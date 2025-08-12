newspaper
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου
Κόσμος 12 Αυγούστου 2025 | 01:15

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου

Δέκα χρόνια μετά την ομοσπονδιακή εφαρμογή των δικαιωμάτων γάμου σε άτομα του ιδίου φύλου, το Ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ θα εξετάσει υπόθεση από το 2015 για την νομιμότητα του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Spotlight

Δέκα χρόνια μετά την επέκταση των δικαιωμάτων γάμου σε ζευγάρια του ίδιου φύλου σε εθνικό επίπεδο από το Ανώτατο Δικαστήριο, οι δικαστές θα εξετάσουν για πρώτη φορά αυτό το φθινόπωρο αν θα αναλάβουν μια υπόθεση που τους ζητά ρητά να ανατρέψουν την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση δικαίωσης της προσφεύγουσας, δεν θα ακυρωθούν οι υπάρχοντες γάμοι.

Η Κιμ Ντέιβις, πρώην υπάλληλος της κομητείας του Κεντάκι που φυλακίστηκε για έξι ημέρες το 2015 μετά την άρνησή της να εκδώσει άδειες γάμου σε ένα ομόφυλο ζευγάρι για θρησκευτικούς λόγους, εφεσιβάλλει την απόφαση της επιτροπής ενόρκων για αποζημίωση 100.000 δολαρίων για ηθική βλάβη και 260.000 δολαρίων για δικηγορικά έξοδα.

Σε μια αίτηση για έκδοση εντάλματος writ of certiorari (σ.σ. δηλαδή έλεγχο νομιμότητας κατώτερου δικαστηρίου) που κατατέθηκε τον περασμένο μήνα, η Ντέιβις υποστηρίζει ότι η προστασία της ελεύθερης άσκησης της θρησκείας που παρέχει η Πρώτη Τροπολογία την απαλλάσσει από την προσωπική ευθύνη για την άρνηση έκδοσης αδειών γάμου.

Πιο ουσιαστικά, ισχυρίζεται ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στην υπόθεση Obergefell v Hodges – που επεκτείνει τα δικαιώματα γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια βάσει των προστατευτικών διατάξεων της 14ης Τροπολογίας – ήταν «εξαιρετικά λανθασμένη». «Το λάθος πρέπει να διορθωθεί», έγραψε ο δικηγόρος της Ντέιβις, Μάθιου Στέιβερ, στην αίτηση. Χαρακτηρίζει την πλειοψηφική γνώμη του δικαστή Άντονι Κένεντι στην υπόθεση Obergefell «νομική φαντασία».

Η πρώτη αίτηση που ζητά την ανατροπή της απόφασης του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια

Η αίτηση φαίνεται να είναι η πρώτη από το 2015 που ζητείται επίσημα από το δικαστήριο να ανατρέψει την ιστορική απόφαση για το γάμο. Η Ντέιβις θεωρείται μία από τις μόνες Αμερικανίδες που νομιμοποιούνται να αμφισβητήσουν το προηγούμενο.

«Αν υπήρξε ποτέ μια υπόθεση εξαιρετικής σημασίας», έγραψε ο Στέιβερ, «η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της Δημοκρατίας που φυλακίστηκε επειδή ακολούθησε τις θρησκευτικές της πεποιθήσεις σχετικά με τον ιστορικό ορισμό του γάμου, αυτή πρέπει να είναι».

Τα κατώτερα δικαστήρια απέρριψαν τους ισχυρισμούς της Ντέιβις και οι περισσότεροι νομικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι η προσπάθειά της είναι μάταιη.

Μια ομοσπονδιακή επιτροπή εφετών κατέληξε νωρίτερα φέτος στο συμπέρασμα ότι η πρώην υπάλληλος «δεν μπορεί να επικαλεστεί το Πρώτο Τροποποιητικό Σύνταγμα ως άμυνα, επειδή θεωρείται υπεύθυνη για κρατική πράξη, την οποία το Πρώτο Τροποποιητικό Σύνταγμα δεν προστατεύει».

