26.01.2026
Στο κόκκινο ο Κηφισός – Πού υπάρχουν προβλήματα
Η νέα ψηφιακή εποχή του ΑΔΜΗΕ: Ένα «έξυπνο» και ανθεκτικό δίκτυο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 26 Ιανουαρίου 2026

Η νέα ψηφιακή εποχή του ΑΔΜΗΕ: Ένα «έξυπνο» και ανθεκτικό δίκτυο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας

Με στρατηγικές επενδύσεις σε ΑΙ, drones και υποδομές νέας γενιάς, η Ελλάδα θωρακίζεται ενεργειακά απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Στο παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο που βρίσκεται σε μετάβαση, η ασφάλεια και η σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου αποτελούν πέρα από σημαντικά τεχνικά ζητήματα και θεμέλια της εθνικής ανθεκτικότητας και φυσικά της οικονομικής ανάπτυξης.

Ο ΑΔΜΗΕ, αναγνωρίζοντας τις απαιτήσεις της νέας εποχής, υλοποιεί έναν ψηφιακό μετασχηματισμό ιστορικών διαστάσεων, με κεντρικό σύνθημα «Έξυπνο δίκτυο. Ανθεκτικό ενεργειακό μέλλον». Ο Διαχειριστής αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρωτοβουλιών που επανακαθορίζουν τον τρόπο διαχείρισης και συντήρησης των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της Ελλάδας, τοποθετώντας τη χώρα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής καινοτομίας.

Η στρατηγική του ψηφιακού εκσυγχρονισμού

Βασικός πυλώνας του στρατηγικού οράματος του ΑΔΜΗΕ αποτελεί η τεχνολογική εξέλιξη. Στόχος είναι η διασφάλιση ενός δικτύου υψηλής απόδοσης, ικανού να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πράσινης μετάβασης, με την αυξανόμενη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Το σύγχρονο ηλεκτρικό σύστημα καλείται να διαχειριστεί τη «στοχαστικότητα» των ΑΠΕ, δηλαδή την αστάθεια στην παραγωγή λόγω καιρικών συνθηκών, καθώς και τις ακραίες πιέσεις που προκαλεί η κλιματική κρίση.

Για να επιτευχθεί αυτό, ο ΑΔΜΗΕ εξελίσσει το Δίκτυο Μεταφοράς με τεχνολογίες αιχμής, δημιουργώντας ένα σύστημα πιο ευφυές και ασφαλές. Μέσω της ενσωμάτωσης Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), ειδικών αισθητήρων και ρομποτικών επιθεωρήσεων, ο Διαχειριστής αποκτά πλέον μια πλήρη ψηφιακή απεικόνιση του Συστήματος. Αυτή η «ψηφιακή ταυτότητα» των παγίων επιτρέπει την παρακολούθηση της κατάστασης του εξοπλισμού με ακρίβεια που μέχρι πρότινος ήταν αδύνατη.

Μαθαίνουμε για το Digital Maintenance Center

Στην καρδιά αυτής της μετάβασης βρίσκεται το Digital Maintenance Center (DMC), ένας υπερσύγχρονος κόμβος που αλλάζει ριζικά το μοντέλο συντήρησης του δικτύου. Μέχρι σήμερα, η συντήρηση του εξοπλισμού βασιζόταν κυρίως στον χρόνο (time-based maintenance). Πλέον, με τη λειτουργία του DMC, ο ΑΔΜΗΕ περνά σε στρατηγικές προβλεπτικής (predictive) και καθοδηγητικής συντήρησης βάσει της πραγματικής κατάστασης του εξοπλισμού (condition-based maintenance).

Πώς ακριβώς γίνεται αυτό; Το DMC συγκεντρώνει δεδομένα από κρίσιμο εξοπλισμό και υποδομές του Συστήματος Μεταφοράς και, αξιοποιώντας αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης, είναι σε θέση να αναλύει και να προβλέπει βλάβες πριν αυτές συμβούν.

Οι βασικοί άξονες λειτουργίας του περιλαμβάνουν την επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Operations), την ανάλυση της μεσοπρόθεσμης κατάστασης των παγίων (Asset Health & Analytics) για τον ορθό σχεδιασμό των εργασιών, και την ιεράρχηση των πιθανών κινδύνων.

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται μέσω Online Monitoring Systems εγκατεστημένων σε Γραμμές Μεταφοράς και αυτομετασχηματιστές. Το Κέντρο μπορεί να εντοπίζει άμεσα ανωμαλίες, να αναλύει τις τάσεις λειτουργίας και να αποστέλλει αυτόματες ειδοποιήσεις και εντολές συντήρησης στα εξειδικευμένα τεχνικά κλιμάκια.

Αν και το DMC τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία, στο άμεσο μέλλον αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με επιπλέον μοντέλα AI για αυτοματοποιημένες αποφάσεις και συστήματα real-time ειδοποίησης, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Drones στην υπηρεσία των Υποδομών

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της νέας στρατηγικής είναι το πιλοτικό πρόγραμμα επιτήρησης μέσω drones (Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών). Τα drones εξασφαλίζουν 24ωρη παρακολούθηση των εγκαταστάσεων και των Γραμμών Μεταφοράς, μειώνοντας τα κόστη και, κυρίως, προστατεύοντας το προσωπικό από επικίνδυνες επιθεωρήσεις σε δύσβατα σημεία ή ύψη.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, τα drones του ΑΔΜΗΕ συνεισέφεραν ενεργά στο έργο της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι πληροφορίες και οι εικόνες που συνέλεξαν κατά τη διάρκεια πυρκαγιών λειτούργησαν επικουρικά για το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), αποδεικνύοντας ότι οι επενδύσεις του Διαχειριστή έχουν άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο και ενισχύουν τη συνολική ασφάλεια της χώρας.

Το νέο βιοκλιματικό επιχειρησιακό κέντρο στο Κρυονέρι

Η φυσική έδρα της ψηφιακής μετάβασης του ΑΔΜΗΕ βρίσκεται πλέον στο Κρυονέρι Αττικής, όπου από τον Οκτώβριο του 2025 λειτουργεί το νέο Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης Υποδομών και Εγκαταστάσεων. Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη κτηριακή εγκατάσταση που ενσαρκώνει τις αρχές της βιώσιμης αρχιτεκτονικής. Με βιοκλιματικό σχεδιασμό, προηγμένα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτινων πόρων, καθώς και υλικά υψηλής θερμομονωτικής προστασίας, το νέο κτήριο αποτελεί πρότυπο οικολογικής δόμησης.

Στον χώρο αυτό στεγάζονται κρίσιμες υπηρεσίες, όπως το νέο Χημείο, το εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και το εργαστήριο Νέας Τεχνολογίας και Αυτοματισμών, τα οποία μεταφέρθηκαν από το Ρουφ. Η επιλογή της θέσης του κτηρίου έγινε με κριτήριο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των λειτουργιών του ηλεκτρικού συστήματος.

Κοινωνικό Όφελος

Η στρατηγική του ΑΔΜΗΕ για τη βέλτιστη χρήση της ακίνητης περιουσίας του έχει επίσης σημαντικά οφέλη για το κοινωνικό σύνολο. Η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών από την περιοχή του Ρουφ, επέτρεψε την αξιοποίηση μέρους των χώρων για την ανάπτυξη του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Αθηναίων στο Βοτανικό.

Παράλληλα, ο υφιστάμενος υποσταθμός υψηλής τάσης θα αναβαθμιστεί σε ένα νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) κλειστού τύπου, σχεδιασμός που θα αποδεσμεύσει ακόμη περισσότερο χώρο και θα ενισχύσει την ασφάλεια τροφοδότησης των καταναλωτών σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.

Προς ένα «έξυπνο» και «πράσινο» μέλλον

Η ενσωμάτωση των drones, των συστημάτων GIS, των Online Monitoring Systems και του Ψηφιακού Κέντρου Συντήρησης δημιουργεί μια αλυσίδα αξίας που τοποθετεί τον ΑΔΜΗΕ στις πρώτες θέσεις μεταξύ των Ευρωπαίων Διαχειριστών. Στο άμεσο μέλλον, η προσθήκη ευφυών καμερών και αισθητήρων σε πυλώνες και υποσταθμούς θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στο όραμα του Διαχειριστή για τα «Έξυπνα Δίκτυα» (Smart Grids).

Μέσα από αυτές τις καινοτόμες πρωτοβουλίες, ο ΑΔΜΗΕ εκσυγχρονίζει τις υποδομές του, αναβαθμίζοντας συνολικά τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης του ενεργειακού συστήματος της Ελλάδας. Με προσήλωση στην ψηφιακή καινοτομία και τη βιωσιμότητα, δημιουργεί ένα δίκτυο που δεν είναι μόνο τεχνολογικά ανώτερο, αλλά και κοινωνικά υπεύθυνο, έτοιμο να υποδεχθεί την ενέργεια του μέλλοντος με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Για τον ΑΔΜΗΕ, το στοίχημα για ένα ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα κερδίζεται καθημερινά μέσα από την καινοτομία, τη γνώση και τη στρατηγική προνοητικότητα.

