Ανατροπή στη δολοφονία του Αλβανού βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού – Άλλον δράστη «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.

Ανατροπή φαίνεται πως υπάρχει στην υπόθεση δολοφονίας Αλβανού βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού, που σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας 19/01.

Αρχικά για τη δολοφονία συνελήφθη ένας 28χρονος Έλληνας συγκρατούμενος του θύματος, που φέρεται να είχε ομολογήσει. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο δολοφόνος να είναι άλλος.

Βρέθηκε τραυματισμένος σε διπλανό κελί

«Προ μερικών ημερών είχαμε τη δολοφονία ενός 49χρονου βαρυποινίτη, αλβανικής καταγωγής, στη Γ’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Είχε εμφανιστεί ένας Έλληνας ποινικός και είπε στον αρχιφύλακα ότι ‘ξέρετε, εγώ τον σκότωσα’. Όμως οι Αρχές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους ότι δράστης της δολοφονίας είναι ένας άλλος 44χρονος Αλβανός ποινικός, ο οποίος είχε μόλις μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού και ήταν σε κάποιο διπλανό κελί. Οι έρευνες εστιάζονται στο συγκεκριμένο πρόσωπο, λόγω του γεγονότος ότι ήταν τραυματισμένος με μαχαίρι και ο ίδιος ο 44χρονος, δείγμα ότι αυτός πάλεψε πιθανόν με το θύμα».

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο:

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό, ότι ο 44χρονος που θεωρείται ύποπτος για τη συγκεκριμένη δολοφονία και ερευνάται αυτό το ενδεχόμενο, είχε σκοτώσει το 2011 έναν 35χρονο Αλβανό για κάποιες υποθέσεις δοσοληψιών στην Καλαμάτα και δίπλα από ένα ποτάμι εκεί στην περιοχή είχε σκοτώσει με μαχαίρι, χτυπώντας στον λαιμό, το 2χρονο παιδί του».