Αυτός είναι ο 49χρονος βαρυποινίτης που δολοφονήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού

Νεκρός έπεσε, μετά από επίθεση που δέχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου στις φυλακές Κορυδαλλού, ένας 49χρονος βαρυποινίτης από την Αλβανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:30 το απόγευμα στην Γ΄ πτέρυγα της φυλακής όταν ένας 28χρονος Έλληνας κρατούμενος επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι στον 49χρονο, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Ο 28χρονος υποστήριξε ότι πρώτα του επιτέθηκε ο 49χρονος.

Ισοβίτης σε Ελλάδα και Αλβανία

Το θύμα είχε καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης και φυλάκιση δύο ετών και 12 μηνών για ανθρωποκτονία από πρόθεση το 2006, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία.

Τον Ιούνιο του 2015 απέδρασε από τις φυλακές της Λάρισας όταν πήρε άδεια και δεν επέστρεψε. Πήγε στην Αλβανία και εκεί όπως φαίνεται προχώρησε σε ακόμα δύο ανθρωποκτονίες.

Επέστρεψε στην Ελλάδα και συνελήφθη εκ νέου τον Δεκέμβριο του 2024 στο Μοσχάτο.

Οι αλβανικές Αρχές είχαν ζητήσει την έκδοσή του προκειμένου να δικαστεί στην Αλβανία για τις δολοφονίες που είχε κάνει στη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι στις φυλακές Κορυδαλλού είχαν ενημερώσει ότι ο 49χρονος ήταν στόχος δολοφονικής επίθεσης και για αυτό είχε μετακινηθεί στις Γυναικείες Φυλακές του Κορυδαλλού.

Ήταν στόχος

Ωστόσο για άγνωστο λόγο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Γ’ Πτέρυγα και τον περασμένο καλοκαίρι είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του.

Όσον αφορά τον δράστη πρόκειται για Έλληνα 28 ετών. Κατηγορείται για τη δολοφονία ενός Αλβανού τον Αύγουστο του 2025 στον Άγιο Παντελεήμονα και έχει προφυλακιστεί.

ηγορούνταν για τρείς ανθρωποκτονίες, ενώ ο δράστης είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος για ανθρωποκτονία και διακίνηση ναρκωτικών.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Πειραιά.

Η δολοφονία του 49χρονου εικάζεται ότι εντάσσεται στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια σε ανάμεσα αντίπαλες ομάδες της αλβανικής μαφίας. Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ο 49χρονος ήταν πολύ γνωστό όνομα στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος της γειτονικής χώρας.