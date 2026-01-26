magazin
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 26.01.2026]
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 26.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Περιόρισε την παρορμητικότητα και την τάση να θες να λες αυτό που σκέφτεσαι, την στιγμή που το σκέφτεσαι, για να μη θολώσει η κρίση σου. Αν απογοητευτείς με ορισμένες εξελίξεις, μπορείς να αναθεωρήσεις κάποιες αποφάσεις που έχεις πάρει. Δεν έγινε κάτι! Το μόνο σίγουρο είναι πως αν έχεις νεύρα, πρέπει να παραμείνεις σιωπηλός.

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, επειδή έρχεσαι σε άβολη θέση λόγω κάποιων εξελίξεων που βλέπεις γύρω σου, γιατί τότε είναι που δεν θα μπορέσεις με τίποτα να τις διαχειριστείς. Μην επηρεάζεσαι από τις δεύτερες σκέψεις που κάνεις, γιατί έτσι βάζεις απλά εμπόδια και καθυστερήσεις στον εαυτό σου, ενώ τα πράγματα είναι αρκετά πιο απλά.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Θες να μιλήσεις και να ανοιχτείς μεν, υπάρχει βαριά διάθεση που σε κάνει επιφυλακτικό δε. Προτείνω να κάνεις κάτι στη μέση, δηλαδή, να πεις μόνο τόσα, όσα σηκώνει η ψυχολογία σου. Κράτησε τις ισορροπίες σου. Βρες το σημείο τομής, στο οποίο πρέπει να σταματήσεις, να πάρεις αποστάσεις και να κινηθείς πιο στοχευμένα και πιο ατομικά.

DON’TS: Επειδή υπάρχουν ήδη αρκετά σκηνικά που βλέπεις και σε προβληματίζουν, δε νομίζω πως θα σε βοηθήσει το να φέρεις στην σκέψη σου και παλιότερες έντονες καταστάσεις. Δεν θα σε βοηθήσει, πώς το λένε; Μην επιτρέπεις στις δεύτερες σκέψεις που κάνεις να θολώνουν την κρίση σου και να επηρεάζουν τις αποφάσεις που παίρνεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Από το να μιλάς με γρίφους, προτίμησε τα άμεσα και ξεκάθαρα λόγια, καθώς αυτός είναι ο σωστότερος τρόπος, για να ξεκινήσεις συζητήσεις μέσω των οποίων μπορείς να εκφράσεις όσα σε ενοχλούν. Αυτό, βέβαια, πρέπει να γίνει με ψυχραιμία, έτσι; Σταμάτα να κάνεις υποχωρήσεις εσύ, γιατί αυτό σε πιέζει και σε αγχώνει χωρίς να υπάρχει λόγος.

DON’TS: Μην χάνεις την υπομονή και την ψυχραιμία σου λόγω του ότι υπάρχει κούραση και υπερένταση. Απλά, καθημερινά πράγματα είναι αυτά, δεν καταλαβαίνω, γιατί παιδεύεσαι. Μην μπεις σε μία διαδικασία όπου απαντάς στα πάντα και δεν αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω, γιατί συνδυαστικά με το ότι είναι περίεργη μέρα δεν θα πάει καλά αυτό.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Ξέρω πως έχεις κρατήσει μέσα σου πολλά, ξέρω, επίσης, πως οι εξελίξεις που βλέπεις είναι περίεργες, αλλά και πάλι, προτείνω να αποφύγεις τα ξαφνικά ξεσπάσματα, καθώς αυτά σίγουρα δε βοηθούν! Ίσως σε φέρουν σε πιο πιεστική θέση. Αυτό το ακούω! Σταμάτα την γκρίνια και την προσβλητική στάση, ακόμα κι αν νιώθεις απογοητευμένος.

DON’TS: Σήμερα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοίξεις συζητήσεις μέσα στην παρέα, οπότε μην το κάνεις! Μη γίνεις επιθετικός, επειδή ακούς περίεργα σχόλια και παράπονα ή επειδή το κλίμα είναι γενικά έντονο. Τι να κάνουμε, υπάρχουν κι αυτές οι στιγμές! Να είναι πάντα όλα ρόδινα, πάντως, δε γίνεται! Μην είσαι απότομος σε όποιον σου λέει «όχι».

