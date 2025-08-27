Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον για το Modern Family: Έπρεπε να εκπροσωπήσω όλη την ΛΟΑΚΤΙ+ κοινότητα, ήταν μεγάλη ευθύνη

Ο Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός παγκοσμίως μέσα από τον ρόλο του Μίτσελ Πρίτσετ στη σειρά Modern Family (2009–2020), μίλησε πρόσφατα στο podcast του Dinner’s on Me για την ιδιαίτερη ευθύνη που ένιωσε ως ένας από τους πρώτους ανοιχτά ομοφυλόφιλους ηθοποιούς σε έναν κεντρικό ρόλο σε αμερικανική prime-time κωμωδία. Όπως εξομολογήθηκε, από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκε ότι δεν θα ενσάρκωνε απλώς έναν χαρακτήρα, αλλά ότι θα έπρεπε, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να εκπροσωπήσει μια ολόκληρη κοινότητα.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα το 2009, σε μια εποχή που η συζήτηση για τον γάμο μεταξύ ομοφύλων βρισκόταν ακόμη σε έντονη διαμάχη στις ΗΠΑ. Έτσι, το τηλεοπτικό ζευγάρι Μίτσελ και Καμ —δυο γκέι άνδρες που μεγαλώνουν μαζί μια κόρη— απέκτησε έναν συμβολικό ρόλο. Ο Φέργκουσον τόνισε ότι συχνά αισθανόταν βάρος στους ώμους του, καθώς έπρεπε να είναι «σωστός» και προσεκτικός, ώστε να μην απογοητεύσει την ΛΟΑΚΤΙ+ κοινότητα, που έβλεπε σε αυτόν ένα πρόσωπο ορατότητας και αναγνώρισης.

«Τώρα βρίσκομαι σε μια θέση όπου, ως ηθοποιός, μου δίνεται ένας ρόλος που με ελκύει λόγω της ακαταστασίας του χαρακτήρα. Με ελκύουν τα ελαττώματά τους. Αυτό είναι που τον κάνει ενδιαφέροντα.»

«Είχα ευθύνη μόνο για έναν χαρακτήρα — αυτόν που έπαιζα»

Παράλληλα, θυμήθηκε τις επικρίσεις που δέχτηκε. Yπήρξαν φωνές που θεώρησαν τον χαρακτήρα του στερεοτυπικό ή υπερβολικά «συγκρατημένο». Μάλιστα, το 2010 προκάλεσε αντιδράσεις το γεγονός ότι το ζευγάρι Μίτσελ–Καμ δεν αντάλλαζε ποτέ φιλί στην οθόνη, κάτι που οδήγησε τελικά σε ένα εμβληματικό επεισόδιο με τίτλο The Kiss. Ο ίδιος όμως επιμένει πως δεν ήταν δυνατόν να εκπροσωπήσει όλες τις εκφάνσεις της queer ζωής: «Είχα ευθύνη μόνο για έναν χαρακτήρα — αυτόν που έπαιζα», δήλωσε, τονίζοντας ότι στόχος του ήταν η αυθεντικότητα και όχι η «τέλεια» απεικόνιση.

«Ήταν δύσκολο για μένα, γιατί έπρεπε να αγνοήσω τον θόρυβο μιας κοινότητας που ήθελε να το κάνω σωστά και με ακρίβεια και, ξέρετε, την επιθυμία μου να το κάνω με λεπτές αποχρώσεις, επίπεδα και στρώματα, αλλά και με οξυδέρκεια. Απλά ένιωθα ότι δεν υπήρχε τρόπος να ικανοποιήσω και τις δύο πλευρές», δήλωσε ο ηθοποιός. Ενώ πρόσθεσε: «Όταν μου δόθηκε ένας ρόλος όπως αυτός που είχα στο Modern Family, ένιωσα μια ευθύνη απέναντι στην κοινότητα να τον αποδώσω σωστά και να τον παίξω με προσοχή και ακρίβεια. Τώρα βρίσκομαι σε μια θέση όπου, ως ηθοποιός, μου δίνεται ένας ρόλος που με ελκύει λόγω της ακαταστασίας του χαρακτήρα. Με ελκύουν τα ελαττώματά τους. Αυτό είναι που τον κάνει ενδιαφέροντα. Και, ειλικρινά, αυτό είναι που κάνει το κοινό να ενδιαφέρεται να με παρακολουθεί».

Η δημόσια συζήτηση έφτασε και στην προσωπική του ζωή. Σε παλαιότερη συνέντευξή του αποκάλυψε ότι ακόμη και ο πατέρας του τον είχε ρωτήσει γιατί δέχεται «τόσους πολλούς γκέι ρόλους», κάτι που τον ώθησε σε ειλικρινείς συζητήσεις για την ορατότητα και τη σημασία της αναπαράστασης. Ο Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον, που είναι παντρεμένος και έχει παιδί, θεωρεί ότι το να δίνει «φωνή» σε τέτοιες οικογενειακές ιστορίες αποτελεί κομμάτι του κληροδοτήματος της σειράς.

Σήμερα, αναγνωρίζει ότι η παρουσία του Μίτσελ στο Modern Family βοήθησε να νομιμοποιηθεί στη δημόσια συνείδηση η εικόνα των queer οικογενειών. Αν και ο ίδιος ένιωσε πίεση και ευθύνη, πιστεύει ότι τελικά ο χαρακτήρας του άνοιξε τον δρόμο για περισσότερη ορατότητα και μια πιο ουσιαστική, ανθρώπινη απεικόνιση της ΛΟΑΚΤΙ+ ζωής στην τηλεόραση.

*Με πληροφορίες από: Deadline