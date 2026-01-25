Συγκλονισμένη είναι η Πάτρα από τον τραγικό θάνατο δύο νέων παιδιών.

Η ασύλληπτη τραγωδία, που βύθισε την πόλη στη θλίψη, εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (24/1), όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 19χρονος έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε με σφοδρότητα σε φανάρι στην περιοχή της Παραλίας Πατρών.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Πατρών, του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής για βοήθεια, αλλά ήταν ήδη αργά για τα δύο παιδιά.

Από το όχημα, που είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα, απεγκλωβίστηκαν ο 19χρονος οδηγός και η 17χρονη συνοδηγός, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών μεταφέρθηκε ο 19χρονος, ενώ η 17χρονη στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Από το πρωί σήμερα, φίλοι και συγγενείς των δύο παιδιών βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας για να αφήσουν λίγα λουλούδια και να ανάψουν ένα κεράκι στη μνήμη τους.

Πώς συνέβη το δυστύχημα στην Πάτρα

Το αυτοκίνητο, ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Πύργο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέφυγε από την πορεία του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολόνα φωτεινού σηματοδότη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο οδηγός του ΙΧ είναι γιος αστυνομικού, ο οποίος έφθασε στο σημείο μαζί με την σύζυγό του αλλά και συγγενείς της άτυχης κοπέλας που επέβαινε στο μοιραίο αυτοκίνητο. Εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε το φρικιαστικό τροχαίο λέγοντας ότι το αυτοκίνητο ήταν τόσο διαλυμένο που τα σωστικά συνεργεία άργησαν πολύ να ανασύρουν τις σορούς των δύο παιδιών από τα συντρίμμια.