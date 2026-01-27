Να παραμείνουν οι αναπτυξιακές εταιρίες στις Περιφέρειες ζητάει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

«Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συνήλθε υπό την προεδρία του Προέδρου της Γιώργου Χατζημάρκου, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και την κατηγορηματική αντίθεσή της απέναντι στην αιφνιδιαστική απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής να μεταφερθούν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί των Περιφερειών», όπως αναφέρεται στο επίσημο δελτίο τύπου της ΕΝΠΕ το οποίο προσθέτει μεταξύ άλλων:

«Η απόφαση αυτή, η οποία ελήφθη χωρίς την οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση, επιφέρει άμεσες και σοβαρές συνέπειες στον προγραμματισμό και στην παραγωγή έργου των Περιφερειών, συνέπειες που μετακυλίονται στις τοπικές κοινωνίες τις οποίες υπηρετούν.

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, των Περιφερειών της χώρας όσο και των Δήμων, τελούν σε άμεση συνάρτηση με την επιχειρησιακή δυνατότητα της αυτοδιοίκησης, καθώς αποτελούν κρίσιμο εργαλείο υλοποίησης έργων και δράσεων, ακριβώς λόγω της ευελιξίας που τους διακρίνει. Με δεδομένο αυτό, η αιφνιδιαστική μεταφορά τους στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ανατρέπει βίαια τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των Περιφερειών, δημιουργώντας αβεβαιότητα και δυσλειτουργίες σε δράσεις και έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, πολύ δε περισσότερο σε μία περίοδο κατά την οποία η χώρα οφείλει να αξιοποιεί με ταχύτητα και συνέπεια εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Παράλληλα, η απόφαση αυτή εγκλωβίζει ανθρώπους – το στελεχιακό δυναμικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών – οι οποίοι ουδεμία ευθύνη φέρουν για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, με αποτέλεσμα να τίθενται σε καθεστώς αβεβαιότητας εργαζόμενοι που στηρίζουν καθημερινά την παραγωγή έργου στις Περιφέρειες. Εγκλωβισμένοι όμως βρίσκονται, αιφνίδια και χωρίς την οποιαδήποτε δική τους ευθύνη, και οι αιρετοί που υπηρετούν σε θέσεις διοίκησης αυτών των Οργανισμών».

Ζητά την ανάκληση της σχετικής απόφασης

Η ανακοίνωση της ΕΝΠΕ επίσης προσθέτει ότι «η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί παθητικά μία απόφαση που υπονομεύει την αναπτυξιακή ικανότητα των Περιφερειών και την αποτελεσματικότητα τους. Με την ευθύνη και τη σοβαρότητα που χαρακτηρίζει τον θεσμό αλλά και με αποφασιστικότητα, θα υπερασπιστεί με κάθε πρόσφορο μέσο τον ρόλο των Περιφερειών, την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων, την εργασιακή ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού των Αναπτυξιακών Οργανισμών και το κύρος των ανθρώπων που τους διοικούν.

Με αυτό ως δεδομένο, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ζητά την άμεση ανάκληση της σχετικής απόφασης της ΕΛΣΤΑΤ, ώστε να αποτραπεί η παράλυση του έργου που υλοποιείται στις Περιφέρειες όλης της χώρας.

Παράλληλα καθιστά σαφές ότι θα επιδιώξει την ανάκληση της απόφασης της ΕΛΣΤΑΤ όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και με τη χρήση κάθε νόμιμου ένδικου μέσου, προκειμένου να προστατευθούν ο θεσμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, οι λειτουργικές και αναπτυξιακές δυνατότητες των Περιφερειών και, κυρίως, το δημόσιο συμφέρον».

*πηγή φωτογραφίας: ΕΝΠΕ