Λέων

Λέων

DO’S: Στα επαγγελματικά, οι υποχρεώσεις είναι απαιτητικές. Στα γενικά, το κλίμα είναι έντονο. Άρα πρέπει να παραμείνεις ψύχραιμος no matter what! Αν θες να εκφράσεις τα παράπονά σου, κανένα πρόβλημα. Απλά να είσαι προετοιμασμένος για τα παράπονα που θα δεχθείς ως απάντηση. Σκέψου, πριν μιλήσεις. Πες «όχι» στην παρορμητικότητα.

DON’TS: Μην είσαι απότομος στον τρόπο που επικοινωνείς ή που επισημαίνεις λάθη που έχουν γίνει και ζητάς να διορθωθούν από κάποιους συναδέλφους σου λόγω του ότι έχεις αρκετό άγχος. Οι υπόλοιποι τι σου φταίνε; Μην αφήσεις την απογοήτευση που νιώθεις να βγει αφιλτράριστα προς τα έξω, γιατί μπορεί και να σου χαλάσει την εικόνα σου.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Είναι καλό που είναι συγκεκριμένα τα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου, απλά άφησε λίγο περιθώριο για τροποποίηση ή και για ολική αλλαγή, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Προσπάθησε να μάθεις την αλήθεια, αν πιστεύεις ότι σου λένε ψέματα, αλλά κάντο με τρόπο χαλαρό και άνετο. Έτσι, ναι, υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να καταφέρεις και κάτι!

DON’TS: Επειδή είσαι μέσα στα νεύρα ήδη από το πρωί, προτείνω να μην επέμβεις με το που δεις ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται ακριβώς όπως θα ήθελες εσύ. Μπορεί κάτι να αλλάξει μελλοντικά! Μπορεί και όχι! Το ξέρεις; Όχι! Μην επιβάλλεσαι, γιατί γίνεσαι ακραία ενοχλητικός, έτσι; Μην το παρακάνεις με το πείσμα σου, γιατί θα δεχθείς παράπονα.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Άφησε την ένταση, το πείσμα, τα απότομα ή σκληρά λόγια και τα νεύρα για κάποια άλλη στιγμή- ή και ποτέ! Πρέπει να αποδεχτείς επιτέλους ότι ορισμένοι κύκλοι κλείνουν οριστικά. Κάνε συζητήσεις για τα επαγγελματικά σου, χωρίς, όμως, να αγχώνεσαι τόσο. Βέβαια καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο. Better safe than sorry!

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί θα το χάσεις γενικώς. Το δίκιο σου; Το μυαλό σου; Δεν ξέρω, εγώ λέω! Μην απογοητεύεσαι και μην αγανακτείς από τις εξελίξεις ορισμένων καταστάσεων, καθώς δεν μπορούν όλα να πηγαίνουν όπως εσύ θες. Μην πεις πράγματα που κανονικά δε θα έλεγες, απλά επειδή νιώθεις ότι δεν εκτιμάται ο κόπος σου.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Μπορείς να πάρεις μέρος σε συζητήσεις σήμερα, αν το θέλεις, αρκεί να μπορείς να παραμείνεις χαλαρός και άνετος. Στο λέω αυτό, γιατί μέσω των επικοινωνιών σου μπορείς να ξεκαθαρίσεις κάποια θολά σημεία ή ακόμα και να επιβεβαιώσεις σκέψεις και υποψίες που είχες από πριν. Αν έχεις νεύρα, τότε απόφυγε να δώσεις απαντήσεις.

DON’TS: Μη γίνεις απότομος απέναντι στους άλλους- σχέση ή συναδέλφους- λόγω του ότι βλέπεις κάποια πράγματα που βγάζουν μάτι. Κοινώς σου σπάνε εντελώς τα νεύρα! Μην απογοητευτείς και μην θεωρήσεις πως οι άλλοι δεν σε παίρνουν στα σοβαρά, απλά και μόνο επειδή δεν έρχονται όλα όπως περίμενες. Μην τα παίρνεις όλα κατάκαρδα.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Σήμερα go with the flow. Κοινώς άσε τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά κι από μόνα τους. Άρα σταμάτα να πιέζεις τις καταστάσεις να εξελιχθούν όπως εσύ θες. Βάλε ένα φρένο στον εαυτό σου, ακόμα κι αν δεν το επιθυμείς, γιατί είσαι κουρασμένος. Όλο κάτι ψάχνεις να βρεις, αλλά ούτε εσύ ξέρεις τι. Με χαλαρούς ρυθμούς, πάντως, όλα γίνονται.