Δεν υπήρχε άλλη αρχή να εκδώσει την σχετική άδεια

Η Ντέιβις, ως υπάλληλος της κομητείας Ρόουαν το 2015, ήταν η μόνη αρχή που είχε την αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες γάμου εκ μέρους της κυβέρνησης σύμφωνα με την πολιτειακή νομοθεσία.

«Κανένας δικαστής του Εφετείου των ΗΠΑ δεν έδειξε ενδιαφέρον για την αίτηση επανεξέτασης της Ντέιβις και είμαστε βέβαιοι ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα συμφωνήσει επίσης ότι τα επιχειρήματα της Ντέιβις δεν αξίζουν περαιτέρω προσοχή», δήλωσε ο Γουίλιαμ Πάουελ, δικηγόρος των Ντέιβιντ Έρμολντ και Ντέιβιντ Μουρ, του ζευγαριού από το Κεντάκι που είναι πλέον παντρεμένο και μήνυσε τη Ντέιβις για αποζημίωση, σε δήλωση του στο ABC News.

Εκστρατεία συντηρητικών για την ανατροπή του νομικού προηγούμενου

Η έφεση του Ντέιβις στο Ανώτατο Δικαστήριο έρχεται σε μια στιγμή που οι συντηρητικοί αντίπαλοι των δικαιωμάτων γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια συνεχίζουν μια ανανεωμένη εκστρατεία για την ανατροπή του νομικού προηγούμενου και την παροχή της δυνατότητας σε κάθε πολιτεία να καθορίζει τη δική της πολιτική.

Την εποχή που εκδόθηκε η απόφαση Obergefell το 2015, 35 πολιτείες είχαν θεσπίσει νομοθετικές ή συνταγματικές απαγορεύσεις για τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών, σύμφωνα με την Εθνική Διάσκεψη των Πολιτειακών Νομοθετικών Σωμάτων. Μόνο οκτώ πολιτείες είχαν θεσπίσει νόμους που να επιτρέπουν τους υπό εξέταση γάμους.

Μέχρι στιγμής, το 2025, τουλάχιστον εννέα πολιτείες έχουν είτε εισαγάγει νομοθεσία με στόχο να εμποδίσουν την έκδοση νέων αδειών γάμου για άτομα LGBTQ είτε έχουν ψηφίσει ψηφίσματα που καλούν το Ανώτατο Δικαστήριο να ανατρέψει την απόφαση Obergefell το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με την ομάδα υπεράσπισης Lambda Legal.

Τον Ιούνιο, η Southern Baptist Convention — η μεγαλύτερη προτεσταντική χριστιανική ομολογία της χώρας — ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία να θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα την «ανατροπή των νόμων και των δικαστικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της Obergefell v. Hodges, που αψηφούν το σχέδιο του Θεού για το γάμο και την οικογένεια».

Η υποστήριξη για τα ίσα δικαιώματα στο γάμο δεν είναι όπως παλιά

Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών τάσσεται υπέρ των ίσων δικαιωμάτων στο γάμο, η υποστήριξη φαίνεται να έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την Gallup: το 60% των Αμερικανών υποστήριζε τους γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου το 2015, ποσοστό που αυξήθηκε στο 70% το 2025, αλλά έχει σταθεροποιηθεί από το 2020.

Μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων, η υποστήριξη έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, από 55% το 2021 σε 41% φέτος, σύμφωνα με την Gallup.

Η αίτηση της Ντέιβις υποστηρίζει ότι το ζήτημα του γάμου πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο που το δικαστήριο χειρίστηκε το ζήτημα της άμβλωσης στην απόφασή του το 2022 να ανατρέψει την απόφαση Roe v Wade. Εστιάζει στην σύμφωνη γνώμη του δικαστή Κλάρενς Τόμας σε αυτή την υπόθεση, στην οποία ζήτησε ρητά την επανεξέταση της υπόθεσης Obergefell.

