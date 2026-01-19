Άγρια δολοφονία στις φυλακές Κορυδαλλού – Νεκρός Αλβανός βαρυποινίτης
Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Γ' Πτέρυγα στις φυλακές Κορυδαλλού με δράστη Έλληνα βαρυποινίτη
- «Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο» λέει ο Κικίλιας
- Βόλος: Συνελήφθη 40χρονος που χτύπησε την 27χρονη σύντροφό του
- Τσεχία: Πυροβολισμοί σε δημαρχείο – Δύο νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης
- Μηνύσεις από τους αγρότες για τον βανδαλισμό στα τρακτέρ τους στο μπλόκο της Νίκαιας
- Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν
- Skoda Auto: Τρίτη πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη το 2025 με 1.043.900 παραδόσεις παγκοσμίως
- Αταμάν: «Επικίνδυνη ομάδα η Μπασκόνια – Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε»
- Γροιλανδία: Στρατό στο νησί στέλνει η Δανία – Το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει να μην επικυρώσει τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ
- Ο βασιλιάς του Μαρόκου συνεχάρη τα «λιοντάρια του Άτλαντα»
- Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ – Ελεύθερο με όρους το μοντέλο
- Ταΰγετος: Πώς συνέβη το ατύχημα – «Είμαστε τυχεροί» λέει ένας από τους ορειβάτες που τραυματίστηκε
