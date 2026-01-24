Τροχαίο δυστύχημα στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής – Συγκρούστηκε με φορτηγό
H σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή - Ο νεαρός μετέφερε στο νοσοκομείο του Ρίου σε κρίσιμη κατάσταση, όπου δυστυχώς κατέληξε
- Άτακτη γάτα κατάπιε... 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
- Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές της γρίπης - Επιδεινώθηκε η κατάστασή της
- Στις φλόγες οι δύο τελευταίοι όροφοι πολυκατοικίας στη Νέα Υόρκη - Φόβοι για θύματα
- Πώς αλλάζει ο χάρτης της κατοικίας το 2026 - Ακριβά ακίνητα, χαμηλή διαθεσιμότητα και επενδύσεις υψηλού ρίσκου
Τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα έναν 25χρονο οδηγό μηχανής σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/1) στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, νταλίκα συγκρούστηκε με τη μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός.
Νεκρός είναι ο 25χρονος οδηγός της μηχανής, κάτοικος Ναυπάκτου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί και η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Ρίου σε κρίσιμη κατάσταση, όπου δυστυχώς κατέληξε.
Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τα όρια ταχύτητας, ενώ η τροχαία συνεχίζει τις έρευνες για τον ακριβή τρόπο που σημειώθηκε η σύγκρουση.
Βίντεο λίγο μετά το τροχαίο
- Τροχαίο δυστύχημα στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής – Συγκρούστηκε με φορτηγό
- Energy Minister of Greece Says Country’s Role Upgraded
- LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ
- Αχτσιόγλου: Συσπείρωση δυνάμεων για να μην δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
- Μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία κόμματος Σαμαρά παραδέχεται ο Πέτσας
- Ικαρία: Ανετράπη λέμβος με 80 μετανάστες – Αγνοούνται τέσσερις
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του 2026 [Part IΙ]
- ΗΠΑ: Η ICE συνέλαβε 2χρονη και τον πατέρα της – Οι προσπάθειες να απελευθερωθεί και να επανενωθεί με τη μητέρα της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις