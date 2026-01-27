Σλάι Ντάνμπαρ: Ο ντράμερ που άλλαξε τον ήχο στη Τζαμάικα, «σημάδεψε» τη ρέγκε και τον αγάπησαν οι Rolling Stones

«Καλό ταξίδι Σλάι Ντάνμπαρ. Αναπαύσου εν ειρήνη». Με λίγες λέξεις, αλλά που κρύβουν μεγάλη αγάπη πίσω τους ο Κιθ Ρίτσαρντς είπε το δικό του «αντίο» στον άνθρωπο που «σημάδεψε» τη ρέγκε σκηνή με τη ντραμς του, συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της βιομηχανίας και έγραψε τη δική του ιστορία στον κόσμο της μουσικής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Keith Richards (@officialkeef)

Ο κιθαρίστας των Rolling Stones ήταν ένας από τους πολλούς καλλιτέχνες που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον Σλάι Ντάνμπαρ, που στις 26 Ιανουαρίου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών. Ένας δεξιοτέχνης πίσω από τη ντραμς, που εμπνεύστηκε από θρύλους όπως ο Λόιντ Νιμπ και ο Αλ Τζάκσον Τζούνιορ, που εξέλιξε τον ήχο του και λατρεύτηκε από τους αστέρες της ποπ-ροκ σκηνής.

Ο Σλάι Ντάνμπαρ πρωτοεμφανίστηκε στα μουσικά δρώμενα σε ηλικία 15 ετών. Θα περάσει από διάφορες μπάντες, θα δοκιμάσει το μουσικό του στυλ αρχικά, θα εμπνευστεί από γνωστά ονόματα της ντραμς. Ωστόσο η στιγμή που θα αλλάξει τη ζωή και την πορεία του θα είναι άλλη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sounds Of Saving (@soundsofsaving)

Το 1972 θα γνωρίσει τον μπασίστα Ρόμπι Σαίξπηρ – και μια μεγάλη φιλία θα «γεννηθεί», που θα εξελιχθεί σε μια από τις σημαντικότερες συνεργασίες της ρέκγε μουσικής σκηνής. Οι δυο τους θα ιδρύσουν το ντουέτο Sly and Robbie, παίζοντας ως session musicians σε άλμπουμ γνωστών καλλιτεχνών, αλλά αναλαμβάνοντας και την παραγωγή δεκάδων δίσκων.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια ο Σλάι και ο Ρόμπι θα συνεργαστούν με μουσικούς όπως οι Rolling Stones, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Τζο Κόκερ, η Γκρέις Τζόουνς, ο Σερζ Γκενσμπούρ, η Σινέντ Ο’ Κόνορ, ο Μικ Τζάγκερ, οι Simply Red. Ενώ δύο φορές θα φύγουν αγκαλιά με το βραβείο Grammy – πρώτα το 1985 ως παραγωγοί στον δίσκο Anthem και 15 χρόνια μετά για το άλμπουμ τους Friends.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dubshowcase ❤ Reggae • Dancehall • SoundClash (@dubshowcase)

Οι Sly and Robbie θα «διαλυθούν» το 2021, αλλά δεν ήταν επιλογή τους. Στις 8 Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς θα φύγει από τη ζωή ο Ρόμπι Σαίξπηρ αφήνοντας μόνο του τον φίλο του. Περίπου τέσσερα χρόνια αργότερα θα ακολουθήσει και ο Σλάι Ντάνμπαρ.

«Αν αγοράσεις έναν δίσκο ρέγκε μουσικής, κατά 90% στα ντραμς θα βρίσκεται ο Σλάι. Έχεις την εντύπωση ότι αυτός ο τύπος είναι αλυσοδεμένες σε ένα στούντιο και γράφει συνεχώς μουσική» είχε δηλώσει το 1979 ο Μπράιαν Ίνο.

Αλλά όχι. Ο 73χρονος ντράμερ δεν ήταν αλυσοδεμένες σε ένα στούντιο. Απλά ο ήχος του ήταν τόσο ξεχωριστός που όλοι τον ήθελαν στα άλμπουμ του.

// Κεντρική φωτογραφία: Ο Σλάι Ντάνμπαρ (αριστερά) μαζί με τον Κιθ Ρίτσαρντς, τον Ρόμπι Σαίξπηρ και τον Μάικι Τσανγκ