DON’TS: Μην είσαι σε ένταση και σε τσίτα, γιατί αυτό, με την σειρά του, προκαλεί πίεση στους απέναντι, αλλά προσδίδει έξτρα και σε σένα. Μην προσπαθείς να χωρέσεις παραπάνω πράγματα στο πρόγραμμα απ’ όσα έχεις ήδη βάλει, γιατί δε θα βγει. Μην κινείσαι και μη μιλάς απρόσεκτα και χωρίς να σκέφτεσαι, γιατί λες πολλές βλ@κείες μαζεμένες!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Μπορείς να γίνεις παρατηρητικός, προκειμένου να μπορέσεις να εντοπίσεις τι δεν έχει γίνει με τον σωστό τον τρόπο. Ωστόσο απόφυγε να προβληματιστείς και να μπεις σε mode overthinking. Περιόρισε τον εαυτό σου στο πόσο ξοδεύεις, νομίζοντας πως τα ψώνια θα λύσουν τα θέματα που έχεις. Το πιο πιθανό είναι να το μετανιώσεις αργότερα.

DON’TS: Το ότι δε νιώθεις εντάξει μέσα σε κάποιες καταστάσεις δεν σημαίνει πως μπορείς να εκφράσεις απότομα και ωμά αυτό το περίεργο feeling που νιώθεις, έτσι; Όλα έχουν ένα στοπ! Μην απογοητευτείς από τις δεύτερες σκέψεις. Βασικά μην τις αφήσεις να τριγκάρουν εκ νέου παλιές ανασφάλειές σου. Μη γίνεσαι πεισματάρης ή και απόλυτος.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Έχεις μπόλικο flow ενέργειας, αλλά βάλε μέτρο και σταμάτα να φορτώνεσαι με δουλειές και υποχρεώσεις απλά και μόνο επειδή νιώθεις ότι μπορείς να τις φέρεις εις πέρας. Ίσως ναι, αλλά την κούραση μετά δεν την σκέφτεσαι; Βελτίωσε την ψυχολογία σου. Μη με ρωτάς πώς, αυτό εσύ το ξέρεις! Άλλωστε ό,τι και να πω, εσύ θα κάνεις του κεφαλιού σου!

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις και να βάλεις όρια, για να μπορέσεις τόσο να νιώσεις ασφαλής, όσο και να περιορίσεις τον φόβο, το άγχος και την πίεση που έχεις συσσωρεύσει μέσα σου. Μην κάνεις ξεσπάσματα, γιατί θα προκαλέσεις εντάσεις είτε στο σπίτι, είτε στον χώρο εργασίας σου. Μη δώσεις ούτε παρορμητικές απαντήσεις, έτσι;

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Μπορείς να ψάξεις, για να βρεις τι παίζεται σε παρασκηνιακό επίπεδο, αλλά με προσοχή, γιατί η μέρα σήμερα είναι αρκετά έντονη ήδη από το πρωί. Μπορείς, ας πούμε, να ψαρέψεις, έτσι ώστε να εκμαιεύσεις έμμεσα τις πληροφορίες που σου χρειάζονται. Ωστόσο απόφυγε να πιέσεις άτομα και καταστάσεις, γιατί έτσι άκρη δεν θα βγει- το μόνο σίγουρο!

DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση να σε παρασύρει στο να πεις πράγματα με το ανάλογο ύφος, γιατί αυτό θα προκαλέσει αχρείαστες παρεξηγήσεις. Εύκολα ξεφεύγει το πράγμα, σωστά; Μη γίνεσαι αφιλτράριστος ή και απότομος λόγω της κούρασης και της απογοήτευσης που νιώθεις να σε κατακλύζουν. Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις σου.

Σε μια χαλαρή αναδρομή στα χρόνια του Modern Family, οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ θυμούνται το πιο αστείο περιστατικό των γυρισμάτων

