«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family

Ο Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και ο Έρικ Στόουνστριτ έκαναν μια αναδρομή στα χρόνια του Modern Family και ξαναέφεραν στο προσκήνιο μια σκηνή από τα γυρίσματα που έχει μείνει στην ιστορία της σειράς.

Οι δύο ηθοποιοί, που υποδύθηκαν το ζευγάρι Μίτσελ Πρίτσετ και Κάμερον Τάκερ σε όλες τις σεζόν της σειράς, συναντήθηκαν στο podcast Dinner’s On Me του Φέργκιουσον και, μιλώντας για όσα τους λείπουν περισσότερο από το πλατό, κατέληξαν σχεδόν ταυτόχρονα στο ίδιο περιστατικό: μια απρόσμενη σύγκρουση με… γυαλί.

«Η σπουδαιότερη στιγμή όλων»

«Catering. Η μέρα που ο Τζεφ Γκρίνμπεργκ έπεσε πάνω στο τζάμι. Είναι η σπουδαιότερη στιγμή όλων», είπε ο Έρικ Στόουνστριτ, αναφερόμενος στον υπεύθυνο casting της σειράς.

«Του κολλήσαμε μπλε ταινία γύρω από το αποτύπωμα του προσώπου του, θυμάσαι; Το αποτύπωμα έμεινε εκεί όλη τη σεζόν», πρόσθεσε, θυμίζοντας πως το σημάδι του Γκρίνμπεργκ πάνω στο τζάμι έγινε σχεδόν μέρος του σκηνικού.

Ο Φέργκιουσον δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα γέλια του: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη. Απλώς περπατούσε κατευθείαν προς το μέρος μας».

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τρίτης σεζόν, όταν ο Γκρίνμπεργκ περπάτησε κατευθείαν πάνω σε έναν γυάλινο τοίχο, μπροστά στα μάτια όλου του καστ και του συνεργείου, προκαλώντας γενική υστερία.

«Το βλέπαμε να έρχεται από χιλιόμετρα»

Ο Φέργκιουσον εξήγησε ότι η αιτία ήταν ο ιδιαίτερος χώρος του catering, που είχε στηθεί όχι στην άκρη του πλατό, αλλά «σε αυτό το μικρό γυάλινο κουτί στη μέση της σκηνής». Ένας χώρος με κουζίνα, καφετιέρα και τραπέζια — αλλά στην ουσία «ένα γυάλινο κουτί με πόρτες και παράθυρα».

Εκείνο το πρωί, όλο το καστ έτρωγε πρωινό μέσα στο κουτί, όταν «ο λαμπρός μας υπεύθυνος casting ερχόταν με αυτοπεποίθηση προς το μέρος μας… και καρφώθηκε με το πρόσωπο στο τζάμι», όπως το περιέγραψε.

«Το βλέπαμε να έρχεται από χιλιόμετρα, και δεν κάναμε τίποτα για να τον σταματήσουμε!», παραδέχτηκε ο Στόουνστριτ, πριν συμπληρώσει: «Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος για να πέσει πάνω σε εκείνο το τζάμι εκείνη τη στιγμή από τον Τζεφ».

Το ατύχημα θεωρήθηκε αμέσως «ιστορικό». «Το αποτύπωμα του προσώπου του ήταν ακόμα πάνω στο τζάμι, οπότε το μαρκάραμε με μπλε ταινία και έμεινε εκεί σαν μνημείο για μήνες», θυμήθηκε ο Στόουνστριτ.

Ο Φέργκιουσον και ο Στόουνστριτ πρωταγωνίστησαν ως Μίτσελ και Κάμερον και στις 11 σεζόν του Modern Family, που προβλήθηκε από το 2009 έως το 2020. Στη σειρά συμμετείχαν επίσης οι Τζούλι Μπόουεν, Ταϊ Μπούρελ, Σάρα Χάιλαντ, Νόλαν Γκουλντ, Σοφία Βεργκάρα, Εντ Ο’Νιλ, Άριελ Γουίντερ, Ρίκο Ροντρίγκεζ και Όμπρεϊ Άντερσον-Έμονς.