Τροχαίο δυστύχημα στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής – Συγκρούστηκε με φορτηγό

Τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα έναν 25χρονο οδηγό μηχανής σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/1) στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, νταλίκα συγκρούστηκε με τη μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός.

Νεκρός είναι ο 25χρονος οδηγός της μηχανής, κάτοικος Ναυπάκτου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί και η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Ρίου σε κρίσιμη κατάσταση, όπου δυστυχώς κατέληξε.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τα όρια ταχύτητας, ενώ η τροχαία συνεχίζει τις έρευνες για τον ακριβή τρόπο που σημειώθηκε η σύγκρουση.

