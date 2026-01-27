newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Να παραμείνουν οι αναπτυξιακές εταιρίες στις Περιφέρειες ζητάει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
27 Ιανουαρίου 2026, 12:18

Να παραμείνουν οι αναπτυξιακές εταιρίες στις Περιφέρειες ζητάει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

Να μην μεταφερθούν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης οι αναπτυξιακοί οργανισμοί των Περιφερειών ζητάει η ΕΝΠΕ. Για σχετική απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κάνει λόγο η ανακοίνωση της ΕΝΠΕ.

Spotlight

«Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συνήλθε υπό την προεδρία του Προέδρου της Γιώργου Χατζημάρκου, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και την κατηγορηματική αντίθεσή της απέναντι στην αιφνιδιαστική απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής  να μεταφερθούν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί των Περιφερειών», όπως αναφέρεται στο επίσημο δελτίο τύπου της ΕΝΠΕ το οποίο προσθέτει μεταξύ άλλων:

«Η απόφαση αυτή, η οποία ελήφθη χωρίς την οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση, επιφέρει άμεσες και σοβαρές συνέπειες στον προγραμματισμό και στην παραγωγή έργου των Περιφερειών, συνέπειες που μετακυλίονται στις τοπικές κοινωνίες τις οποίες υπηρετούν.

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, των Περιφερειών της χώρας όσο και των Δήμων, τελούν σε άμεση συνάρτηση με την επιχειρησιακή δυνατότητα της αυτοδιοίκησης, καθώς αποτελούν κρίσιμο εργαλείο υλοποίησης έργων και δράσεων, ακριβώς λόγω της ευελιξίας που τους διακρίνει. Με δεδομένο αυτό, η αιφνιδιαστική μεταφορά τους στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ανατρέπει βίαια τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των Περιφερειών, δημιουργώντας αβεβαιότητα και δυσλειτουργίες σε δράσεις και έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, πολύ δε περισσότερο σε μία περίοδο κατά την οποία η χώρα οφείλει να αξιοποιεί με ταχύτητα και συνέπεια εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Παράλληλα, η απόφαση αυτή εγκλωβίζει ανθρώπους – το στελεχιακό δυναμικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών – οι οποίοι ουδεμία ευθύνη φέρουν για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, με αποτέλεσμα να τίθενται σε καθεστώς αβεβαιότητας εργαζόμενοι που στηρίζουν καθημερινά την παραγωγή έργου στις Περιφέρειες. Εγκλωβισμένοι όμως βρίσκονται, αιφνίδια και χωρίς την οποιαδήποτε δική τους ευθύνη, και οι αιρετοί που υπηρετούν σε θέσεις διοίκησης αυτών των Οργανισμών».

Ζητά την ανάκληση της σχετικής απόφασης

Η ανακοίνωση της ΕΝΠΕ επίσης προσθέτει ότι «η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί παθητικά μία απόφαση που υπονομεύει την αναπτυξιακή ικανότητα των Περιφερειών και την αποτελεσματικότητα τους. Με την ευθύνη και τη σοβαρότητα που χαρακτηρίζει τον θεσμό αλλά και με αποφασιστικότητα, θα υπερασπιστεί με κάθε πρόσφορο μέσο τον ρόλο των Περιφερειών, την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων, την εργασιακή ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού των Αναπτυξιακών Οργανισμών και το κύρος των ανθρώπων που τους διοικούν.

Με αυτό ως δεδομένο, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ζητά την άμεση ανάκληση της σχετικής απόφασης της ΕΛΣΤΑΤ, ώστε να αποτραπεί η παράλυση του έργου που υλοποιείται στις Περιφέρειες όλης της χώρας.

Παράλληλα καθιστά σαφές ότι θα επιδιώξει την ανάκληση της απόφασης της ΕΛΣΤΑΤ όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και με τη χρήση κάθε νόμιμου ένδικου μέσου, προκειμένου να προστατευθούν ο θεσμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, οι λειτουργικές και αναπτυξιακές δυνατότητες των Περιφερειών και, κυρίως, το δημόσιο συμφέρον».

*πηγή φωτογραφίας: ΕΝΠΕ

Pireus Securities για ΧΑ: Διψήφιες αποδόσεις και το 2026  – Τα 6 top picks

Pireus Securities για ΧΑ: Διψήφιες αποδόσεις και το 2026  – Τα 6 top picks

Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου
26.01.26

Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου

Με αποφάσεις του Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (Π.Π.Α) Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου.

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και στην Παλαιά Κοκκινιά από τον Δήμο Πειραιά
26.01.26

Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και στην Παλαιά Κοκκινιά από τον Δήμο Πειραιά

Οι εργασίες του Δήμου Πειραιά περιελάμβαναν την αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων έξω από σχολικές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις  και σε δρόμους σε γειτονιές της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας

Σύνταξη
Οι σειρήνες της Πάρου
26.01.26

Οι σειρήνες της Πάρου

Ηλεκτρονικές σειρήνες ενεργοποιούνται για την άμεση ενημέρωση του πληθυσμού στο Δήμο Πάρου.

Σύνταξη
Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης
26.01.26

Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης

H Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή μίλησε στην ημερίδα της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος «Δημογραφικό SOS: Να δώσουμε δύναμη στο όνειρο και την οικογένεια».

Σύνταξη
Ραντάρ ταχύτητας στα Βριλήσσια – Επόμενο αναγκαίο βήμα ο έλεγχος της ηχορύπανσης σε όλη την Αττική;
26.01.26

Ραντάρ ταχύτητας στα Βριλήσσια – Επόμενο αναγκαίο βήμα ο έλεγχος της ηχορύπανσης σε όλη την Αττική;

Ο Δήμος Βριλησσίων ενισχύει την οδική ασφάλεια με ραντάρ ένδειξης ταχύτητας. Μένει να βρεθεί και ένας τρόπος να προστατευτούν οι κάτοικοι της Αττικής και από την ηχορύπανση που προκαλείται από οχήματα με «σπασμένες» εξατμίσεις.

Σύνταξη
Πτώσεις δέντρων στον παραλιακό δρόμο Βαρέας Μεγάρων – Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων
26.01.26

Πτώσεις δέντρων στον παραλιακό δρόμο Βαρέας Μεγάρων – Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων

Μέσω ανάρτησής του, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος ενημερώνει για τα επικίνδυνα σημεία, την επέμβαση της Πυροσβεστικής και τις εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς.

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου
26.01.26

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου

Σε κλίμα συγκίνησης τίμησε ο Δήμος Πειραιά τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ο οποίος έπεσε στο καθήκον, στις 31 Ιανουαρίου 1996, υπερασπιζόμενος την πατρίδα.

Σύνταξη
Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά
23.01.26

Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά

Ο δήμος Κύθνου απευθύνει δημόσια έκκληση για την κάλυψη θέσης παιδιάτρου στο νησί, προσφέροντας, πέρα από τον μισθό που προβλέπεται από το κράτος, μηνιαίο επίδομα ύψους 1.000 ευρώ από ίδιους πόρους.

Σύνταξη
Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο
23.01.26

Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο

Συνεργασία Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την κοινή χάραξη και υλοποίηση νέου οδικού άξονα σύνδεσης της Λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου.

Σύνταξη
Κήρυξη του Δήμου Τήλου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
22.01.26

Κήρυξη του Δήμου Τήλου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Επικίνδυνες φθορές οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του αστικού ιστού, οδήγησαν στο κατεπείγον αίτημα της δημάρχου Τήλου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Δήμου.

Σύνταξη
Στους Δήμους που χτυπήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης
22.01.26

Στους Δήμους που χτυπήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης

Επίσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδου στους πληγέντες Δήμους από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρία, θα πραγματοποιηθεί αύριο 23 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του εάν περάσει στα play offs του Champions League
27.01.26

Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του Ολυμπιακού εάν περάσει στα play offs του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22:00), σε έναν «τελικό» πρόκρισης στα play offs του Champions League – Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι των Πειραιωτών αν περάσουν στο Top 24…

Σύνταξη
«Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα, λέει η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: «Η μήνυση υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα» – «Ναι» για άρση ασυλίας Μάντζου
27.01.26

«Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα, λέει η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: «Η μήνυση υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα» – «Ναι» για άρση ασυλίας Μάντζου

«Για απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του ΚΚΕ» έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας στο υπόμνημά του.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Βρε μπαγάσα, πως τα περνάς εκεί πάνω;»: Η Φίνος Φιλμ τιμά τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
27.01.26

«Βρε μπαγάσα, πως τα περνάς εκεί πάνω;»: Η Φίνος Φιλμ τιμά τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

«Ένας άνθρωπος που δεν αντιμετώπισε ποτέ τον πολιτισμό ως επάγγελμα, αλλά ως στάση ζωής με βαθιά γνώση, οξύ πνεύμα και μια συγκινητική αφοσίωση στο ελληνικό σινεμά», έγραψε μεταξύ άλλων η Φίνος Φιλμ στην ανάρτησή της

Σύνταξη
«Μένει στη Ρόμα ο Τσιμίκας»
27.01.26

«Μένει στη Ρόμα ο Τσιμίκας»

Στη Ρόμα φαίνεται πως θα συνεχίσει ο Κώστας Τσιμίκας, αφού οι «τζιαλορόσι» τελικά αποφάσισαν πως δεν θέλουν να διακοπεί ο δανεισμός του και να επιστρέψει ο Έλληνας αμυντικός στη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Ο κρυφός μακροπρόθεσμος κίνδυνος της ΔΕΠΥ για την υγεία
27.01.26

Ποιοι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι μπορεί να συνοδεύουν τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής

Μεγάλη μελέτη δείχνει ότι τα άτομα που στην παιδική ηλικία έχουν ισχυρά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας στη μέση ηλικία.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Τελικά χωράνε κι άλλοι σταρ στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν – Αποκαλύφθηκε η guest εμφάνιση του Τράβις Σκοτ
27.01.26

Τελικά χωράνε κι άλλοι σταρ στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν – Αποκαλύφθηκε η guest εμφάνιση του Τράβις Σκοτ

Τα τελευταία χρόνια, ο 34χρονος ράπερ Τράβις Σκοτ ψάχνει την ευκαιρία του στον κόσμο του Χόλιγουντ και ο Κρίστοφερ Νόλαν του έδωσε την ευκαιρία στην Οδύσσεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τρίκαλα: Στο μικροσκόπιο τα σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Η περίεργη μυρωδιά και η πιθανότητα διαρροής προπανίου
27.01.26

Στο μικροσκόπιο τα σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα - Η περίεργη μυρωδιά και η πιθανότητα διαρροής προπανίου

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές προκύπτει ότι η έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα προηγήθηκε της φωτιάς

Σύνταξη
Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)
27.01.26

Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)

Viral για ακόμη μια φορά έγινε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κατάφερε να χωρέσει μέσα σε... λίγα δευτερόλεπτα ολόκληρη την πληθωρική, ποδοσφαιρική -και όχι μόνο- προσωπικότητά του!

Σύνταξη
Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ
27.01.26

Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ

Ούτε ένα χρόνο μετά την εκλογή του, ο 34χρονος Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δίνει την πιο δύσκολη μάχη για τη Γροιλανδία, εν μέσω γεωπολιτικής δίνης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