Οι δικαστές «πρέπει να επανεξετάσουν όλα τα ουσιαστικά προηγούμενα του Δικαστηρίου σχετικά με τη δέουσα διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων Griswold, Lawrence και Obergefell», έγραψε ο Τόμας τότε στην αιτιολόγηση της θέσης του, αναφερόμενος στις ιστορικές αποφάσεις που αφορούν το θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, τη δέουσα διαδικασία και τα δικαιώματα ίσης προστασίας.

Δύσκολα θα ανατραπεί ο γάμος ατόμων του ιδίου φύλου

«Είναι δύσκολο να πούμε πού θα καταλήξουν τα πράγματα, αλλά θα είναι μια μακρά διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο δημοφιλής είναι σήμερα ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου», δήλωσε ο Τζος Μπλάκμαν, διακεκριμένος συντηρητικός συνταγματολόγος και καθηγητής στο South Texas College of Law.

Ο Μπλάκμαν προβλέπει ότι πολλά μέλη της συντηρητικής πλειοψηφίας του Ανώτατου Δικαστηρίου θα θέλουν οι πιθανές αμφισβητήσεις της υπόθεσης Obergefell να διεκπεραιωθούν στα κατώτερα δικαστήρια πριν επανεξεταστεί η συζήτηση.

Το δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει επίσημα την αίτηση του Ντέιβις αυτό το φθινόπωρο κατά τη διάρκεια μιας κλειστής συνεδρίασης, όπου οι δικαστές θα συζητήσουν ποιες υποθέσεις θα προσθέσουν στον κατάλογό τους. Εάν η υπόθεση γίνει δεκτή, είναι πιθανό να προγραμματιστεί η προφορική συζήτηση την επόμενη άνοιξη και να εκδοθεί η απόφαση μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2026. Το δικαστήριο θα μπορούσε επίσης να απορρίψει την υπόθεση, επιτρέποντας την ισχύ της απόφασης του κατώτερου δικαστηρίου και αποφεύγοντας εντελώς το αίτημα για επανεξέταση της υπόθεσης Obergefell.

«Οι δικαστές Μπρετ Κάβανο και Έιμι Κόνι Μπάρετ φαίνονται εντελώς αδιάφοροι. Ίσως και ο δικαστής Νιλ Γκόρσουτς», δήλωσε η Σάρα Ίσγκουρ, νομική αναλύτρια του ABC News και παρουσιάστρια του νομικού podcast Advisory Opinions.

«Δεν υπάρχει περίπτωση το δικαστήριο να δεχτεί την υπόθεση ως απλή υπόθεση γάμου ομοφυλοφίλων», πρόσθεσε η Isgur. «Θα πρέπει να τεθεί ως απόφαση κατώτερου δικαστηρίου ότι η υπόθεση Obergefell υποχρεώνει τους δικαστές να αποδεχθούν κάποιο άλλο είδος μη παραδοσιακής συζυγικής ρύθμισης».

A person lays on a rainbow flag as people take part in the second Gay Pride parade in Skopje, North Macedonia June 26, 2021.REUTERS/Ognen Teofilovski TPX IMAGES OF THE DAY

Η απόφαση δεν θα ακυρώσει τους υπάρχοντες γάμους

Εάν η απόφαση ανατραπεί σε κάποιο σημείο στο μέλλον, δεν θα ακυρώσει τους γάμους που έχουν ήδη τελεστεί, όπως έχουν επισημάνει νομικοί εμπειρογνώμονες. Ο νόμος «Respect for Marriage Act» του 2022 απαιτεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και όλες τις πολιτείες να αναγνωρίζουν τους νόμιμους γάμους ομοφυλόφιλων και διαφυλετικών ζευγαριών που έχουν τελεστεί σε οποιαδήποτε πολιτεία, ακόμη και αν υπάρξει μελλοντική αλλαγή στο νόμο.

