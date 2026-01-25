Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται έξι Περιφερειακές Ενότητες σε Μακεδονία και Θράκη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων που αναμένεται να χτυπήσουν τις περιοχές αυτές κατά τη διάρκεια της Δευτέρας.

Live η εξέλιξη του καιρού

Συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026:

την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και

τις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Πορτοκαλί συναγερμός

Το σύστημα της νέας κακοκαιρίας δεν θα έχει τη δυναμική του προηγούμενου, θα φέρει ωστόσο βροχές σε όλη τη χώρα και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, όχι όμως ακραίες.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμός και θα κινδυνεύουν περισσότερο, είναι η Δυτική Ελλάδα, η Κεντρική – Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, το Αιγαίο, η Κρήτη και η Αττική.

Οι κρίσιμες ώρες στην Αττική

Στην Αττική τα φαινόμενα δεν θα είναι ακραία, ωστόσο είναι πληγείσα περιοχή, έχει κατεστραμμένες υποδομές και δρόμους που έχουν διαλυθεί, άρα επειδή αναμένονται ισχυρές μπόρες και στην Αττική κατά τις πρωινές και τις μεσημβρινές ώρες αύριο θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή και κυρίως σε ευάλωτες περιοχές που είναι στο όριο τους. Κατά τις απογευματινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται και από θυελλώδεις νοτιάδες, την Κυριακή το βράδυ στο Ιόνιο 8 μποφόρ και τη Δευτέρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο ακόμη και 9 μποφόρ μέχρι και το μεσημέρι.

Βελτίωση από Τρίτη

Την Τρίτη αναμένεται πρόσκαιρη βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο θα έχουμε κάποια υπολλείματα της κακοκαιρίας κυρίως με καταιγίδες στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Την Τετάρτη η μέρα θα ξεκινήσει καλά, ωστόσο από το βράδυ αναμένεται νέος γύρος βροχών και καταιγίδων και πάλι από τα δυτικά.

Γενικά όλη την εβδομάδα θα είμαστε σε εγρήγορση, καθώς θα έρχονται τα συστήματα θα φέρουν ισχυρά φαινόμενα, όχι όμως ακραία.

Στους παρακάτω χάρτες του meteo, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Δευτέρας 26/01.