26.01.2026 | 11:51
Στο κόκκινο ο Κηφισός – Πού υπάρχουν προβλήματα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσίας για δύο κατηγορουμένους στην Κρήτη – Χιλιάδες ευρώ σε ακίνητα και στοιχήματα
26 Ιανουαρίου 2026, 12:44

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσίας για δύο κατηγορουμένους στην Κρήτη – Χιλιάδες ευρώ σε ακίνητα και στοιχήματα

Το "πόρισμα Βουρλιώτη" με τα ευρήματα διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να συναξιολογηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεί

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
Spotlight

Αγορές αγροτεμαχίων, δεκάδες χιλιάδες ευρώ που «επενδύθηκαν» σε στοιχηματικές εταιρείες, ανέγερση κατοικιών, που αξιοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και μια τραπεζική θυρίδα με συχνές επισκέψεις του κατόχου της εντόπισε ο έλεγχος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που συνέχισε τον έλεγχο της για συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην τελευταία υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα την Κρήτη.

Τα νέα σημαντικά ευρήματα που συμπίπτουν με τον χρόνο τέλεσης των αποδιδόμενων σε αυτούς αδικημάτων θεωρήθηκαν ως προϊόντα εγκληματικών ενεργειών και ήδη με διάταξη του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύθηκαν οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και στενών συγγενικών τους προσώπων που φέρονται ως συνεργοί.

Παράλληλα, το «πόρισμα Βουρλιώτη» με τα ευρήματα διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να συναξιολογηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία και να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας που έχει οδηγήσει ήδη του δύο φερόμενους ως πρωταγωνιστές, έναν γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή και έναν λογιστή μετά τις πρόσφατες απολογίες τους στη φυλακή.

Τα νέα ευρήματα, όπως επισημαίνεται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, δείχνουν ότι οι κατηγορούμενοι ανάλωσαν μέρος του εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε χρόνο εντός της αξιόποινης δράσης τους, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση.

Εκτός αυτού ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους και συγκεκριμένα ο λογιστής φέρεται να τοποθέτησε περισσότερα από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό επιχειρώντας σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής να …ξεπλύνει και με αυτή την μέθοδο μαύρο χρήμα.

Τι προέκυψε από την έρευνα της Αρχής;

Σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων διαπιστώθηκε ότι το χρονικό διάστημα από 4/1/2019 έως 9/12/2025 πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις. Χρήματα που αναλήφθηκαν μετά την πίστωση τους, κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος αυτών κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς.

Επιπλέον, ο προφυλακισμένος λογιστής φέρεται ότι με συγγενικά του πρόσωπα είχε εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων για τα οποία με βάση τα ευρήματα της Αρχής προέκυψαν επαρκή στοιχεία ότι ανεγέρθηκαν και διαμορφώθηκαν με κεφαλαία τα οποία αποτελούν μέρος εγκληματικού προϊόντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον έλεγχο προέκυψε ότι το δηλωθέν έτος κατασκευής των ακινήτων με βάση τις φορολογικές δηλώσεις είναι το έτος 2023.

Ωστόσο, με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα.

Περαιτέρω από την έρευνα της Αρχής προέκυψε ότι ένα μεγάλο ποσό και συγκεκριμένα 764.419 ευρώ τοποθετήθηκε σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό,  ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19/12/2025 εν μέσω αποκαλύψεων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενδιαφέροντα στοιχεία όμως φαίνεται πως προέκυψαν και την ανεύρεση μιας τραπεζικής θυρίδας που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο κατηγορούμενου στην οποία παρατηρήθηκε συχνή επισκεψιμότητα.

Συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025 η μισθώτρια την είχε επισκεφθεί συνολικά δώδεκα φορές, γεγονός που δημιουργεί, όπως επισημαίνεται αρμόδιως «υπόνοιες ότι εκεί έχει τοποθετηθεί μέρος του εγκληματικού προϊόντος».

Τέλος, εντοπίστηκε ένας ακόμα τραπεζικός λογαριασμός με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή στον οποίο εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ, πόσο που θεωρείται επιλήψιμο κατά την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος καθώς δεν συνάδει με τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης του κατηγορούμενου παροχής λογιστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τη διάταξη του κυρίου Βουρλιώτη απαγορεύεται η μεταβίβαση των υπόπτων αγροτεμαχίων και ακινήτων που εντοπίστηκαν καθώς και το άνοιγμα ή έστω η επίσκεψη στην τραπεζική θυρίδα.

Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις
Ελλάδα 26.01.26

Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις

Η καταγραφή ζημιών σε Γλυφάδα και δήμους που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία συνεχίζεται - Ποια θα είναι τα ποσά για νοικοκυριά - Οριζόντια επιδότηση σε ποσοστό 70% για τις επιχειρήσεις

Σύνταξη
SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»
Ελλάδα 26.01.26

SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»

Σε έξαρση βρίσκονται η γρίπη και οι εποχικές ιώσεις στη χώρα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας - «Θυμίζει την εποχή που είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά η H1N1»

Σύνταξη
Γλυφάδα: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος – Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία
Ελλάδα 26.01.26

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος στη Γλυφάδα - Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία

Ο 46χρονος που είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν και για τη δολοφονία της μητέρας του, είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος για τον εαυτό τους και το περιβάλλον του

Σύνταξη
Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα και επίσημα από σήμερα η καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή
Στις Σέρρες 26.01.26

«Το μαρτύριο που ζούσαν τα παιδιά και οι καθηγητές επιδεινώθηκε τα τελευταία 3 χρόνια» - Σάλος με την καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή

Με εντολή της υπουργού Παιδείας έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης

Σύνταξη
Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες
Έκτακτο δελτίο 26.01.26

Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Στο επίκεντρο πολλές περιοχές μεταξύ των οποίων και η Αττική

Σύνταξη
Βέροια: Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ – Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;
Βέροια 26.01.26

Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ - Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;

Οι άγνωστες έρευνες για τον Άλεξ - Είκοσι χρόνια μετά η υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη η μητέρα του, Νατέλα, εξακολουθεί να έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις
Ελλάδα 26.01.26

Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις

Η καταγραφή ζημιών σε Γλυφάδα και δήμους που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία συνεχίζεται - Ποια θα είναι τα ποσά για νοικοκυριά - Οριζόντια επιδότηση σε ποσοστό 70% για τις επιχειρήσεις

Σύνταξη
Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» – Τι είπε για τον 37χρονο διαδηλωτή που σκότωσε η ICE
Κόσμος 26.01.26

Αμετανόητος ο Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» - Τι είπε για τον 37χρονο που σκότωσε η ICE

Σε σχόλιά του στην Wall Street Journal, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι τελικά θα αποσύρει τους πράκτορές του από την πόλη. Δεν έδωσε όμως χρονοδιάγραμμα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»
Ελλάδα 26.01.26

SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»

Σε έξαρση βρίσκονται η γρίπη και οι εποχικές ιώσεις στη χώρα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας - «Θυμίζει την εποχή που είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά η H1N1»

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου
Φόρος τιμής 26.01.26

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου

Σε κλίμα συγκίνησης τίμησε ο Δήμος Πειραιά τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ο οποίος έπεσε στο καθήκον, στις 31 Ιανουαρίου 1996, υπερασπιζόμενος την πατρίδα.

Σύνταξη
«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» – Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ
«Σιωπηλές» 26.01.26

«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» - Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ

«Όταν οι γυναίκες εκφράζουν την άποψή τους, τα ισχυρά συστήματα κινούνται για να τις δυσφημίσουν και να τις τιμωρήσουν» αναφέρει η περιγραφή του ντοκιμαντέρ «Silenced», στο οποίο εμφανίζεται η Άμπερ Χερντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων
Άλλα Αθλήματα 26.01.26

Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων

Από τις παραδοσιακές τράπεζες στις fintech εφαρμογές και τα crypto exchanges, ο παγκόσμιος αθλητισμός μετατρέπεται σε σκηνή σκληρού ανταγωνισμού για τον πελάτη του μέλλοντος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Απίστευτο συμβάν στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ: Ο Παπανικολάου πήρε ανύπαρκτη κόκκινη στο έκτο λεπτό (vid)
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Απίστευτο συμβάν στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ: Ο Παπανικολάου πήρε ανύπαρκτη κόκκινη στο έκτο λεπτό (vid)

Απίστευτα πράγματα στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ, με αποβολή του Παπανικολάου μόλις στο 6ο λεπτό του ματς λόγω ανύπαρκτης κόκκινης κάρτας – Ακυρώθηκε και γκολ των γηπεδούχων.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς
Αναμένονται νέες συνομιλίες 26.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς

«Το εδαφικό ζήτημα παραμένει θεμελιώδες για τη Ρωσία για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δηλώνει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Δικαιώνουν τον Νίκο Ανδρουλάκη οι εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών;
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Δικαιώνουν τον Νίκο Ανδρουλάκη οι εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών;

Ως κομβικές αντιμετωπίζουν στο ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες αποκαλύψεις του In για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζουν τη «θεσμική» διαδρομή που ακολούθησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 2022, ενόψει και της εξέτασης της προσφυγής του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