Η Ντέιβις προσέφυγε για πρώτη φορά στο Ανώτατο Δικαστήριο το 2019, ζητώντας να απορριφθεί η αγωγή αποζημίωσης εναντίον της, αλλά η αίτησή της απορρίφθηκε. Οι συντηρητικοί δικαστές Τόμας και Σάμιουελ Αλίτο συμφώνησαν με την απόφαση εκείνη την εποχή.

«Αυτή η αίτηση θέτει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το εύρος της απόφασής μας στην υπόθεση Obergefell, αλλά δεν τα παρουσιάζει με σαφήνεια», έγραψε ο Τόμας σε δήλωσή του. Πολλοί υποστηρικτές της LGBTQ κοινότητας δηλώνουν ότι ανησυχούν για τις αλλαγές στο νομικό και πολιτικό τοπίο γύρω από τα δικαιώματα γάμου.

Σύμφωνα με το Williams Institute της Νομικής Σχολής του UCLA, υπάρχουν περίπου 823.000 παντρεμένα ζευγάρια του ίδιου φύλου στις ΗΠΑ, εκ των οποίων 591.000 παντρεύτηκαν μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου τον Ιούνιο του 2015. Σχεδόν ένα στα πέντε από αυτά τα παντρεμένα ζευγάρια έχει παιδιά κάτω των 18 ετών.

Οι συντηρητικοί πλειοψηφούν στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ με 6 – 3

Μετά την απόφαση Obergefell, η σύνθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά, περιλαμβάνοντας πλέον τρεις διορισμένους από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και μια συντηρητική υπερπλειοψηφία 6 δικαστών.

Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς, ένας από τους σημερινούς δικαστές που διαφώνησαν στην υπόθεση Obergefell πριν από μια δεκαετία, επέκρινε έντονα την απόφαση εκείνη την εποχή ως «πράξη βούλησης, όχι νομική κρίση» που «δεν έχει καμία βάση στο Σύνταγμα». Προειδοποίησε επίσης ότι «δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την θρησκευτική ελευθερία».

Η Davis επικαλέστηκε τα λόγια του Roberts στην αίτησή της προς το Ανώτατο Δικαστήριο, ελπίζοντας ότι τουλάχιστον τέσσερις δικαστές θα ψηφίσουν υπέρ της αποδοχής της υπόθεσής της και θα ακούσουν τα επιχειρήματα το επόμενο έτος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

World
Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Μισέλ Γκόμεζ ξεκαθαρίζει στην κοινότητα των Potterheads: Υποστηρίζω πλήρως τα τρανς άτομα και τα δικαιώματά τους
LGBTQI+ 08.08.25

Η Μισέλ Γκόμεζ ξεκαθαρίζει στην κοινότητα των Potterheads: Υποστηρίζω πλήρως τα τρανς άτομα και τα δικαιώματά τους

Η Μισέλ Γκόμεζ αναμένεται να δανείσει τη φωνή της στην καθηγήτρια Μάγκονγκαλ στην ολοκληρωμένη ηχητική έκδοση της σειράς βιβλίων Harry Potter.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Casa Susanna – Μέσα στο μυστικό και δυναμικό καταφύγιο των τρανς γυναικών της Νέας Υόρκης του ’60
Queer ιστορία 01.08.25

Casa Susanna - Μέσα στο μυστικό και δυναμικό καταφύγιο των τρανς γυναικών της Νέας Υόρκης του ’60

H Casa Susanna ήταν το «πνευματικό παιδί» δύο γυναικών: της τρανς γυναίκας Susanna Valenti και της συζύγου της Marie Tornell. Ένας θησαυρός από φωτογραφίες της υπαίθριας αγοράς που εντοπίστηκαν το 2004 δείχνει πώς κάποιοι βρήκαν απελευθέρωση στα όρη Catskillls, βόρεια της Νέας Υόρκης, σε μια δύσκολη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: «Είμαστε ανοικτοί σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης», δηλώνει ο Ταγιάνι
Αντόνιο Ταγιάνι 12.08.25

Ανοικτή με... αστερίσκους η Ιταλία στην αναγνώριση της Παλαισίνης

«Ανοικτοί», αλλά με προϋποθέσεις, στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, δηλώνει ο Ταγιάνι, τονίζοντας ότι η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα «θα έθετε σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές αθώων πολιτών».

