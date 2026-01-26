Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και στην Παλαιά Κοκκινιά από τον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά ολοκλήρωσε τις εργασίες ασφαλτόστρωσης σε δρόμους των Καμινίων και της Παλαιάς Κοκκινιάς, συνεχίζοντας με σταθερά βήματα το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων για τον εκσυγχρονισμό των δρόμων, δίνοντας έμφαση στις συνοικίες της πόλης.

Οι εργασίες περιελάμβαναν την αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων έξω από σχολικές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις και σε δρόμους σε γειτονιές της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας, συμβάλλοντας στην ασφάλεια οδηγών και πεζών, αλλά και στη συνολική αναβάθμιση των δύο περιοχών.

Στις εργασίες παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Μοραντζής και ο Πρόεδρος της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας Αναστάσιος Πούλος, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη σημασία που δίνει η Δημοτική Αρχή στις γειτονιές και στις ανάγκες τους.

Οι ασφαλτοστρώσεις πραγματοποιήθηκαν με ίδιους πόρους του Δήμου Πειραιά και εντάσσονται στο συνολικό σχέδιο αναβάθμισης του οδικού δικτύου της πόλης. Το επόμενο διάστημα θa ξεκινήσουν ανάλογες εργασίες σε δρόμους των Α’ και Β’ Δημοτικών Κοινοτήτων και σταδιακά θα επεκταθούν στο οδικό δίκτυο και των πέντε Δημοτικών Κοινοτήτων.

Παρεμβάσεις ουσίας

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Για εμάς προτεραιότητα δεν είναι μόνο τα μεγάλα έργα υποδομής, αλλά και κάθε δρόμος, κάθε συνοικία και κάθε γειτονιά που αντιμετωπίζει προβλήματα. Τα Καμίνια και η Παλαιά Κοκκινιά είναι περιοχές του Πειραιά με αυξημένες ανάγκες και γι’ αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε παρεμβάσεις ουσίας, όπως οι ασφαλτοστρώσεις, που βελτιώνουν άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων.

Με τα έργα αυτά, με σωστό προγραμματισμό και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του δήμου, συνεχίζουμε την προσπάθεια αναβάθμισης στις γειτονιές της πόλης μας. Στόχος μας είναι ένας Πειραιάς πιο ασφαλής, πιο σύγχρονος και πιο λειτουργικός για όλους».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Μοραντζής, ανέφερε:

«Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων στη Δ’ Δημοτική Κοινότητα, σε δρόμους των Καμινίων και της Παλαιάς Κοκκινιάς. Με συνέπεια και προγραμματισμό συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, δίνοντας προτεραιότητα στις γειτονιές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Επόμενος σταθμός είναι οι ασφαλτοστρώσεις στην Α’ και στη Β’ Δημοτική Κοινότητα. Η βελτίωση των υποδομών αποτελεί βασική μας δέσμευση απέναντι στους πολίτες του Πειραιά».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας Αναστάσιος Πούλος, δήλωσε:

«Οι ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και την Παλαιά Κοκκινιά ήταν αναγκαίες και δίνουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα των κατοίκων. Συνεχίζουμε τη συνεργασία με τον δήμο για παρεμβάσεις που βελτιώνουν τη γειτονιά».