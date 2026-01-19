Αχαΐα: 16χρονος νεκρός σε θανατηφόρο τροχαίο
Έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 16χρονο στο θανατηφόρο τροχαίο
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως του Δήμου Ερυμάνθου της Αχαΐας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 16χρονος οδηγός.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 16χρονος εξετράπη, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του και κατόπιν προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ανήλικο, ενώ από τους αστυνομικούς του τμήματος Ερυμάνθου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.