Σύνταξη
Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο
Διεθνής Οικονομία 12.08.25

Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο

Εκτός των δικών της καταστημάτων και των malls, κινείται η Bath & Body Works για να προωθήσει τα καλλυντικά - Οι στόχοι για τη Gen Z

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σύγκρουση αεροπλάνων κατά την τροχοδρόμηση σε αεροδρόμιο της Μοντάνα [βίντεο]
Κόσμος 12.08.25

Με τραυματίες

Σύγκρουση σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο αεροπλάνα στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Κάλισπελ Σίτι της Μοντάνα, υπάρχουν τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό
Πλήρης καταδίκη 12.08.25

Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό

Η Κάγια Κάλας μετά τη δολοφονία δημοσιογράφων του Al Jazeera σε στοχευμένο πλήγμα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα δήλωσε ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορεί να αποτελούν στόχο.

Σύνταξη
Μπορεί πραγματικά να πάρει τον έλεγχο της Ουάσινγκτον ο Τραμπ;
Στρατιωτικοποίηση 11.08.25

Μπορεί πραγματικά να πάρει τον έλεγχο της Ουάσινγκτον ο Τραμπ;

Άγνοια είχαν οι Αρχές της Ουάσινγκτον για τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, πάντως, δεν μπορεί να αναλάβει μονομερώς τον έλεγχο της κυβέρνησης της περιφέρειας, όσο και αν το θέλει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τουρκία: Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν [βίντεο]
Τουρκία 11.08.25

Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν

Το Τσανάκαλε στη βορειοδυτική Τουρκία καίγεται με αποτέλεσμα εκατοντάδες κάτοικοι να έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους. Κάποιοι επέστρεψαν σε περιοχές που έχει τεθεί υπό έλεγχο και άλλοι φιλοξενούνται

Σύνταξη
H επανεμφάνιση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και η γκρίνια του Μαξίμου για τη ΔΕΘ
Πολιτική 11.08.25

H επανεμφάνιση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και η γκρίνια του Μαξίμου για τη ΔΕΘ

Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται πως παρακολουθεί τη φθορά της κυβέρνησης και παρεμβαίνει όταν κρίνει. Η εμφάνιση Τσίπρα την παραμονή της ομιλίας Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη προκαλεί μάλλον ανησυχία στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών
«Θα πάει καλά» 11.08.25

Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών

«Θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ εν όψει της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ζελένσκι απαντά ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει την ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα
On Field 11.08.25

Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ ξέρει πως η λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ομάδας του «ακούει» στο όνομα του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ
Eternal Life 11.08.25

It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ

Το It’s Never Over, Jeff Buckley είναι ένα ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει με ευαισθησία την πορεία ενός καλλιτέχνη που έφυγε πολύ νωρίς, σιωπηρά, ενώ είχε τόσα ακόμα να πει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
TAZ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου
Κείμενο - καταπέλτης 11.08.25

TAZ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολλή βρωμιά στα χέρια του. Είναι ο νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα», γράφει χαρακτηριστικά η γερμανική εφημερίδα TAZ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)
Άλλα Αθλήματα 11.08.25

Σοκάρει κορυφαίος τενίστας: «Πριν από 3 χρόνια ήμουν κοντά στον θάνατο, δεν ξέρω πως κατάφερα να ζήσω» (vid+pics)

Ο Νταμίρ Τζουμχούρ, νυν Νο. 56 και πρώην Νο. 23 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε το 2022, όταν διαγνώστηκε με οξεία παγκρεατίτιδα - «Δεν ήξερα αν θα ζήσω, δεν ξέρω πως τα κατάφερα».

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Απόρρητο