τέλος του αγώνα, όταν ο Γιαμπουσέλε είχε ένα επεισόδιο με Γεωργιανό δημοσιογράφο.
Η ήττα από τη Γεωργία και ο αποκλεισμός της Γαλλίας από το Eurobasket 2025 έφεραν μεγάλο εκνευρισμό και απογοήτευση στους παίκτες των «τρικολόρ».
Ένας από αυτούς ήταν και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος όσο ήταν στη μεικτή ζώνη και μιλούσε στα ΜΜΕ, τα… έβαλε με έναν Γεωργιανό ρεπόρτερ.
Συγκεκριμένα, την ώρα που ο Γάλλος φόργουορντ μιλούσε σε έναν δημοσιογράφο, ένας Γεωργιανός ρεπόρτερ πανηγύριζε πιο δίπλα, με τον 29χρονο παίκτη να σταματά τη συνέντευξη για να του ζητήσει να σταματήσει.
«Ε μιλάμε εδώ πέρα, ηρέμησε, είσαι δημοσιογράφος, δεν είσαι παίκτης», είπε χαρακτηριστικά ο Γιαμπουσέλε.
Δείτε το βίντεο:
«Hey, hey we’re talking here, calm down. You’re the journalist, you’re not a player.»
France’s Guerschon Yabusele didn’t appreciate this Georgian journalist being too loud during his media availability 😬
(via @Eurohoopsnet)pic.twitter.com/AXc2okyU5u
— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 7, 2025
