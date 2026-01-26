DO’S: Περιόρισε την παρορμητικότητα και την τάση να θες να λες αυτό που σκέφτεσαι, την στιγμή που το σκέφτεσαι, για να μη θολώσει η κρίση σου. Αν απογοητευτείς με ορισμένες εξελίξεις, μπορείς να αναθεωρήσεις κάποιες αποφάσεις που έχεις πάρει. Δεν έγινε κάτι! Το μόνο σίγουρο είναι πως αν έχεις νεύρα, πρέπει να παραμείνεις σιωπηλός.

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, επειδή έρχεσαι σε άβολη θέση λόγω κάποιων εξελίξεων που βλέπεις γύρω σου, γιατί τότε είναι που δεν θα μπορέσεις με τίποτα να τις διαχειριστείς. Μην επηρεάζεσαι από τις δεύτερες σκέψεις που κάνεις, γιατί έτσι βάζεις απλά εμπόδια και καθυστερήσεις στον εαυτό σου, ενώ τα πράγματα είναι αρκετά πιο απλά.